Apple: Ανέκτησε τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας από την Nvidia

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο ανέκτησε από την Nvidia η Apple τη Δευτέρα, καθώς η μετοχή της πρώτης διολίσθησε κατά σχεδόν 5% παρατείνοντας μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για την εταιρεία και ευρύτερα για τις εταιρείες κατασκευής τσιπ. Η μετοχή καταγράφει πτώση περίπου 3% σε διάστημα μιας εβδομάδας, ενώ οι πρόσφατες δυσκολίες της την έχουν κάνει να υστερεί σε σύγκριση με την άνοδο του S&P 500 από την αρχή του έτους.

Της πτώσης της Δευτέρας προηγήθηκε δημοσίευμα ότι η Nvidia βρίσκεται σε συνομιλίες για την παροχή χρηματοδότησης ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρο δεδομένων της OpenAI, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κυκλικές συμφωνίες και τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί.

Η Nvidia και η Apple αντάλλαξαν θέσεις στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia υποχώρησε γύρω στα 4,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή της Apple, εν τω μεταξύ, σημείωσε άνοδο 1%, αγγίζοντας χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παγκόσμιο sell off

Οι «Magnificent Seven»περνούν μια δύσκολη χρονιά το 2026, αλλά η Apple έχει ξεπεράσει αθόρυβα τον ανταγωνισμό. Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει άνοδο σχεδόν 24% το 2026. Τρεις από τις μετοχές των Mag 7 — η Tesla, η Microsoft και η Meta — καταγράφουν πτώση από την αρχή του έτους.

Ωστόσο, πιο σημαντικό από την άνοδο της μετοχής της Apple είναι το παγκόσμιο sell off στις μετοχές των εταιρειών τσιπ AI, το οποίο έχει κλονίσει την αγορά τις τελευταίες εβδομάδες. Η Nvidia έχει χάσει έδαφος στη μάχη για την πιο πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο εξαιτίας της νευρικότητας γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και μιας στροφής μακριά από momentum stocks, η οποία έχει πλήξει τις μετοχές των πιο δημοφιλών εταιρειών, όπως οι κατασκευαστές μνημών και άλλες εταιρείες τσιπ.

Η πρόσφατη άνοδος της Apple είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς η εταιρεία είχε δεχτεί επικρίσεις από επενδυτές και αναλυτές τα τελευταία χρόνια λόγω της σχετικής έλλειψης στρατηγικών ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, καθώς ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση, ενδέχεται να ωφελείται από τη στροφή των επενδυτών προς λιγότερο κορεσμένες τοποθετήσεις που εστιάζουν στον καταναλωτή.