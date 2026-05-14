Αυτοκινητοβιομηχανίες: Ανησυχία μετά τις κυρώσεις της ΕΕ σε κινεζική εταιρεία μικροτσίπ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ φοβούνται ότι η έλλειψη μικροτσίπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής, μετά την επιβολή κυρώσεων σε έναν βασικό κινέζο προμηθευτή για την πώληση στρατιωτικής τεχνολογίας στη Ρωσία.

Για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου χρειάζονται έως και 3.000 τσιπ, τα οποία ελέγχουν τα πάντα, από τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών μέχρι τα φώτα.

Δύο αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στους Financial Times ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν στον κλάδο τη δυνατότητα εξαίρεσης, προκειμένου να αποτραπεί μια κρίση, αφού τον περασμένο μήνα απαγορεύτηκε στις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με την Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Οι κινεζικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν πέρυσι στις εξαγωγές μικροτσίπ και σπάνιων γαιών ανάγκασαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επιβραδύνουν ή ακόμη και να σταματήσουν προσωρινά την παραγωγή, και ο ήδη πιεσμένος κλάδος φοβάται ότι το φαινόμενο θα επαναληφθεί.

Οι φόβοι για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας αναφέρουν ότι συλλέγουν πληροφορίες πριν ζητήσουν επίσημα παρέκκλιση από τις κυρώσεις για την εν λόγω εταιρεία. «Υπάρχει ανησυχία, αλλά προσπαθούμε ακόμα να διαπιστώσουμε ποιος θα μπορούσε να είναι ο πλήρης αντίκτυπος», δήλωσε ένας από αυτούς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Ορισμένοι προμηθευτές αναφέρουν ότι η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας ενδέχεται να επέλθει σύντομα. Όλοι αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες.»

Το στέλεχος ανέφερε ότι η εξάρτηση από την Yangjie έχει αυξηθεί από την κρίση του περασμένου έτους, η οποία προκλήθηκε από την κίνηση της ολλανδικής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο του προμηθευτή τσιπ Nexperia και να απομακρύνει τον Κινέζο διευθύνοντα σύμβουλό του λόγω ενός φερόμενου κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μάχη για τη Nexperia

Η ροή των τσιπ σχεδόν σταμάτησε, αφού η ολλανδική μητρική εταιρεία και η κινεζική θυγατρική της έπαψαν να συνεργάζονται. Ο ευρωπαϊκός κλάδος της εταιρείας έστελνε παραδοσιακά πλακέτες πυριτίου στην Κίνα για συναρμολόγηση και αποστολή πίσω στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Nexperia China δήλωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να επικοινωνήσει ή να ξαναρχίσει την παραγωγή, επειδή ο ολλανδικός κλάδος είχε «κόψει την πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής», κάτι που η μητρική εταιρεία αρνείται.

Η Wingtech, η κινεζική ιδιοκτήτρια της Nexperia, διεξάγει νομική μάχη για να επανακτήσει τον έλεγχο και ζητά αποζημίωση 8 δισ. δολαρίων από τη Χάγη στο πλαίσιο της επενδυτικής συνθήκης Ολλανδίας-Κίνας.

Η Nexperia δήλωσε στους FT ότι επεκτείνει ραγδαία την παραγωγική της ικανότητα στη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες. «Σε πολλούς τομείς προϊόντων, προμηθεύουμε ήδη τους πελάτες μας αξιόπιστα, όπως συνήθως», ανέφερε. «Σε άλλους τομείς, όπου η παραγωγική ικανότητα βρίσκεται ακόμη σε φάση αύξησης, αναμένουμε οι παραδόσεις να ομαλοποιηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.»

Η Yangjie συμπεριλήφθηκε στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία, το οποίο υιοθετήθηκε στις 23 Απριλίου. Κατηγορήθηκε για την προμήθεια κρίσιμης τεχνολογίας διπλής χρήσης και ειδών υψηλής τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση συναλλαγών με την εν λόγω εταιρεία. Το Πεκίνο δήλωσε τότε ότι η ΕΕ θα πρέπει να αφαιρέσει τις κινεζικές εταιρείες και τους πολίτες από τον κατάλογο των κυρώσεων. Πρόσθεσε ότι θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών».

Η Yangjie από τη μεριά της δήλωσε στους FT ότι η κύρια δραστηριότητα και τα προϊόντα της προορίζονται αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, αναφέροντας ότι «δεν ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό ή την κατασκευή στρατιωτικών προϊόντων, ούτε παράγει ή πωλεί προϊόντα με στρατιωτικές εφαρμογές». Πρόσθεσε ότι εξετάζει τις κυρώσεις με τους δικηγόρους της.