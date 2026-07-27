Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip

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Ο S&P 500 επέστρεψε οριακά σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα στη Wall Street, καθώς οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών άρχισαν να ανακάμπτουν από την πτώση που σημείωσαν νωρίτερα στη συνεδρίαση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρή πτώση.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν γενική πτώση.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,02%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε οριακά 0,18%. Ο Dow Jones έκλεισε 262 μονάδες υψηλότερα, ή περίπου 0,51%.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν γενική πτώση. Το ETF VanEck Semiconductor έκλεισε περίπου 2% χαμηλότερα, επιδεινώνοντας τις απώλειές του από την Παρασκευή. Η μετοχή της AMD και της Teradyne υποχώρησε κατά 4% και 5% αντίστοιχα, οδηγώντας τοπ αρνητικό ράλι. Η Micron Technology υποχώρησε κατά περίπου 3%.

Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών σημείωσαν άνοδο νωρίτερα την ίδια ημέρα, μετά την εντυπωσιακή δημόσια προσφορά της κινεζικής εταιρείας CXMT στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης τη Δευτέρα. Ωστόσο, «υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το τι συμβαίνει με τις κινεζικές εταιρείες», δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και εταίρος της Globalt Investments, στο CNBC. «Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και τεχνολογική πρόοδος… σε αγορές προϊόντων που είναι πολύ ανταγωνιστικές.»

Οι μετοχές δέχθηκαν επίσης πιέσεις μετά τη δημοσίευση του The Information, το οποίο, επικαλούμενο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, ανέφερε ότι η Κίνα είχε αρχίσει να αναπτύσσει μηχανήματα λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω πτώση των μετοχών.

Η μετοχή της ASML που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ, του κυρίαρχου παίκτη στον κλάδο, σημείωσαν πτώση άνω του 7% μετά τη δημοσίευση της είδησης.

Επιπλέον, οι επενδυτές αναδιατάσσουν τις επενδύσεις τους εν μέσω ενδείξεων ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης «ξεφουσκώνει», ιδίως καθώς οι μετοχές παραμένουν κάτω από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που είχαν σημειώσει στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τον Martin.

«Υπάρχει απλώς αυτή η τεράστια αβεβαιότητα στον τομέα της τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Martin. «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών ως προς το πού θα καταλήξει η κατάσταση και αν θέλουν να αναδιανείμουν μέρος των κεφαλαίων τους.»

Πτώση του πετρελαίου

Η ύφεση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς, με παράδοση τον Σεπτέμβριο, σε πτώση 6,8% στα 90,25 δολάρια περίπου το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου WTI υποχώρησαν 6,1% στα 83,83 δολάρια το βαρέλι.

Αυτή την εβδομάδα δεν θα λείψουν οι προκλήσεις για τους κύριους δείκτες. Μια σειρά αποτελεσμάτων τριμήνου από τις Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft θα κατευνάσει είτε θα εντείνει τους φόβους των επενδυτών σχετικά με τις ανεξέλεγκτες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Alphabet την περασμένη εβδομάδα. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τις εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είναι οι κύριοι δικαιούχοι της έκρηξης δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Fed θα ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια την Τετάρτη. Η γενική άποψη είναι ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αλλά οι αγορές αποτιμούν τη σημαντική πιθανότητα η Fed να αυξήσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.