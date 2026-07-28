Wall Street: Ανοδικά ο Dow Jones – Πτωτικά ο Nasdaq

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Ο Nasdaq άνοιξε με πτώση, αντανακλώντας την επιφυλακτική διάθεση στις παγκόσμιες αγορές απέναντι στις μετοχές εταιρειών παραγωγής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, λόγω ανησυχιών για τις υψηλές εταιρικές δαπάνες και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, ενόψει των κερδών από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 282,8 μονάδες ή 0,54% στο άνοιγμα στις 52492,88. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 17,6 μονάδες ή 0,24% στο άνοιγμα στις 7395,55, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 107,0 μονάδες ή 0,43% στις 24825,072 στο άνοιγμα.

Οι εταιρείες ημιαγωγών

Η Wall Street έρχεται από μια ασταθή συνεδρίαση συναλλαγών. Ο Dow σημείωσε άνοδο άνω των 260 μονάδων, ενώ ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε τη Δευτέρα, καθώς η χαλάρωση των μετοχών ημιαγωγών επηρέασε τον δείκτη τεχνολογίας, ο οποίος επηρέασε τις ασιατικές αγορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σταματά προσωρινά μετά από πτώση 11%. Ο SMH τη Δευτέρα υποχώρησε κατά 3,3%, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη πτωτική του συνεδρίαση.

Η ένταση στην αγορά αντανακλά την αβεβαιότητα ενόψει μιας μεγάλης εβδομάδας για τις μετοχές με τα αποτελέσματα κερδών από την Amazon, την Meta Platforms και τη Microsoft στο ημερολόγιο. Το εμπόριο τσιπ εξαρτάται από τη συνέχιση των δαπανών από τους hyperscalers ακόμη και όταν οι ίδιες οι εταιρείες mega-caps κλονίζονται. Η Apple επίσης αναφέρει αυτή την εβδομάδα.

Εν αναμονή της Fed

Η απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve αναμένεται την Τετάρτη. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα παραμείνει σε αναμονή, αλλά θα επιδιώξουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed έχουν τιμολογήσει αύξηση 25 μονάδων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Εκτιμάμε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή», δήλωσε σε σημείωμα το πρωί της Τρίτης ο Padhraic Garvey, περιφερειακός επικεφαλής έρευνας για την Αμερική στην ING. «Θεωρούμε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι αρκετά συγκρατημένες ώστε να μας καθησυχάζουν. Επίσης, η δομή της καμπύλης δεν προδιαγράφει κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, το 5ετές είναι υπερτιμημένο σε σχέση με την καμπύλη.»

«Είναι ασυνήθιστο για τη Fed να ξεκινήσει έναν κύκλο αυξήσεων επιτοκίων με το 5ετές να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την καμπύλη. Αν κάνουμε λάθος και η Fed προχωρήσει σε αύξηση (είτε στη σημερινή συνεδρίαση είτε στην επόμενη), η δομή της καμπύλης υποδηλώνει ότι τυχόν αυξήσεις που θα εφαρμοστούν θα αντιστραφούν στη συνέχεια, και το επιτόκιο των κεφαλαίων θα καταλήξει χαμηλότερο από ό,τι είναι σήμερα εντός ενός χρονικού διαστήματος 12 μηνών.»

Οι traders παορακολουθούν επίσης τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν είχε συνομιλίες με αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν για την επανέναρξη της ναυτιλίας κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Το αργό πετρέλαιο πρόσθεσε στις απότομες απώλειές του τη Δευτέρα, με το Brent να υποχωρεί κατά 1,7% στα 86,82 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 1,6% στα 81,31 δολάρια.