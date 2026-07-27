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ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις

Η επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες στις λεγόμενες Big Tech εγείρει ερωτήματα για τα κριτήρια υπολογισμού, τη νομική βάση και τον πραγματικό τους αντίκτυπο

World 27.07.2026, 22:17
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ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η πρόσφατη επιβολή βαρέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις λεγόμενες Big Tech, όπως η Google και η Alibaba, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί τόσο τις Βρυξέλλες όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα: με ποιον τρόπο καθορίζονται στην πράξη αυτά τα ποσά;

Για κάποιους, πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για άλλους, ειδικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα πρόστιμα μοιάζουν περισσότερο με πολιτικό εργαλείο πίεσης παρά με ουδέτερη ρυθμιστική παρέμβαση, σημειώνει σε άρθρο του το Politico.

Την ίδια εβδομάδα, η Google βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ για παραβίαση του Digital Markets Act, ενώ η Alibaba τιμωρήθηκε με 550 εκατ. ευρώ για ανεπαρκή έλεγχο παράνομων και επιβλαβών προϊόντων στην πλατφόρμα AliExpress.

Τα ποσά αυτά, αν και εντυπωσιακά, δεν αποτελούν ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη επικυρώσει πρόστιμο 4,1 δισ. ευρώ κατά της Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του Android, ενώ η Meta έχει δεχθεί πρόστιμο 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του GDPR.

Πώς υπολογίζονται

Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός μηχανισμός υπολογισμού που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις.

Στο πεδίο του ανταγωνισμού, όπου η Κομισιόν έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην επιβολή υψηλών χρηματικών ποινών, η διαδικασία βασίζεται συνήθως σε ποσοστό επί των ετήσιων πωλήσεων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η σοβαρότητα της παράβασης, η διάρκειά της, η συνεργασία της εταιρείας με τις αρχές, αλλά και τυχόν υποτροπή.

Σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει στον Digital Markets Act, ο οποίος έχει κυρίως στόχο τη συμμόρφωση και όχι απλώς την τιμωρία. Εκεί, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν θεωρητικά έως και το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας, όμως στην πράξη συχνά κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ιδιαίτερα όταν η παράβαση έχει μικρή διάρκεια.

Το πιο πρόσφατο πρόστιμο της Google αντιστοιχούσε μόλις στο 0,22% των ετήσιων εσόδων της Alphabet, κάτι που δείχνει ότι η κλίμακα επιβολής παραμένει συγκρατημένη σε σχέση με το μέγεθος των ομίλων.

Ο ρόλος της πολιτικής

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, η συζήτηση για τον βαθμό διακριτικής ευχέρειας των αρχών παραμένει ανοιχτή. Στο άρθρο του Politico επισημαίνεται ότι, ακόμη και όταν τα έσοδα λειτουργούν ως ανώτατο όριο, η διαδικασία δεν παύει να επηρεάζεται από εκτιμήσεις που αφήνουν περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας.

Το γεγονός ότι το πρόστιμο στη Google προέκυψε από δύο επιμέρους ποινές, συνολικά 890 εκατ. ευρώ, ενισχύει την αίσθηση ότι το τελικό ύψος δεν είναι πάντα αποτέλεσμα απολύτως μηχανιστικού υπολογισμού. Η πολιτική διάσταση έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την ΕΕ ότι «κλέβει» αμερικανικές εταιρείες και απείλησε με νέους δασμούς.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν απέρριψε τις αιτιάσεις περί πολιτικής σκοπιμότητας, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί πάντα τη νόμιμη διαδικασία και εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια.

DSA και GDPR

Ούτε ο Digital Services Act ούτε ο GDPR λειτουργούν με ενιαίο τρόπο ως προς την επιβολή των προστίμων. Στον DSA, τα πρόστιμα συνδέονται με παράγοντες όπως η βαρύτητα, η φύση και η διάρκεια της παράβασης, καθώς και με το αν ο ελεγχόμενος συνεργάστηκε με τις αρχές.

Η Temu έχει ήδη χαρακτηρίσει πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ «δυσανάλογο», παρότι το ποσό παραμένει πολύ κάτω από το ανώτατο όριο του 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Στην περίπτωση του GDPR, η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην Κομισιόν αλλά στις εθνικές ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτό θεωρητικά μειώνει την πιθανότητα πολιτικών παρεμβάσεων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ζήτημα ομοιομορφίας, καθώς περισσότερες από 40 αρχές σε ολόκληρη την Ένωση καλούνται να εφαρμόζουν το ίδιο πλαίσιο.

Ακόμη και το πρόστιμο των 1,2 δισ. ευρώ στη Meta δεν πλησίασε το μέγιστο όριο του 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών που προβλέπει ο κανονισμός.

Πού καταλήγουν τα χρήματα

Τα έσοδα από τα πρόστιμα δεν καταλήγουν άμεσα σε στοχευμένες δαπάνες της ΕΕ, σημειώνει το Politico. Μπαίνουν στα κοινοτικά ταμεία μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι εφέσεις, γεγονός που μπορεί να πάρει χρόνια. Στην πράξη, τα ποσά αυτά μειώνουν το ποσό που συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη στον κοινό προϋπολογισμό.

Υπάρχει όμως εξαίρεση: τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του GDPR δεν πηγαίνουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά στις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των προστίμων και τον τελικό τους αντίκτυπο.

Έχουν πραγματικό βάρος

Παρά το μέγεθός τους, τα πρόστιμα συχνά έχουν μεγαλύτερη πολιτική παρά οικονομική σημασία. Οι μεγαλύτερες εταιρείες, όπως η Google και η Meta, μπορούν συνήθως να απορροφήσουν τα σχετικά κόστη χωρίς ουσιαστική απειλή για τη λειτουργία τους.

Πολύ πιο κρίσιμες είναι συχνά οι διαταγές συμμόρφωσης που συνοδεύουν τις κυρώσεις και οι οποίες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα.

Η ευρωβουλευτής των Πρασίνων Αλεξάνδρα Γκιζ υποστήριξε ότι το πρόστιμο στην Google είναι για μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους σχεδόν αμελητέο, μιλώντας για ένα σύστημα που εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία μονοπωλίων.

Ωστόσο, πέρα από τον άμεσο οικονομικό λογαριασμό, τα πρόστιμα έχουν μετατραπεί σε σύμβολο της ευρύτερης σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ για το πώς πρέπει να ρυθμίζεται η τεχνολογία.

Το επόμενο μέτωπο

Το επόμενο πεδίο έντασης μπορεί να είναι ο AI Act της ΕΕ. Η εφαρμογή του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει στις 2 Αυγούστου 2026 και προβλέπει πρόστιμα έως 35 εκατ. ευρώ ή, για επιχειρήσεις, έως 7% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου.

Και εδώ, όπως και στα υπόλοιπα ρυθμιστικά πλαίσια, ο τελικός υπολογισμός θα εξαρτάται από τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της και τον βαθμό συνεργασίας με τις αρχές.

Η ευρωπαϊκή πρακτική στα πρόστιμα προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς λογιστικό.

Αποτελεί πεδίο θεσμικής ισχύος, οικονομικής ρύθμισης και γεωπολιτικής τριβής, με τις Βρυξέλλες να επιδιώκουν να επιβάλουν κανόνες σε έναν κλάδο που εδώ και χρόνια λειτουργεί συχνά πέρα από τα παραδοσιακά όρια ελέγχου, καταλήγει το Politico.

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