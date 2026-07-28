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Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης

Η προσπάθεια παραγωγής DUV στην Κίνα βρίσκεται υπό την ηγεσία της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Aishengna από τη Σαγκάη

Τεχνολογία 28.07.2026, 15:15
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Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η Κίνα έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας (DUV) με τεχνολογία εμβάπτισης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας — μια τεχνολογία ζωτικής σημασίας για την κατασκευή προηγμένων μικροτσίπ — σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτησή του από ξένες τεχνολογίες.

Το DUV είναι ένα βασικό εργαλείο κατασκευής τσιπ, το οποίο εδώ και καιρό κυριαρχείται από την ASML

Η Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, μια σχετικά άγνωστη κινεζική κρατική εταιρεία, ηγείται της προσπάθειας παραγωγής, αφού ενσωμάτωσε ομάδες από κορυφαίες κινεζικές startup στον τομέα της λιθογραφίας, ανέφερε η πηγή του Reuters, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια επιτυχία για την πανεθνική πρωτοβουλία του Πεκίνου για την αυτάρκεια στον τομέα των ημιαγωγών, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν θα αποτελέσει άμεση εμπορική απειλή για την ολλανδική εταιρεία ASML.

Αγώνας δρόμου για το εργαλείο DUV

Το DUV είναι ένα βασικό εργαλείο κατασκευής τσιπ, το οποίο εδώ και καιρό κυριαρχείται από την ASML.

Το «The Information», ένα ειδησεογραφικό μέσο για τον κλάδο της τεχνολογίας, ανέφερε για πρώτη φορά τη Δευτέρα την ανάπτυξη του εργαλείου από την Κίνα, σημειώνοντας ότι μια μη κατονομαζόμενη εταιρεία με κρατική υποστήριξη στη Σαγκάη είχε αρχίσει την κατασκευή των μηχανημάτων και σχεδίαζε να παράγει περίπου πέντε φέτος και περίπου είκοσι το 2027. Το Reuters είναι το πρώτο που αποκαλύπτει την ταυτότητα της εταιρείας.

Το μηχάνημα DUV της Aishengna αναμένεται να χρειαστεί περαιτέρω δοκιμές και απέχει πολύ από το να φτάσει το επίπεδο των ανταγωνιστικών μοντέλων της ολλανδικής εταιρείας, ανέφερε η πηγή.

Ωστόσο, η επιτυχής εγκατάστασή του θα προσφέρει στους κινέζους κατασκευαστές μικροτσίπ μια εναλλακτική πηγή εξοπλισμού, σε περίπτωση που οι δυτικές κυβερνήσεις επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς στις εξαγωγές ή στη συντήρηση ξένων εργαλείων λιθογραφίας.

Οι μηχανές DUV κινεζικής κατασκευής αναμένεται να παραδοθούν φέτος σε κορυφαίους κινέζους κατασκευαστές μικροτσίπ, συμπεριλαμβανομένων των Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor και του κατασκευαστή μικροτσίπ μνήμης ChangXin Memory Technologies (CXMT), ανέφερε το The Information, επικαλούμενο δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι μηχανές DUV εμβάπτισης χρησιμοποιούν ένα στρώμα νερού μεταξύ του φακού προβολής και μιας πλάκας πυριτίου για την εκτύπωση μικρότερων κυκλωματικών σχεδίων σε σύγκριση με τα συμβατικά ξηρά συστήματα.

Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ευρέος φάσματος τσιπ και μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την κατασκευή πιο προηγμένων ημιαγωγών μέσω της τεχνικής της πολλαπλής διαμόρφωσης, η οποία απαιτεί επαναλαμβανόμενες εκθέσεις του ίδιου στρώματος.

Μετά από πτώση 8% λόγω της έκθεσης του The Information τη Δευτέρα, η μετοχή της ASML σημείωνε πτώση 1,6% στις 09:06 GMT, ακολουθώντας την πορεία άλλων μετοχών του ευρωπαϊκού κλάδου μικροτσίπ, αλλά με υποδεέστερη απόδοση σε σχέση με τον ευρύτερο πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600.

Η ανοδική πορεία της Aishengna

Η Aishengna ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2023 με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 7 δισεκατομμυρίων γιουάν (1,0 δισεκατομμύριο δολάρια), υποστηριζόμενη από μόλις δύο κρατικούς μετόχους — τη Shanghai Electric Holding και μια θυγατρική της Shanghai International Trust, σύμφωνα με εταιρικά αρχεία.

Λίγα είναι γνωστά για την εταιρεία, η οποία δεν διαθέτει ιστοσελίδα και δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία σχετικά με τις δραστηριότητές της. Η πηγή ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ενσωματώσει ομάδες από τη νεοφυή επιχείρηση λιθογραφίας Yuliangsheng, η οποία είχε αρχίσει να δοκιμάζει ένα πρωτότυπο DUV πέρυσι, καθώς και από την Shanghai Micro ​Electronics Equipment (SMEE).

Οι εταιρείες SMEE και Yuliangsheng, η οποία αποτελεί θυγατρική του κατασκευαστή εξοπλισμού SiCarrier που υποστηρίζεται από την Huawei, συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες του Πεκίνου για την αυτονομία στον τομέα των ημιαγωγών.

Τα εταιρικά αρχεία και τα αρχεία προσλήψεων δείχνουν ότι οι εταιρείες Aishengna και Yuliangsheng έχουν την ίδια διεύθυνση στη Σαγκάη.

«Κυνηγώντας» την ASML

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει στην Κίνα να αγοράζει τα πιο προηγμένα συστήματα λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) της ASML, ενώ οι ολλανδικοί έλεγχοι εξαγωγών έχουν επίσης περιορίσει την πρόσβασή της σε ορισμένα προηγμένα μηχανήματα DUV.

Παρόλο που το Πεκίνο επιδιώκει την αυτάρκεια, η Κίνα παραμένει ένας κρίσιμος πυλώνας εσόδων για την ASML, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% των καθαρών πωλήσεων του ολλανδικού κολοσσού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αν και δεν έχουν πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα EUV, οι κινεζικοί κατασκευαστές μικροτσίπ συνεχίζουν να προμηθεύονται σε μεγάλη κλίμακα λιγότερο προηγμένα εργαλεία DUV.

Το Reuters ανέφερε τον Δεκέμβριο, επικαλούμενο πηγές, ότι η Κίνα είχε καταφέρει να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο συστήματος EUV, ένα εργαλείο καθοριστικής σημασίας για την κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο, αν και απέχει ακόμη χρόνια από την παραγωγή.

Παρά την αντίδραση της αγοράς, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η είδηση είναι απίθανο να επηρεάσει τη μεσοπρόθεσμη πορεία των κερδών της ASML.

«Η παραγωγή μιας χούφτας εργαλείων DUV εμβάπτισης δεν είναι το ίδιο με την παραγωγή εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαζική παραγωγή, όπου η απόδοση, η επικάλυψη, η διακίνηση και η αξιοπιστία σε χιλιάδες κύκλους παραγωγής πλακιδίων είναι αυτά που έχουν σημασία», έγραψαν οι αναλυτές της JP Morgan Chase σε σημείωμα την Τρίτη.

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