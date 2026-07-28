Ασιατικά Χρηματιστήρια: Σφυροκόπημα σε τεχνολογία και ημιαγωγούς ενόψει Fed

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Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν την Τρίτη οι μεγαλύτερες αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, κυρίως στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενόψει μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας για τις διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια όσο και η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI κατέρρευσε κατά 10,84%, χάνοντας 732,09 μονάδες και υποχωρώντας στις 6.023,66 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,83%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή κινδύνου που επικράτησε στις αγορές της περιοχής.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στην Κίνα. Ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 1,16%, ενώ πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες στο Χονγκ Κονγκ, με τον Hang Seng να κινείται χαμηλότερα κατά 0,13%. Αντίθετα, η ινδική αγορά εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς ο δείκτης Nifty 50 κατέγραφε οριακή άνοδο 0,12%.

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο αποδίδονται στην αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η αγορά αναμένει ενδείξεις για το εάν οι κολοσσοί του κλάδου θα συνεχίσουν να αυξάνουν με τον ίδιο ρυθμό τις δαπάνες τους για υποδομές AI, εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για τη μελλοντική ζήτηση προηγμένων ημιαγωγών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Apple, οι οποίες αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τα επενδυτικά τους σχέδια σε data centers, υπολογιστική ισχύ και τεχνητή νοημοσύνη.

Η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Hightower, Στέφανι Λινκ, εκτίμησε ότι οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να δεχθούν νέες πιέσεις εάν οι διοικήσεις ανακοινώσουν περαιτέρω αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών τους. Ωστόσο, επισήμανε ότι η συνέχιση αυτών των επενδύσεων αποτελεί θετικό παράγοντα για τη συνολική πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς ενισχύει τη δραστηριότητα σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών.