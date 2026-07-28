Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο παρά τις έντονες διακυμάνσεις

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Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί θετικό πρόσημο, παρά τις έντονες διακυμάνσεις της ημέρας. Από τη υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά οι μετοχές της Alpha Bank, της Coca Cola HBC, της Metlen και της Πειραιώς.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%, αφού ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 2.510,38 μονάδων (-0,30%) και 2.531,76 μονάδων (+0,55%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 371,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.360.699 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,18%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,12%. Το κλίμα στην αγορά παρέμεινε μεικτό, με περισσότερες πτωτικές από ανοδικές μετοχές στο ταμπλό.

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,56%), της Coca Cola HBC (+2,45%), της Metlen (+1,74%) και της Πειραιώς (+1,69%). Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της AKTOR (-11,01%), της CrediaBank (-3,85%), της ΔΕΗ (-2,86%), της Motor Oil (-2,81%) και της Viohalco (-2,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, με 10.785.286 και 8.409.995 μετοχές αντίστοιχα. Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, πρώτη αναδείχθηκε η Πειραιώς με 55,64 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Aktor με 53,87 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του ταμπλό

Συνολικά, 40 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 63 πτωτικά και 20 παρέμειναν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Δρομέας (+6,98%) και της EINS (+4,56%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι AKTOR (-11,01%) και CrediaBank (-3,85%).

Μεταξύ των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,9300 ευρώ με άνοδο 0,61%, η Alpha Bank στα 4,1720 ευρώ με άνοδο 2,56% και η Πειραιώς στα 9,7400 ευρώ με άνοδο 1,69%. Η εικόνα της συνεδρίασης δείχνει ότι, παρά τη συνολικά συγκρατημένη άνοδο του δείκτη, επιμέρους τίτλοι συνέχισαν να καθορίζουν την πορεία της αγοράς.

Το κλείσιμο της ημέρας αφήνει την αγορά με μικτά σήματα, καθώς η θετική μεταβολή του Γενικού Δείκτη συνδυάστηκε με αυξημένο τζίρο και έντονη μεταβλητότητα σε συγκεκριμένους τίτλους.