Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη

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Επεκτάθηκε περαιτέρω την Τρίτη το sell off στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αγορές στην Ασία σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, με τις συναλλαγές στον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να αναστέλλονται προσωρινά αφού υποχώρησε περισσότερο από 10%, ενώ το Τόκιο διολίσθησε κατά 4%.

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, ενώ η μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, η Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%. Οι δύο εταιρείες αποτελούν περίπου το 40% της χρηματιστηριακής αγοράς της Νότιας Κορέας, ασκώντας δυσανάλογα μεγάλη επιρροή.

Οι μεγάλες αυτές πτώσεις ακολούθησαν την αντίστοιχη της SK Hynix, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, επιτρέποντας στην Apple να ανακτήσει τον τίτλο της ως της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο, με την αξία της να ανέρχεται σε 4,95 τρισ. δολάρια μετά από άνοδο 1,1%, ενώ η Nvidia αποτιμάται στα 4,75 τρισ. δολάρια.

Οι μετοχές της SK Hynix στο χρηματιστήριο της Σεούλ έχουν πλέον υποχωρήσει περίπου 45% από τότε που έφτασαν σε ιστορικό υψηλό πάνω από τα 3 εκατ. γουόντον Ιούνιο, χάνοντας περίπου 570 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία και σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες απώλειες παγκοσμίως για αυτή την περίοδο, μετά από εκείνη της SpaceX.

Η μετοχή της SK Hynix «ανέβηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα φέτος, επομένως αυτού του είδος η διόρθωση είναι αναπόφευκτη», δήλωσε στους FT ο Chan H Lee, διευθύνων εταίρος στην Petra Capital Management, ένα hedge fund με έδρα τη Σεούλ. «Αλλά είναι πιθανό να δούμε μια ανάκαμψη σύντομα, καθώς η απομόχλευση σχεδόν ολοκληρώθηκε και τα παγκόσμια κεφάλαια θα εισρεύσουν ξανά μόλις θεωρήσουν ότι η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί».

Βουτιά στις ασιατικές αγορές

Η πτώση του Kospi την Τρίτη σημαίνει ότι ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% τον τελευταίο μήνα και βρίσκεται κατά ένα τρίτο χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου. Παραμένει, ωστόσο, κατά 46% υψηλότερα από την αρχή του έτους.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας σημείωσε επίσης απότομη πτώση την Τρίτη. Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 4%, καθώς οι μετοχές των εταιρειών τσιπ σημείωσαν πτώση, με την Kioxia να καταποντίζεται έως και 18%. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση κοντά στο 3%.

Οι traders στο Τόκιο έχουν σοκαριστεί από την ταχύτητα της πτώσης, επιρίπτοντας την ευθύνη στην αύξηση των επιτοκίων.

Άλλες μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς, όπως οι Lasertec, Disco, Tokyo Electron και Renesas, σημείωσαν επίσης ισχυρή πτώση την Τρίτη.

Ο Nikkei 225 βρίσκεται πλέον σχεδόν 15% χαμηλότερα από τότε που έφτασε σε υψηλό άνω των 72.000 μονάδων τον Ιούνιο.

Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών των Big Tech

Το sell off αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών των Big Tech σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η SK Hynix αναμένεται να ανακοινώσει ακόμα ένα τρίμηνο με κέρδη-ρεκόρ την Τετάρτη, οι επενδυτές φοβούνται ότι οι σταθερά υψηλές τιμές των τσιπ μνήμης θα μπορούσαν τελικά να περιορίσουν τη ζήτηση, καθώς οι πελάτες θα επιδιώκουν να μειώσουν τη χρήση ή να στραφούν σε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις.

Οι ανησυχίες για τηνμελλοντική υπερπροσφορά έχουν επίσης επιβαρύνει το κλίμα, αφότου οι κορυφαίες εταιρείες κατασκευής τσιπ της Νότιας Κορέας αποκάλυψαν πρόσφατα επιθετικά σχέδια επέκτασης.

Η SK Hynix και η Samsung σχεδιάζουν να κατασκευάσουν από δύο νέες μονάδες παραγωγής τσιπ η κάθε μία στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης επένδυσης ύψους 800 τρισ. γουόν (530 δισ. δολαρίων) με στόχο το διπλασιασμό της παραγωγικής τους ικανότητας σε τσιπ DRAM μέσα σε μια πενταετία.

Η αμερικανική ανταγωνίστρια Micron Technology αύξησε επίσης τις προγραμματισμένες εγχώριες επενδύσεις της στα 250 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2035.

Προβληματισμός για το εταιρικό χρέος

Στο μεταξύ, οι τιμές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS), δημοφιλών εργαλείων για στοιχήματα κατά του εταιρικού χρέους, τα οποία συνδέονται με τις Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom και Nvidia, έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, σύμφωνα με τους FT.

Οι απότομες αυτές μεταβολές απηχούν ένα sell off στα ομόλογα που εκδίδουν οι “hyperscalers”, οι οποίοι διοχετεύουν εκατοντάδες δισ. δολ. στην ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων και εξελιγμένων μοντέλων AΙ, απηχώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τον κατακλυσμό χρέους που πωλείται από αυτές τις εταιρείες.

«Οι αγορές πίστωσης δεν διαχειρίζονται καλά την αβεβαιότητα, και η απόλυτη απροβλεψιμότητα του ρυθμού και του κόστους χρηματοδότησης της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί αυτήν τη στιγμή μια σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης», σχολίασε ο John Aylward, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Sona Asset Management.

Θετικοί οι αναλυτές για τις προοπτικές

Παρά τη νευρικότητα της αγοράς, οι αναλυτές παραμένουν θετικοί για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, επικαλούμενοι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας που βελτιώνουν την ορατότητα των κερδών.

«Η ικανότητά τους να αυξήσουν τα συμβατικά τσιπ μνήμης θα είναι περιορισμένη καθώς επεκτείνουν την παραγωγή [τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης – HBM] το επόμενο έτος», δήλωσε ο αναλυτής της KB Securities, Kim Dong-won, αναμένοντας ότι οι πωλήσεις σε εταιρείες Big Tech και φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων (data-center) θα αντιπροσωπεύουν το 70% των εσόδων της εταιρείας, από 30% που ήταν το 2017.

Ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι το πρόσφατο κύμα πωλήσεων έχει καταστήσει τις μετοχές της SK Hynix ιδιαίτερα ελκυστικές, καθώς διαπραγματεύονται μόλις στο 4,4πλάσιο των αναμενόμενων κερδών, κάτω από το 6,2πλάσιο της Micron.

Ο Shawn Oh της NH Investment & Securities ανέφερε σε σημείωμά του ότι η πρόσφατη υποχώρηση κατέστησε την SK Hynix μια «δελεαστική ευκαιρία αγοράς», επικαλούμενος τις ελκυστικές αποτιμήσεις της και την εξελισσόμενη απομόχλευση μεταξύ των Κορεατών επενδυτών λιανικής.