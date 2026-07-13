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Shein: Στοχεύει σε αποτίμηση άνω των 40 δισ. δολ. σε IPO ακόμη από το τρίτο τρίμηνο φέτος

Η Shein μετά από έγκριση της Κίνας για IPO στοχεύει να εισαχθεί στο Χονγκ Κονγκ αργότερα φέτος

World 13.07.2026, 10:23
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Shein: Στοχεύει σε αποτίμηση άνω των 40 δισ. δολ. σε IPO ακόμη από το τρίτο τρίμηνο φέτος
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε η Shein, εξασφαλίζοντας την έγκριση των κινεζικών αρχών για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα μπορούσε να αποτιμήσει τον κολοσσό της γρήγορης μόδας σε περισσότερα από 40 δισ. δολάρια, και μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η έγκριση του Πεκίνου ήρθε περίπου έναν χρόνο αφότου η εταιρεία υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC), η Shein σχεδιάζει να διαθέσει 341,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας H στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς.

Ιδρυμένη το 2012 στη Ναντζίνγκ, η Shein εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες γρήγορης μόδας παγκοσμίως, κατακτώντας τις διεθνείς αγορές με εξαιρετικά χαμηλές τιμές και συνεχή ανανέωση των συλλογών της. Ωστόσο, η προσπάθειά της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπη με τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Δύσης.

Αρχικός στόχος της εταιρείας ήταν η εισαγωγή στη Wall Street. Το σχέδιο όμως εγκαταλείφθηκε το 2024, καθώς οι αμερικανικές αρχές ενέτειναν τον έλεγχο για την αλυσίδα εφοδιασμού της και τις εργασιακές πρακτικές των συνεργαζόμενων εργοστασίων στην Κίνα.

Στη συνέχεια η Shein στράφηκε προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, όμως ούτε αυτή η επιλογή προχώρησε. Η επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και η κατάργηση της εξαίρεσης de minimis για τα κινεζικά δέματα χαμηλής αξίας περιόρισαν σημαντικά τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού της μοντέλου και περιέπλεξαν περαιτέρω τα σχέδια εισαγωγής.

Shein

Η Shein σε IPO στο Χονγκ Κονγκ

Παρότι η Shein έχει μεταφέρει εδώ και χρόνια την έδρα της στη Σιγκαπούρη και δεν δραστηριοποιείται στην κινεζική αγορά λιανικής, εξακολουθεί να βασίζεται σε χιλιάδες εργοστάσια-συνεργάτες στην Κίνα για την παραγωγή των προϊόντων της. Αυτή η στενή εξάρτηση από την κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα καθιστά απαραίτητη την έγκριση του Πεκίνου για οποιαδήποτε δημόσια εγγραφή.

Τελικά, η εταιρεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» των κινεζικών αρχών για εισαγωγή στο Λονδίνο. Αντίθετα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, το Πεκίνο ενθάρρυνε τη διοίκηση να επιλέξει το Χονγκ Κονγκ ως τόπο εισαγωγής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Shein επιχείρησε να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, εγκαταλείποντας τη στρατηγική αποστασιοποίησης από τις κινεζικές της ρίζες που ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις του, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σκάι Ζου, ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 10 δισ. γουάν για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπου βρίσκεται η πλειονότητα των συνεργαζόμενων εργοστασίων.

Παράλληλα, η Shein επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, επεκτείνοντας το παραγωγικό της δίκτυο σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Τουρκία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής διαφοροποίησης της παραγωγής.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει προϊόντα σε περισσότερες από 160 χώρες, ωστόσο η χρηματιστηριακή της αξία έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις. Ενώ στον τελευταίο μεγάλο γύρο χρηματοδότησης, το 2023, αποτιμήθηκε στα περίπου 66 δισ. δολάρια, η αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από πλατφόρμες όπως η Temu έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της αποτίμησής της.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Shein συμμετέχουν μεγάλα επενδυτικά ονόματα, όπως οι General Atlantic, IDG Capital, Mubadala Investment και HSG, τα οποία προσδοκούν ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και ρυθμιστικών εμποδίων.

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