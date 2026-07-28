Δασμός 3 ευρώ: Τι έδειξε ο πρώτος μήνας εφαρμογής

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Ένα μόλις μήνα μετά την επιβολή του δασμού των 3 ευρώ από την ΕΕ στις συναλλαγές από εξωχώριες πλατφόρμες κάτω των 150 ευρώ, τα αποτελέσματα φαντάζουν μικτά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς ήδη από τις πρώτες ημέρες, παρατηρήθηκε αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο, όπως σημείωνε η ΕΣΕΕ.

Τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα επιτρέψουν την πλήρη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Ο νέος δασμός των 3 ευρώ αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

Ο δασμός των 3 ευρώ και ο μέσος όρος

Υπήρξε μια μικρή ανακοπή των παραγγελιών, που ωστόσο αντισταθμίστηκε από αύξηση του όγκου παραγγελίας.

«Είδαμε παραγγελίες να αυξάνονται στο μέσο όρο, μεγαλώνοντας έτσι το τελικό καλάθι», εξήγησε στον ΟΤ ο Μιχάλης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, τονίζοντας πως «τέτοια μέτρα και εξαγγελίες αποδεικνύονται δώρο άδωρον».

Αυτό σημαίνει πως αντί για μία παραγγελία πχ δύο προϊόντων που επιδέχεται 3 ευρώ, γίνεται παραγγελία με περισσότερα προϊόντα από την ίδια κατηγορία, πλέον των 3 ευρώ.

«Θα το χαρακτηρίζαμε ως μια τρύπα στο νερό, καθώς είχαμε προβλέψει και είχαμε πει και κατά τις αρχικές διαπραγματεύσεις, ότι θα είναι προσωρινή η ανακοπή των παραγγελιών από πλατφόρμες κυρίως από Κίνα».

Τα τελωνεία

Όπως σημείωσε ο κ. Σαββίδης, «σημαντικός για την τελική εικόνα αποδείχθηκε ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης των τελωνείων καθώς τα πολύ λίγα δέματα που έφτασαν στο ΔΑΑ για να εκτελωνιστούν, δεν πέρασαν ποτέ».

Ήδη εξάλλου η Ρουμανία ενημέρωσε τις εταιρείες να μην στέλνουν δέματα προς εκτελωνισμό καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Ο νέος δασμός των 3 ευρώ αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, ώστε όποιος πουλάει στην ευρωπαϊκή αγορά, να πρέπει να υπόκειται στους ίδιους νόμους.

«Τα δύο αυτά χρόνια φαίνεται όμως πως έχουν δοθεί για να προσαρμοστούν οι πλατόρμες στο νέο καθεστώς, ώστε να μην υπάρχει διαταραχή στη σχέση της Ευρώπης με την Κίνα», εκτιμά ο κ. Σαββίδης.

«Θα αναζητήσουν να βρουν παραθυράκια ώστε να συνεχίσουν τις συναλλαγές. Για παράδειγμα αντιπροσώπους στην Ελλάδα,όπως logistic centers ή μεταφορικές, που θα εισάγουν και θα κρατούν σε αποθήκες μεγάλες ποσότητες και θα παραδίδουν με μικρό κοστος».

Και όλα αυτά ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν 4 δισ. παραδόσεις από εξωχώριες εταιρείες σε Ευρωπαίους καταναλωτές.

Με μέση παραγγελία τα 40 ευρώ ανά πακέτο, υπολογίζεται πως ο τζίρος άγγιξε τα 160 δισ. σε σύνολο 23 τρισ. για το ΑΕΠ της Ευρώπης, όπου η αγοραστική δύναμη υπολογίζεται σε 30 τρισ.

Τι κάνουν Shein, Temu;

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των εξωχώριων εταιρειών, με την Temu και τη Shein να παίρνουν τα μέτρα τους.

Λίγες ημέρες μετά την επιβολή του δασμού των 3 ευρώ, η Temu προχώρησε στον ορισμό ελάχιστου ποσού 10 ευρώ για την πρώτη παραγγελία και 20 ευρώ για τις επόμενες παραγγελίες. Φρόντισε, δε, να ενημερώσει τους πελάτες της για επιπλέον τέλη που σχετίζονται με εισαγωγές. Ειδικότερα, «για παραγγελίες που αποστέλλονται από χώρες εκτός ΕΕ αξίας 150 ευρώ ή λιγότερο, η Temu θα χρεώνει τέλη εισαγωγής 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος της παραγγελίας, συν τον ισχύοντα ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, τα ίδια είδη θα υπολογίζονται μόνο μια φορά. Τα ισχύοντα τέλη εισαγωγής θα εμφανίζονται ξεχωριστά και θα χρειώνονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα τέλη που σχετίζονται με την εισαγωγή δεν θα περιλαμβάνονται στο ποσό που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη προωθητικών παροχών».

Ενώ η Shein στην ελληνική εκδοχή της εφαρμογής της, πρόβαλε την επιλογή αγοράς «Αποθήκη ΕΕ», τα κουπόνια και τη δωρεάν αποστολή υπό συγκεκριμένους πλέον όρους. Σε περίπτωση παραλαβής από locker ή κατάστημα το κόστος για ποσά κάτω των 19 ευρώ είναι 4,90 ευρώ, ενώ σε περίπτωση κανονικής αποστολής, το κόστος για ποσά κάτω των 19 ευρώ είναι επίσης 4,90 ευρώ. και στις δύο περιπτώσεις, το κόστος αποστολής είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 19 ευρώ (αντί των 39 ευρώ παλαιότερα).