Shein: Kαθαρά έσοδα πάνω από 2 δισ. ενόψει της IPO στο Χονγκ Κονγκ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθαρά έσοδα ύψους 2,064 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέγραψε πέρυσι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου fast fashion Shein, όπως προκύπτει από προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας που δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Κυριακή, εν όψει της πολυαναμενόμενης δημόσιας προσφοράς (IPO) που αναμένεται στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ρύθμισης Αξιών της Κίνας για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 10 Ιουλίου

Η υποβολή του ενημερωτικού δελτίου της Shein θέτει τις βάσεις για τις παρουσιάσεις προς τους επενδυτές και την επίσημη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών για την παγκόσμια δημόσια προσφορά της.

Πράσινο φως για Shein από την εποπτική αρχή της Κίνας

Η εταιρεία λιανικής πώλησης έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ρύθμισης Αξιών της Κίνας για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 10 Ιουλίου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εισαγωγή της, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Η Shein, ένας ταχέως αναπτυσσόμενος γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα είναι η πιο γνωστή εταιρεία λιανικής που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλές καταναλωτικές μάρκες έχουν αναβάλει τις αρχικές δημόσιες προσφορές τους λόγω του αρνητικού κλίματος μεταξύ των επενδυτών και της επιβράδυνσης των δαπανών των καταναλωτών με χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα.

Τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 8% το 2025, φτάνοντας τα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 38,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και τα 32,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, όπως προκύπτει από την υποβληθείσα αίτηση.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της το 2025 παρουσιάζουν πτώση 38,7% σε σχέση με τα 3,365 δισεκατομμύρια δολάρια του 2024.