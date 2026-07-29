Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα και υψηλή μεταβλητότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μεικτά πρόσημα και αυξημένη μεταβλητότητα κινήθηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποτιμούν τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε στάση αναμονής για τα αποτελέσματα των αμερικανικών κών κολοσσών και τη σημερινή απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας έκλεισαν με πτώση την Τετάρτη. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ήταν ο κύριος «ουραγός» στις ασιατικές συναλλαγές, κλείνοντας 6% χαμηλότερα στα 5.663,24, καθώς οι μεγάλες εταιρείες SK Hynix και Samsung Electronics σημείωσαν πτώση σχεδόν 10% και πάνω από 5%, αντίστοιχα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε 1,49% χαμηλότερα στα 61.434,19, με τον τεχνολογικό γίγαντα SoftBank Group να σημειώνει πτώση 7%.

Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο άνω του 1% στα 9.038,60, υποστηριζόμενος από τις μετοχές του τομέα της υγείας και των κυκλικών καταναλωτικών αγαθών.

Περιμένοντας τη Fed

Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια και τη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι επενδυτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα σχεδόν 70% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο τρέχον εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75%.

Αλμα για το πετρέλαιο

Αλμα 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, καθώς και την αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που είχαν ως στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,30 δολάρια, ή 3,9%, στα 87,39 δολάρια το βαρέλι στις 03:00 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,05 δολάρια, ή 3,8%, στα 82,31 δολάρια το βαρέλι.