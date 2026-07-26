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Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα ανοιχτά μοντέλα ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία, έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ στο X

Tεχνητή νοημοσύνη 26.07.2026, 18:24
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Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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«Τα ανοιχτά μοντέλα [τεχνητής νοημοσύνης] ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία», έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πρώτη του ανάρτηση στο X.

Με την ανάρτησή του ο επικεφαλής της Nvidia υποστηρίζει τις θέσεις που συμμερίζονται 25 μεγάλες εταιρείες όπως οι Nvidia, η Microsoft και η Palantir σε ανοιχτή τους επιστολή με την οποία  προειδοποιουν την Ουάσινγκτον να μην επαναλάβει το λάθος του υπερβολικού περιορισμού της τεχνολογίας, όπως φοβούνταν ορισμένοι για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα τη δεκαετία του 1980.

«Ο κόσμος χρειάζεται τόσο πρωτοποριακά κλειστά μοντέλα όσο και πρωτοποριακά ανοιχτά μοντέλα», τονίζει ο Τζένσεν Χουάνγκ

Στην επιστολή υποστηρίζεται, αντίθετα, ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού βάρους πρέπει να διατηρηθούν ως θεμέλιο της αμερικανικής ηγεσίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο CEO της Nvidia και οι ομοϊδεάτες του φοβούνται πραγματικά ότι αυτό δεν θα συμβεί, σχολιαζει το Fortune.

«Ο κόσμος χρειάζεται τόσο πρωτοποριακά κλειστά μοντέλα όσο και πρωτοποριακά ανοιχτά μοντέλα», τονίζει ο Τζενσεν Χουάνγκ που υπερασπίζεται τη θέση ότι χρειάζεται να δοθεί χώρος στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Έκανε μια άμεση παραλληλία μεταξύ της σημερινής διαμάχης για την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού βάρους και του κινήματος του λογισμικού ανοιχτού κώδικα της δεκαετίας του 1980, υποστηρίζοντας ότι, ακριβώς όπως ο ανοιχτός κώδικας έγινε θεμελιώδης για το σύγχρονο διαδίκτυο παρά τον αρχικό σκεπτικισμό, τα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιτραπεί να αναπτυχθούν αντί να αντιμετωπίζουν «πρόωρους περιορισμούς».

Η επιστολή φέρει περίπου 25 υπογραφές, μεταξύ των οποίων οι Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity και IBM, και διατυπώνει τρεις κεντρικούς ισχυρισμούς: τα ανοιχτά μοντέλα διευρύνουν την οικονομική πρόσβαση για νεοφυείς επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ενισχύουν τον ανταγωνισμό εμποδίζοντας λίγες εταιρείες να ελέγχουν την τεχνολογία και βελτιώνουν ουσιαστικά την ασφάλεια, επιτρέποντας σε περισσότερους ερευνητές να ελέγχουν τον κώδικα και να επιδιορθώνουν ευπάθειες, αντί να βασίζονται σε έναν μικρό αριθμό κλειστών «ενιαίων σημείων αποτυχίας».

Επίσης, ο επικεφαλής της Nvidia υπερασπίζεται την «απόσταξη» —την πρακτική της εκπαίδευσης ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα ενός άλλου— ως μια νόμιμη, μακροχρόνια ερευνητική τεχνική που δεν πρέπει να συγχέεται με κλοπή, ακόμη και αν αυτό παραμένει ένα ζωντανό θέμα αντιπαράθεσης.

«Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα υποστηρίζει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτύου», υποστήριζε η επιστολή, και αποτελεί τη βάση συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, καθώς και από τον αμερικανικό στρατό και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που εκτελούν κρίσιμες αποστολές, όπως η επιστημονική έρευνα και η κυβερνοασφάλεια.

Ο ανοιχτός κώδικας έκανε πολύ περισσότερα από το να μειώσει το κόστος του λογισμικού, συνέχιζε η επιστολή — δημιούργησε μια «κοινή βάση γνώσης πάνω στην οποία γενιές Αμερικανών μηχανικών και επιχειρηματιών έχτισαν τη θεσμική τους κυριαρχία».

Η έκκληση του προέδρου της Κίνας

Σχεδόν πριν απο μια εβδομάδα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποστηριξε την κατασκευή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα σε αντιδιαστολή με την αμερικανική στάση την οποία και κατήγγειλε εμμέσως.

Μιλώντας στην Παγκόσμια Διάσκεψη Τεχνητής Νοημοσύνης (WAIC) στη Σαγκάη, ο Σι χαρακτήρισε την Κίνα ως υπέρμαχο της πρόσβασης και της ισότητας, επικρίνοντας έμμεσα τις κινήσεις των ΗΠΑ για την προστασία του ηγετικού της ρόλου στους ημιαγωγούς και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα πρέπει να αντιταχθούμε στην υπερβολική επέκταση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή στην τοποθέτηση της ασφάλειας μιας χώρας έναντι της ασφάλειας άλλων», δήλωσε ο Σι, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ.

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