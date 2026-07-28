 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, της Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη

Markets 28.07.2026, 08:18
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επεκτάθηκε περαιτέρω την Τρίτη το sell off  στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αγορές στην Ασία σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, με τις συναλλαγές στον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να αναστέλλονται προσωρινά αφού υποχώρησε περισσότερο από 10%, ενώ το Τόκιο διολίσθησε κατά 4%.

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, ενώ η μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, η Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%. Οι δύο εταιρείες αποτελούν περίπου το 40% της χρηματιστηριακής αγοράς της Νότιας Κορέας, ασκώντας δυσανάλογα μεγάλη επιρροή.

Οι μεγάλες αυτές πτώσεις ακολούθησαν την αντίστοιχη της SK Hynix, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, επιτρέποντας στην Apple να ανακτήσει τον τίτλο της ως της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο, με την αξία της να ανέρχεται σε 4,95 τρισ. δολάρια μετά από άνοδο 1,1%, ενώ η Nvidia αποτιμάται στα 4,75 τρισ. δολάρια.

Οι μετοχές της SK Hynix στο χρηματιστήριο της Σεούλ έχουν πλέον υποχωρήσει περίπου 45% από τότε που έφτασαν σε ιστορικό υψηλό πάνω από τα 3 εκατ. γουόντον Ιούνιο, χάνοντας περίπου 570 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία και σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες απώλειες παγκοσμίως για αυτή την περίοδο, μετά από εκείνη της SpaceX.

Η μετοχή της SK Hynix «ανέβηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα φέτος, επομένως αυτού του είδος η διόρθωση είναι αναπόφευκτη», δήλωσε στους FT ο Chan H Lee, διευθύνων εταίρος στην Petra Capital Management, ένα hedge fund με έδρα τη Σεούλ. «Αλλά είναι πιθανό να δούμε μια ανάκαμψη σύντομα, καθώς η απομόχλευση σχεδόν ολοκληρώθηκε και τα παγκόσμια κεφάλαια θα εισρεύσουν ξανά μόλις θεωρήσουν ότι η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί».

Βουτιά στις ασιατικές αγορές

Η πτώση του Kospi την Τρίτη σημαίνει ότι ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% τον τελευταίο μήνα και βρίσκεται κατά ένα τρίτο χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου. Παραμένει, ωστόσο, κατά 46% υψηλότερα από την αρχή του έτους.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας σημείωσε επίσης απότομη πτώση την Τρίτη. Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 4%, καθώς οι μετοχές των εταιρειών τσιπ σημείωσαν πτώση, με την Kioxia να καταποντίζεται έως και 18%. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση κοντά στο 3%.

Οι traders στο Τόκιο έχουν σοκαριστεί από την ταχύτητα της πτώσης, επιρίπτοντας την ευθύνη στην αύξηση των επιτοκίων.

Άλλες μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς, όπως οι Lasertec, Disco, Tokyo Electron και Renesas, σημείωσαν επίσης ισχυρή πτώση την Τρίτη.

Ο Nikkei 225 βρίσκεται πλέον σχεδόν 15% χαμηλότερα από τότε που έφτασε σε υψηλό άνω των 72.000 μονάδων τον Ιούνιο.

Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών των Big Tech

Το sell off αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών των Big Tech σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η SK Hynix αναμένεται να ανακοινώσει ακόμα ένα τρίμηνο με κέρδη-ρεκόρ την Τετάρτη, οι επενδυτές φοβούνται ότι οι σταθερά υψηλές τιμές των τσιπ μνήμης θα μπορούσαν τελικά να περιορίσουν τη ζήτηση, καθώς οι πελάτες θα επιδιώκουν να μειώσουν τη χρήση ή να στραφούν σε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις.

Οι ανησυχίες για τηνμελλοντική υπερπροσφορά έχουν επίσης επιβαρύνει το κλίμα, αφότου οι κορυφαίες εταιρείες κατασκευής τσιπ της Νότιας Κορέας αποκάλυψαν πρόσφατα επιθετικά σχέδια επέκτασης.

Η SK Hynix και η Samsung σχεδιάζουν να κατασκευάσουν από δύο νέες μονάδες παραγωγής τσιπ η κάθε μία στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης επένδυσης ύψους 800 τρισ. γουόν (530 δισ. δολαρίων) με στόχο το διπλασιασμό της παραγωγικής τους ικανότητας σε τσιπ DRAM μέσα σε μια πενταετία.

Η αμερικανική ανταγωνίστρια Micron Technology αύξησε επίσης τις προγραμματισμένες εγχώριες επενδύσεις της στα 250 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2035.

Προβληματισμός για το εταιρικό χρέος

Στο μεταξύ, οι τιμές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS), δημοφιλών εργαλείων για στοιχήματα κατά του εταιρικού χρέους, τα οποία συνδέονται με τις Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom και Nvidia, έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, σύμφωνα με τους FT.

Οι απότομες αυτές μεταβολές απηχούν ένα sell off στα ομόλογα που εκδίδουν οι “hyperscalers”, οι οποίοι διοχετεύουν εκατοντάδες δισ. δολ. στην ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων και εξελιγμένων μοντέλων AΙ, απηχώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τον κατακλυσμό χρέους που πωλείται από αυτές τις εταιρείες.

«Οι αγορές πίστωσης δεν διαχειρίζονται καλά την αβεβαιότητα, και η απόλυτη απροβλεψιμότητα του ρυθμού και του κόστους χρηματοδότησης της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί αυτήν τη στιγμή μια σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης», σχολίασε ο John Aylward, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Sona Asset Management.

Θετικοί οι αναλυτές για τις προοπτικές

Παρά τη νευρικότητα της αγοράς, οι αναλυτές παραμένουν θετικοί για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, επικαλούμενοι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας που βελτιώνουν την ορατότητα των κερδών.

«Η ικανότητά τους να αυξήσουν τα συμβατικά τσιπ μνήμης θα είναι περιορισμένη καθώς επεκτείνουν την παραγωγή [τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης – HBM] το επόμενο έτος», δήλωσε ο αναλυτής της KB Securities, Kim Dong-won, αναμένοντας ότι οι πωλήσεις σε εταιρείες Big Tech και φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων (data-center) θα αντιπροσωπεύουν το 70% των εσόδων της εταιρείας, από 30% που ήταν το 2017.

Ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι το πρόσφατο κύμα πωλήσεων έχει καταστήσει τις μετοχές της SK Hynix ιδιαίτερα ελκυστικές, καθώς διαπραγματεύονται μόλις στο 4,4πλάσιο των αναμενόμενων κερδών, κάτω από το 6,2πλάσιο της Micron.

Ο Shawn Oh της NH Investment & Securities ανέφερε σε σημείωμά του ότι η πρόσφατη υποχώρηση κατέστησε την SK Hynix μια «δελεαστική ευκαιρία αγοράς», επικαλούμενος τις ελκυστικές αποτιμήσεις της και την εξελισσόμενη απομόχλευση μεταξύ των Κορεατών επενδυτών λιανικής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη
Markets

«Σφαγή» στις μετοχές AI - Γιατί τους γυρίζουν την πλάτη οι επενδυτές
Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Κάτω από τα 86 δολ. το Brent
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση της τιμής - Κάτω από τα 86 δολ. το Brent
Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip
Wall Street

Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση κλάδου ημιαγωγών
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας
Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Τραμπ: Πώς τα κρυπτονομίσματα γιγάντωσαν την περιουσία του μετά την επιστροφή στην προεδρία
World

Πόσα έβγαλε ο Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο [γράφημα]

Τα κρυπτονομίσματα απέφεραν 1,4 δισ. δολάρια στην προεδρική οικογένεια Τραμπ μέσα στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Markets
Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη
Markets

«Σφαγή» στις μετοχές AI - Γιατί τους γυρίζουν την πλάτη οι επενδυτές

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, της Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη

Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip
Wall Street

Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση κλάδου ημιαγωγών

Οι επενδυτές αναδιατάσσουν τις επενδύσεις τους στη Wall Street εν μέσω ενδείξεων ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης «ξεφουσκώνει»

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν πτωτικά τις αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας επιβράδυναν το πρωινό ράλι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Γιώργος Μανέττας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς

O συντελεστής ευρείας διασποράς της εταιρείας αυξάνεται από 16% σε 27%, εξέλιξη που επηρεάζει τη συμμετοχή της σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο
Commodities

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο χρυσός έλαβε στήριξη από το ασθενές δολάριο και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Latest News
Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη
Markets

«Σφαγή» στις μετοχές AI - Γιατί τους γυρίζουν την πλάτη οι επενδυτές

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, της Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη

Μαθηματικά της ήττας και ασκήσεις χειραγώγησης
Opinion

Μαθηματικά της ήττας και ασκήσεις χειραγώγησης

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οδεύει προς μια εκλογική ήττα. Πασχίζει όμως να πείσει ότι εξακολουθεί να ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Κάτω από τα 86 δολ. το Brent
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση της τιμής - Κάτω από τα 86 δολ. το Brent

Ανακούφιση προκαλεί η παύση των επιθέσεων στο Ιράν - Το πετρέλαιο συνεχίζει πτωτικά για δεύτερη μέρα

Οι καλύτερες χώρες για να ζεις και να εργάζεσαι ως ομογενής
World

Οι καλύτερες χώρες για να ζεις και να εργάζεσαι ως ομογενής

Σχεδόν 8.000 ομογενείς από 162 διαφορετικές εθνικότητες κλήθηκαν να μοιραστούν πόσο ευτυχισμένοι ήταν στη χώρα που επέλεξαν για σπίτι τους με βάση πέντε δείκτες…

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υπέρ του πολέμου των ΗΠΑ
Κόσμος

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υπέρ του πολέμου στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν αποφασίζει με κριτήριο «ρευστές δημοσκοπήσεις», απάντησε ο Λευκός Οίκος για τα ευρήματα έρευνας που διαπιστώνει ότι μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ του πολέμου στο Ιράν.

Σιδηρόδρομος: Άλλοι έξι μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας
Μεταφορές

Σιδηρόδρομος: Άλλοι έξι μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας

3½ χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας

Κώστας Ντελέζος
Ελληνικές τράπεζες: Ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους στόχους του 2026 
Τράπεζες

Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες για τους στόχους του 2026

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν αύριο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 202

Αγης Μάρκου
Στον… αστερισμό των τραπεζών το ΧΑ, ο πήχης Σιάμισιη, οι 7 υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία, το νέο «χτύπημα» Κάτσου και το άλμα της Lavipharm
Inside Stories

Στον… αστερισμό των τραπεζών το ΧΑ, ο πήχης Σιάμισιη, οι 7 υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία, το νέο «χτύπημα» Κάτσου και το άλμα της Lavipharm

Το τραπεζικό ράλι

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Δεύτερος κύκλος πληρωμών τον Αύγουστο
Economy

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται τον Αύγουστο

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος
World

ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού

Προτάσεις - σοκ από τον διεθνή οργανισμό για τις απολύσεις και το συνταξιοδοτικό - Τι «είδε» ο ΟΟΣΑ

Κώστας Παπαδής
Φορολογικοί παράδεισοι: Η φορολογική «βελτιστοποίηση» καλά κρατεί για τις πολυεθνικές
World

Οι φορολογικοί παράδεισοι και το πάρτι των πολυεθνικών

Οι διαβόητοι φορολογικοί παράδεισοι παραμένουν οι βασικές «ενδιάμεσες χώρες» για τα διεθνή δίκτυα πολυεθνικών ή υπερεθνικών εταιρειών

Αλέξανδρος Καψύλης
Δασμός 3 ευρώ: Τι έδειξε ο πρώτος μήνας εφαρμογής
Business

Τι έφερε τελικά ο δασμός των 3 ευρώ ένα μήνα μετά;

Ο δασμός των 3 ευρώ και τι παρατηρήθηκε στη διακίνηση μικροδεμάτων στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Πώς τα κρυπτονομίσματα γιγάντωσαν την περιουσία του μετά την επιστροφή στην προεδρία
World

Πόσα έβγαλε ο Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο [γράφημα]

Τα κρυπτονομίσματα απέφεραν 1,4 δισ. δολάρια στην προεδρική οικογένεια Τραμπ μέσα στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Η Ελλάδα και η φορολογία εργασίας
Experts

Η Ελλάδα και η φορολογία εργασίας

Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Παναγιώτης Ασημακόπουλος
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies