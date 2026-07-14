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Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO

Η πολυπόθητη ακρόαση της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη

World 14.07.2026, 11:28
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Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Την παραίτησή του θα καταθέσει ο εκτελεστικός πρόεδρος της Shein, Ντόναλντ Τανγκ, καθώς η αποστολή του να εισαγάγει την εταιρεία στο χρηματιστήριο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Η πολυπόθητη ακρόαση της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Μετά την IPO της Shein

Ο κινεζοαμερικανός δισεκατομμυριούχος που ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό τομέα, έχει ενεργήσει ως ο Δυτικός εκπρόσωπος του μυστικοπαθούς ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Shein, Sky Xu, αφού συνεργάστηκε με πολιτικούς, ρυθμιστικές αρχές και επενδυτές σε όλο τον κόσμο και εκπροσωπώντας τον όμιλο ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνέδρια και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου είναι το banner που βρισκόταν αναρτημένο στην πρόσοψη του Le BHV Marais όπου εμφανιζόταν ενθουσιασμένος μαζί με τον αυστραλιανό ποιμενικό σκύλο του Σάτσι, και τον επικεφαλής του ομίλου BHV Frédéric Merlin.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, o Xu είναι εκείνος που θα αναλάβει τον ρόλο του προέδρου και θα ηγηθεί της επενδυτικής παρουσίασης πριν από την εισαγωγή της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η τύχη του Τανγκ

Ο Τανγκ, 63 ετών, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την ομάδα διοίκησης, ως ανώτερος σύμβουλος, για το άμεσο μέλλον, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σταθερό χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση.

Στην κατάθεση της Shein, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ο Τανγκ δεν θα αναφέρεται μεταξύ των ηγετών της εταιρείας.

Ο Τανγκ, ο οποίος εδρεύει στο Λος Άντζελες, συστήθηκε στον Xu από τον Νιλ Σεν, ιδρυτικό και διευθύνοντα σύμβουλο της HSG, πρώην Sequoia Capital China, και επιλέχθηκε για τον ρόλο λόγω της εμπειρίας του στη σύναψη συμφωνιών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ως πρώην διευθύνων σύμβουλος της Bear Stearns Asia και των διασυνδέσεών του στα χρηματοοικονομικά και την πολιτική.

Προσπάθειες για IPO στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο

Η αρχική αποστολή του Τανγκ ήταν μια αρχική δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη, με μετακίνηση στην Ουάσινγκτον, για να ασκήσει πιέσεις σε πολιτικούς. Καθώς αυξάνονταν οι επικρίσεις για τη χρήση της απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς «de minimis» από την Shein, προσπάθησε να προλάβει το ζήτημα τον Ιούλιο του 2023, υποστηρίζοντας την άρση της απαλλαγής.

Προσπάθησε επίσης να υπερασπιστεί τη φήμη της Shein όταν οι νομοθέτες ισχυρίστηκαν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της στην Κίνα είχε δεσμούς με την καταναγκαστική εργασία, ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα για το Πεκίνο, το οποίο αρνείται οποιαδήποτε κατάχρηση. Αντιθέτως η Shein υποστηρίζει ότι έχει πολιτική μηδενικής ανοχής στην καταναγκαστική εργασία.

Αφού η προσπάθεια καταχώρισης στη Νέα Υόρκη απέτυχε και η Shein μετακόμισε στο Λονδίνο, ο Τανγκ έγινε θαμώνας του πεντάστερου ξενοδοχείου The Peninsula δίπλα στο Hyde Park, φέρνοντας συχνά μαζί του και τον Σάτσι.

Αλλά η προσπάθεια του Λονδίνου απέτυχε επίσης, καθώς η Επιτροπή Ρυθμιστικής Αρχής Κινητών Αξιών της Κίνας δεν έδωσε την έγκρισή της ακόμη και μετά την έγκριση της αρχικής δημόσιας προσφοράς από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας, αναγκάζοντας την εταιρεία να μεταφερθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Το σκάνδαλο στο Παρίσι

Ο Τανγκ στόχευε να αφήσει μια κληρονομιά αυστηρότερων εσωτερικών ελέγχων για την απομάκρυνση των πωλητών παράνομων προϊόντων από την αγορά και καλύτερων σχέσεων με τις ρυθμιστικές αρχές.

Πέρυσι, ηγήθηκε μιας εσωτερικής προσπάθειας για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αφότου η Shein δέχτηκε βαριά πρόστιμα από γαλλικές και ιταλικές ρυθμιστικές αρχές.

Αλλά τον Νοέμβριο, οι γαλλικές ρυθμιστικές αρχές ανακάλυψαν ότι κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά πωλούνταν στην αγορά του κινεζικού κολοσσού, πυροδοτώντας ένα εθνικό σκάνδαλο και καταστολή από τη γαλλική κυβέρνηση, ακριβώς τη στιγμή που η Shein άνοιξε το πρώτο της μόνιμο κατάστημα στο πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι.

Μετά τα ευρήματα αυτά, η Shein ανέστειλε προσωρινά την πλατφόρμα της για τρίτους πωλητές στη Γαλλία και στη συνέχεια την επανέφερε αφού υπερασπίστηκε με επιτυχία την εταιρεία ενάντια σε μια προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να την κλείσει μέσω δικαστικής εντολής.

Στα μέσα του Ιουνίου, ωστόσο, το πολυκατάστημα BHV ανακοίνωσε πως θα τερματίσει τη συνεργασία του με την Shein, χαρακτηρίζοντάς την «ως λάθος».

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