Data centers: Η ΕΕ φέρνει χαλαρούς κανόνες για το κλίμα προς όφελος των Big Tech

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Η Ευρωπαική Ενωση φαίνεται να υποκύπτει στις πιέσεις των τεχνολογικών ομίλων, σχετικά με την αντιστάθμιση τις κλιματικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων που λειτουργούν με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμών.

Η ΕΕ προσπαθεί να εξισορροπήσει τους κλιματικούς της στόχους με τις προσπάθειες να γίνει πιο ανταγωνιστική και να αναπτύξει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) ώστε να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαική Ένωση φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο κέντρων δεδομένων στον κόσμο μετά τη Βόρεια Αμερική, στο Ρουμπέ της Γαλλίας σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Ομως , η ΕΕ προετοιμάζεται να αποδυναμώσει σημαντικά τα σχέδια για ένα σύστημα που βαθμολογεί τα κέντρα δεδομένων με βάση την κατανάλωση ενέργειας και νερού, σύμφωνα με ένα σχέδιο πρότασης που πρόκειται να συζητηθεί από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών την Πέμπτη, που είδαν οι Financial Times.

Ένα προηγούμενο σχέδιο του Μαρτίου προέβλεπε ότι τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές από ορυκτά καύσιμα μόνο επενδύοντας σε πιστοποιητικά καθαρής ενέργειας από έργα που τέθηκαν σε λειτουργία την τελευταία δεκαετία και παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια περίπου την ίδια χρονική περίοδο και στον ίδιο τόπο με το κέντρο δεδομένων.

Επιστολές για τα Data centers

Ωστόσο, εταιρείες και ομάδες πίεσης, μεταξύ των οποίων η Amazon Web Services, η Microsoft και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρων Δεδομένων, απηύθυναν επιστολές προς την ΕΕ ζητώντας της να καταργήσει διάφορες απαιτήσεις, επικαλούμενες τον κίνδυνο αύξησης του κόστους.

Το τελευταίο σχέδιο της 30ής Ιουνίου, το οποίο είδαν οι η FT, υιοθετεί αυτά τα αιτήματα και αναφέρει επίσης ότι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη πιστοποιητικά από την πυρηνική ενέργεια, γεγονός που αποτελεί ενίσχυση για χώρες που βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια, όπως η Γαλλία.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κέντρο δεδομένων που λειτουργεί όλη τη νύχτα συνδεδεμένο με το δίκτυο της Γερμανίας —το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί άνθρακα— μπορεί ακόμα να αντισταθμίσει τις εκπομπές του, βασιζόμενο σε πιστοποιητικά που συνδέονται με ηλιακή ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ισπανία.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα λογιστικής και κλιματικής αλλαγής υποστηρίζουν ότι τα πιστοποιητικά αυτά συμβάλλουν ελάχιστα στον περιορισμό των εκπομπών.

«Εάν τα κέντρα δεδομένων δεν τροφοδοτούνται από νέες, τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αντιστοιχούν σε πραγματικό χρόνο στην ενεργειακή τους κατανάλωση, θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για ασταθές εισαγόμενο φυσικό αέριο», δήλωσε ο Κιλιαν Ντάλι, εκτελεστικός διευθυντής της EnergyTag, ενός think tank. Πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και να «εμποδίσει την ενεργειακή ασφάλεια».

Η πραγματικότητα για την αντιστάθμιση…

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας από τα κράτη μέλη επρόκειτο να συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι η πρόταση δεν είναι οριστική και εξακολουθεί να υπόκειται στα σχόλια που θα προκύψουν από τη συνάντηση της Πέμπτης.

Οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας επιμένουν εδώ και χρόνια ότι μπορούν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές μέσω τέτοιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια. Η Amazon, η Meta και η Microsoft έχουν όλες δηλώσει ότι «αντιστοιχίζουν» το 100% της κατανάλωσης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με πιστοποιητικά καθαρής ενέργειας, ακόμη και καθώς οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) τις ωθούν να αυξήσουν τη χρήση φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η Amazon δημοσίευσε την Τετάρτη στοιχεία που δείχνουν ότι οι εκπομπές της από την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθούν κατά 34% μεταξύ του 2024 και του 2025.

Οι καύσωνες στην Ευρώπη…

Η Google ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι εκπομπές της που προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου αυξήθηκαν κατά 37 τοις εκατό. Ωστόσο, αφού αντισταθμίστηκαν από τις συνολικές επενδύσεις της Google σε καθαρή ενέργεια, οι εκπομπές αυτές παρουσίασαν ελαφρά μείωση σε ετήσια βάση.

Η «Science Based Targets Initiative», ένας σημαντικός φορέας καθορισμού εταιρικών προτύπων για το κλίμα, μείωσε τον περασμένο μήνα την αυστηρότητα των δικών της προτεινόμενων κανόνων σχετικά με το θέμα, μετά από πιέσεις που άσκησαν οι εταιρείες τεχνολογίας.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον ταχύτερο ρυθμό θέρμανσης στον κόσμο και βιώνει έναν ιστορικό καύσωνα. Ταυτόχρονα, έχει σκιαγραφήσει σχέδια για τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας επεξεργασίας των κέντρων δεδομένων τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρων Δεδομένων (European Data Centre Association) δήλωσε ότι «υποστηρίζει διαφανείς, αξιόπιστες και πρακτικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση και τη μείωση των εκπομπών».

Η Amazon και η Microsoft δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρουν οι Financial Times και όπως φαίνεται μια ευκαιρία, για περιορισμό των συνεπειών απο την ακραία σπατάλη σε ενέργεια και νερό -που συνιστά η λειτουργια των κέντρων δεδομένων- χάθηκε .