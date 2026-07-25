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Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;

Τα ρομποταξί στην Κίνα δείχνουν τον δρόμο και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 23:00
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

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Όταν τα ταξί χωρίς οδηγό αρχίσουν να κυκλοφορούν στα καντόνια της ανατολικής Ελβετίας στις αρχές του επόμενου έτους, ο αόρατος οδηγός τους θα είναι κινεζικός και η…σινική Τεχνητή Νοημοσύνη  θα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Η PostBus, ελβετική εταιρεία δημόσιων μεταφορών, συνεργάστηκε με την Apollo Go, εταιρεία ρομποταξί που ανήκει στην Baidu, τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι ένα από τα δεκάδες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, όπου οι επιβάτες μπορεί να είναι Σιγκαπουριανοί, Σλοβάκοι ή Σαουδάραβες, όμως το υλικό και τα δεδομένα πίσω από το τιμόνι προέρχονται από την Κίνα.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η επέκταση των κινέζικων εταιρειών

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται με ταχύτητα στο εξωτερικό. Περισσότερες από 70 έχουν ήδη δημιουργήσει δραστηριότητες εκτός Κίνας και άλλες περίπου 20 προετοιμάζονται να το πράξουν, σύμφωνα με την EqualOcean, κινεζική εταιρεία ερευνών. Πολλές από αυτές, όπως η Neolix, που δραστηριοποιείται στην αυτόνομη εφοδιαστική, λειτουργούν ήδη σε δεκάδες χώρες. Στην επέκτασή τους στο εξωτερικό αφήνουν πολύ πίσω τους Αμερικανούς ανταγωνιστές. Εταιρείες όπως η Waymo, η επιχείρηση αυτόνομων ταξί της Alphabet, επικεντρώθηκαν αρχικά στην κατάκτηση της εγχώριας αγοράς και μόλις τώρα αρχίζουν να επεκτείνονται σε άλλες χώρες.

Οι κινεζικές εταιρείες επιδιώκουν να εξάγουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει επειδή οι προοπτικές στην εγχώρια αγορά είναι περιορισμένες. Στην Κίνα κατάφεραν να επεκτείνουν τα έργα τους και να μειώσουν το μοναδιαίο κόστος του ακριβού εξοπλισμού. Παράλληλα, οι εταιρείες ταξί συγκέντρωσαν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ώστε τα οχήματα να λειτουργούν ομαλά. Ωστόσο, το οικονομικό μοντέλο εξακολουθεί να μη βγαίνει, κυρίως επειδή η υπερπροσφορά οδηγών ταξί διατηρεί τα κόμιστρα σε χαμηλά επίπεδα. Εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους στρέφονται συχνά στην οδήγηση ταξί, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την προσφορά. Η Baidu, η οποία το 2025 είχε ανακοινώσει ότι τα ρομποταξί της στην κεντρική πόλη Ουχάν είχαν φτάσει στο σημείο ισοσκελισμού εσόδων και εξόδων, δεν έχει επανέλθει έκτοτε με αντίστοιχους ισχυρισμούς. Η ανταγωνίστριά της Pony.ai υποστηρίζει ότι έχει επιτύχει ισοσκελισμό σε κινεζικές πόλεις.

Ελκυστικές οι ξένες αγορές

Οι ξένες αγορές φαίνονται πολύ πιο ελκυστικές, ιδιαίτερα αν οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τη χαμηλού κόστους τεχνολογία και τα δεδομένα που έχουν αναπτύξει στην Κίνα σε χώρες όπου μπορούν να χρεώνουν υψηλότερα κόμιστρα. Μια διαδρομή δέκα χιλιομέτρων με ταξί στην Ουχάν κοστίζει περίπου 23 γουάν (3,40 δολάρια), ενώ στο Σεντ Γκάλεν, της ανατολικής Ελβετίας, το αντίστοιχο κόμιστρο φτάνει τα 44 ελβετικά φράγκα (54 δολάρια). Αυτή η διαφορά τιμών εξηγεί πιθανότατα γιατί οι κινεζικές εταιρείες επικεντρώνονται πλέον περισσότερο στη διεθνή επέκταση παρά στις δραστηριότητές τους εντός Κίνας. Η Baidu δε δημοσιεύει πλέον ενημερώσεις για τους στόλους της στην κινεζική αγορά και παρέχει πληροφορίες μόνο για τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Δυσκολίες στην επίτευξη κερδοφορίας αντιμετωπίζουν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τα ταξί. Ενώ αρκετοί καταναλωτές στη Δύση πληρώνουν συνδρομές για το ChatGPT ή το Claude, οι Κινέζοι καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τα chatbots. Και οι κινεζικές επιχειρήσεις είναι γνωστό πως είναι φειδωλές στους προϋπολογισμούς τους για την πληροφορική, δαπανώντας λιγότερο από το ένα δέκατο όσων ξοδεύουν οι αμερικανικές αντίστοιχές τους.

Οι εξαγωγές

Η κινεζική κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να αυξηθούν οι εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα, θέλει να αποφύγει κάθε εντύπωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκτοπίζει εργαζομένους, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να μειώσει την απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κούρσα της AI. Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης όσο και οι πελάτες τους ενδέχεται να φοβούνται νομικές συνέπειες, αν οι απώλειες θέσεων εργασίας θεωρηθεί ότι συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ενώ οι δυτικές εταιρείες διαφημίζουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα —και μέχρι στιγμής υπερβολικά— οφέλη από τη μείωση του προσωπικού χάρη στην AI, οι κινεζικές επιχειρήσεις τηρούν σιγή ιχθύος. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες πράγματι μειώνουν τον αριθμό των προγραμματιστών τους —οι οποίοι βρίσκονται πρώτοι στη γραμμή των περικοπών καθώς τα εργαλεία προγραμματισμού εξελίσσονται ραγδαία— αλλά αποφεύγουν να το δημοσιοποιούν.

Ανάπτυξη ρομποταξί

Η ανάπτυξη των ρομποταξί στην Κίνα δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, όμως ακόμη και η προοπτική αντικατάστασης των οδηγών ταξί από ρομπότ έχει προκαλέσει μικρές διαμαρτυρίες. Ορισμένες τοπικές ρυθμιστικές αρχές έχουν σταματήσει να εκδίδουν άδειες για στόλους αυτόνομων οχημάτων. Τον Απρίλιο, δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενο που είχε προσφύγει κατά του εργοδότη του, υποστηρίζοντας ότι έχασε τη δουλειά του εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, εθνική εποπτική επιτροπή έχει δηλώσει ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με στόχο την αντικατάσταση ανθρώπων.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται στο βασικό μέσο μέσω του οποίου η Κίνα μπορεί να μεταφέρει στο εξωτερικό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της ταχείας εξάπλωσης της τεχνολογίας στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνει η Angela Zhang του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Όπως συνέβη και με τα κινεζικά προϊόντα, έτσι και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συναντήσουν αντιστάσεις στο εξωτερικό. Είναι πιο σύνθετες από τα εμπορεύματα, λόγω των κανονιστικών και νομικών κινδύνων που τις συνοδεύουν, όπως παρατήρησε πρόσφατα ο Liu Qingfeng, πρόεδρος της iFlyTech, μιας από τις ανερχόμενες κινεζικές εταιρείες AI.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την Κίνα, πολλές δυτικές αγορές αντιμετωπίζουν έλλειψη εγχώριου εργατικού δυναμικού· πολλοί οδηγοί ταξί, για παράδειγμα, είναι μετανάστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κινεζικές υπηρεσίες μπορεί ακόμη και να γίνουν ευπρόσδεκτες.

Οι στόχοι

Η εξαγωγή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, επομένως, επιτυγχάνει δύο στόχους ταυτόχρονα: οι εταιρείες κερδίζουν χρήματα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας αποφεύγει τη δυσαρέσκεια.

Ίσως ακόμη και τρεις: η έμφαση στις ξένες αγορές επιτρέπει στην Κίνα να διατηρήσει το μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές, ακόμη και καθώς ο υπόλοιπος κόσμος δείχνει κορεσμένος από τα κινεζικά προϊόντα και πολλές χώρες υψώνουν εμπορικούς φραγμούς.

Συνολικά, οι εξαγωγές υπηρεσιών διπλασιάστηκαν, σε πραγματικούς όρους, φτάνοντας τα 510 δισ. δολάρια ετησίως μεταξύ 2015 και 2025, ενώ οι —πολύ μεγαλύτερες— εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά λίγο περισσότερο από 40%.

Η τεχνητή νοημοσύνη, με τη μορφή ρομποταξί, υπηρεσιών cloud και chatbots, θα καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του αναπτυσσόμενου εμπορίου υπηρεσιών. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ανώτατος ηγέτης της Κίνας, δήλωσε σε συνέδριο στη Σαγκάη στις 17 Ιουλίου ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αποτελεί «συμφωνία διεθνούς συνεργασίας».

Παγκόσμιος ηγέτης

Η Κίνα θα μπορούσε εύλογα να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στις εξαγωγές που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί με τις ίδιες τις υπηρεσίες εξάγει και τα τεχνολογικά πρότυπα του κλάδου, δηλαδή τα ευρέως αποδεκτά πρωτόκολλα που επιτρέπουν τη συνεργασία όλων, από τις βίδες έως τους ημιαγωγούς.

Για δεκαετίες, τα τεχνολογικά πρότυπα καθορίζονταν κυρίως από δυτικές χώρες. Όμως, σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχα πρότυπα για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα ρομποταξί. Όταν κινεζικές εταιρείες είναι οι πρώτες που εγκαθιστούν ρομποταξί σε μια χώρα, καθίστανται στην πράξη και το πρότυπο της αγοράς, επισημαίνει η Zhang. Καθώς οι αμερικανικές ανταγωνίστριές τους θα επιδιώξουν να εξάγουν περισσότερα δικά τους αυτόνομα οχήματα, ίσως διαπιστώσουν ότι θα πρέπει να τα κάνουν πιο… κινεζικά για να μπορέσουν να προσαρμοστούν.

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ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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