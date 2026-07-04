Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο

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Σε σύγχυση φαίνεται πως βρίσκονται καταναλωτές και αγορά σχετικά με τον δασμό 3 ευρώ που επέβαλε από 1η Ιουλίου η Κομισιόν σε συναλλαγές κάτω των 150 ευρώ με εξωχώριες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πολλά τα ερωτήματα για το ποιος πληρώνει το 3 ευρώ, εάν επιβαρύνεται τελικά ο καταναλωτής και τι μέλει γενέσθαι με τις παραγγελίες που δρομολογήθηκαν από την Δευτέρα 1η Ιουλίου. Με μερικές μόλις ημέρες εφαρμογής του κανονισμού, μένουν να αποσαφηνιστούν όλα αυτά στην πράξη, όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν στον OT πηγές της αγοράς.

Ποιος πληρώνει το 3ευρώ;

Η επιβάρυνση εξαρτάται με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η παράδοση, εάν δηλαδή έχει δηλωθεί ως εισαγωγέας ο ίδιος ο πωλητής -δηλαδή η εκάστοτε πλατφόρμα- ή εάν έχει δηλωθεί ο αγοραστής, οπότε το επιβαρύνεται ο αγοραστής.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο και της ΑΑΔΕ «στην τελωνειακή ορολογία, το μέρος που πρέπει να πληρώσει τον τελωνειακό δασμό ονομάζεται διασαφιστής και καθίσταται ο οφειλέτης. Η νομοθεσία για την εφαρμογή του τελωνειακού δασμού των €3 ορίζει ρητά ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να είναι ο καταναλωτής.

Η νομική ευθύνη για την ορθή καταβολή του τελωνειακού δασμού των €3 κατά την άφιξη στην ΕΕ βαρύνει τις πλατφόρμες και τους πωλητές, ή τον μεταφορέα ή τον πράκτορα που δηλώνει τα εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές. Συνεπώς, δεν πρόκειται για χρέωση που εισπράττεται από τον αγοραστή κατά την παράδοση».

«Η απόφαση ανήκει στον πωλητή όπως και σε κάθε περίπτωση επιβολής δασμών», σημείωσε στον ΟΤ, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης.

Τι κάνουν Shein, Temu

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των εξωχώριων εταιρειών, με την Temu και τη Shein να παίρνουν τα μέτρα τους.

Η Temu προχώρησε στον ορισμό ελάχιστου ποσού 10 ευρώ για την πρώτη παραγγελία και 20 ευρώ για τις επόμενες παραγγελίες. Φροντίζει, δε, να ενημερώσει τους πελάτες για επιπλέον τέλη που σχετίζονται με εισαγωγές. Ειδικότερα, «για παραγγελίες πυοα ποστέλλονται από χώρες εκτός ΕΕ αξίας 150 ευρώ ή λιγότερο, η Temu θα χρεώνει τέλη εισαγωγής 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος της παραγγελίας, συν τον ισχύοντα ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, τα ίδια είδη θα υπολογίζονται μόνο μια φορά. Τα ισχύοντα τέλη εισαγωγής θα εμφανίζονται ξεχωριστά και θα χρειώνονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα τέλη που σχετίζονται με την εισαγωγή δεν θα περιλαμβάνονται στο ποσό που χρησιμοποιείται ια να π0ροσδιοριστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη προωθητικών παροχών».

Ενώ η Shein στην ελληνική εκδοχή της εφαρμογής της, προτάσσει την επιλογή «Αποθήκη ΕΕ», τα κουπόνια και τη δωρεάν αποστολή υπό συγκεκριμένους πλέον όρους. Σε περίπτωση παραλαβής από locker ή κατάστημα το κόστος για ποσά κάτω των 19 ευρώ είναι 4,90 ευρώ, ενώ σε περίπτωση κανονικής αποστολής, το κόστος για ποσά κάτω των 19 ευρώ είναι επίσης 4,90 ευρώ. και στις δύο περιπτώσεις, το κόστος αποστολής είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 19 ευρώ (αντί των 39 ευρώ παλαιότερα).

Η πτώση και ο κίνδυνος

Όλοι αναμένουν «να σημειωθεί μια μικρή κοιλιά στις παραγγελίες» σημείωσε ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του ΕΣΑ.

Κάτι το οποίο αναμένει και ο κ. Καφούνης. «Προφανώς θα υπάρξει κάποια υποχώρηση και αυτός είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια ώστε κάθε ευρώ που δεν φεύγει σε εξωχώριες πλατφόρμες, να μείνει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καταργώντας το de minimis».

Ο νέος δασμός 3 ευρώ αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, ώστε όποιος πουλάει στην ευρωπαϊκή αγορά, να πρέπει να υπόκειται στους ίδιους νόμους.

«Τα δύο αυτά χρόνια φαίνεται όμως πως έχουν δοθεί για να προσαρμοστούν οι πλατόρμες στο νέο καθεστώς, ώστε να μην υπάρχει διαταραχή στη σχέση της Ευρώπης με την Κίνα», εκτιμά ο κ. Σαββίδης.

«Θα αναζητήσουν να βρουν παραθυράκια ώστε να συνεχίσουν τις συναλλαγές. Για παράδειγμα αντιπροσώπους στην Ελλάδα,όπως logistic centers ή μεταφορικές, που θα εισάγουν και θα κρατούν σε αποθήκες μεγάλες ποσότητες και θα παραδίδουν με μικρό κοστος».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 4 δισ. παραδόσεις από εξωχώριες εταιρείες σε Ευρωπαίους καταναλωτές.

Με μέση παραγγελία τα 40 ευρώ ανά πακέτο, υπολογίζεται πως ο τζίρος άγγιξε τα 160 δισ. σε σύνολο 23 τρισ. για το ΑΕΠ της Ευρώπης, όπου η αγοραστική δύναμη υπολογίζεται σε 30 τρισ.