ΕΕ: Ερχεται αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα για τις Big Tech

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Σε αύξηση της προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκυτο με έμφαση στα παιδιά με επιβολή προστίμων στις Big Tech που δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσανατολίζονται οι Βρυξέλλες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης.

Αυτό δήλωσε στους FT ο ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκραθ, σύμφωνα με τον οποίο η Κομισιόν αναμένεται να ανακοινώσει μια πρόταση για την αύξηση της προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο έως το τέλος του έτους, την ώρα που η ΕΕ συζητά επίσης την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νεότερους χρήστες, μετά την έκδοση του πορίσματος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αναμένεται τη Δευτέρα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τις επόμενες εβδομάδες ότι θα έχουμε μια συνολική, συνεκτική απάντηση σε ένα ζήτημα που έχει πάρει πραγματικά μεγάλες διαστάσεις, όχι μόνο στους πολιτικούς κύκλους, αλλά πιστεύω και στο ευρύ κοινό», δήλωσε ο επίτροπος.

Προστασία των παιδιών

Η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης εξετάζουν τρόπους για να προστατεύσουν τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι θα απαγορευτεί σε άτομα κάτω των 16 ετών η πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram ή το Snapchat, ενώ αλλού, όπως η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει επίσης ταχθεί υπέρ τέτοιων μέτρων.

Η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει έως το τέλος του έτους νέους κανόνες για την ψηφιακή δικαιοσύνη, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως ο εθιστικός σχεδιασμός ιστοτόπων και εφαρμογών, οι παγίδες συνδρομών και άλλα «σκοτεινά μοτίβα» που παρασύρουν τους χρήστες σε δαπάνες. Οι νέοι κανόνες ενδέχεται να συμπληρώσουν επιπλέον μέτρα που εξετάζονται από τις Βρυξέλλες για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει μία και μοναδική μαγική λύση που θα επιλύσει όλα τα προβλήματα και νομίζω ότι θα χρειαστούμε ένα σύνολο μέτρων που θα λειτουργούν συνδυαστικά», δήλωσε ο ΜακΓκραθ. Η νομοθεσία για την ψηφιακή δικαιοσύνη στοχεύει στην «αντιμετώπιση τυχόν εναπομενόντων κενών στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο», εστιάζοντας ιδιαίτερα στους νέους, είπε. «Τα παιδιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεπηρέαστα και ευάλωτα. Επομένως, πιστεύουμε ότι οι προστασίες πρέπει να ενισχυθούν σε αυτόν τον τομέα, ειδικά εάν υπάρχει μια υποκείμενη εμπορική συναλλαγή», ανέφερε, μιλώντας στους FT.

Μεγαλύτερες εξουσίες στην Κομισιόν για επιβολή προστίμων

Η Κομισιόν προτίθεται ακόμη να θέσει στη δικαιοδοσία της την επιβολή αυτών των κανόνων όταν πρόκειται για «πολύ μεγάλες συστημικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα». Βάσει μιας ξεχωριστής επερχόμενης πρότασης, θα έχει την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα σε πλατφόρμες που παραβιάζουν τους νόμους για την προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των εταιρειών Big Tech που καλύπτονται ήδη από την ψηφιακή νομοθεσία της ΕΕ, αλλά και μικρότερων διαδικτυακών εμπόρων ή δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών.

Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών, με τον συντονισμό της Επιτροπής. Ωστόσο, ο ΜακΓκραθ δήλωσε ότι «αυτός ο συντονισμός δεν οδήγησε ποτέ στην επιβολή προστίμου ή κύρωσης και απλώς δεν αποτελεί επαρκές αποτρεπτικό μέσο για τις εταιρείες που θέλουν να παρανομούν εις βάρος των νόμων μας».

Η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση στο εσωτερικό της Κομισιόν, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ και ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Πολωνία, υποστηρίζουν ότι υπάρχει υπερβολική επικάλυψη με την υπάρχουσα ψηφιακή νομοθεσία, όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, η οποία αστυνομεύει το περιεχόμενο στο διαδίκτυο για τις μεγάλες πλατφόρμες.

Οι καθολικές απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, όπως αυτή που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία, αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης, καθώς βασίζονται σε μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας που μπορούν να παρακαμφθούν, και οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές, εγείρουν σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας.

«Ατελέσφορη» η διεθνής εμπειρία απαγορευσης της πρόσβασης στα παιδιά

Ο ΜακΓκραθ δήλωσε ότι η διεθνής εμπειρία σχετικά με την απαγόρευση των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέχρι στιγμής «ατελέσφορη» και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να παραβλέπουν άλλα μέτρα, όπως οι μεγαλύτεροι έλεγχοι των ιστοτόπων και η ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού.

«Υπάρχει στο ένα άκρο η επιλογή να επιδιώξουμε τον αποκλεισμό παιδιών μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά στο άλλο άκρο, έχουμε μεγαλύτερους ελέγχους, αντιμετώπιση του εθιστικού σχεδιασμού, αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και διευκόλυνση των γονέων να ασκούν επίβλεψη και έλεγχο», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι επίσης απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι νέοι για τους κινδύνους στο διαδίκτυο και να τους δοθούν τα εργαλεία για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους.

«Υπάρχουν πολλά οφέλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο να βρίσκονται τα παιδιά στο διαδίκτυο. Συνδέονται με τους φίλους τους, και αυτό πρόκειται να αποτελέσει μέρος της ζωής τους για πολύ καιρό στο μέλλον και στην ενήλικη ζωή τους, και πρέπει να τα προετοιμάσουμε και γι’ αυτό».