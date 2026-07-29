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Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI

Ο Ζάκερμπεργκ υποστήριξε σε συνέντευξή του στους FT ότι η απαγόρευση της κινεζικής AI αιχμής στις ΗΠΑ δεν θα αποτελούσε «αποτελεσματική λύση»

Tεχνητή νοημοσύνη 29.07.2026, 09:44
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Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI
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Η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να μπλοκάρει τα κινεζικά μοντέλα AI προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα στην κούρσα εξοπλισμών της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σε συνέντευξή του στους FT, προειδοποιώντς κατά της «ρυθμιστικής αιχμαλωσίας»  από τα αμερικανικά εργαστήρια τεχνολογίας αιχμής, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλεί να περιορίσει τον εγχώριο ανταγωνισμό.

Οχι στην απαγόρευση, ναι στη συστηματική παρακολούθηση

Ο Ζάκερμπεργκ υποστήριξε ότι η απαγόρευση της κινεζικής AI αιχμής στις ΗΠΑ δεν θα αποτελούσε «αποτελεσματική λύση», την ώρα που η Ουάσινγκτον απειλεί να βάλει στο στόχαστρο εργαστήρια λόγω κατηγοριών για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο ιδρυτής της Meta συμμετείχε δημόσια την Τρίτη σε μια έντονη συζήτηση στην Ουάσινγκτον και μεταξύ των κορυφαίων παικτών της AI σχετικά με το πώς θα πρέπει οι ΗΠΑ να ρυθμίσουν τη ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία και να απαντήσουν στον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν φουντώσει από τότε που η Moonshot AI, με έδρα το Πεκίνο, κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα το μοντέλο της Kimi K3, οι δυνατότητες του οποίου πλησιάζουν εκείνες των OpenAI και Anthropic.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι διαθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Moonshot ενεπλάκη σε μια ευρείας κλίμακας, μυστική προσπάθεια εκπαίδευσης του μοντέλου της από αμερικανούς ανταγωνιστές μέσω απόσταξης, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε προ ημερών ότι «κυρώσεις» βρίσκονται στο τραπέζι για τα κινεζικά εργαστήρια που «ξεπερνούν τα όρια όσον αφορά την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας».

Ο Ζάκερμπεργκ τάχθηκε κατά της καταστολής, εκτιμώντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να εντοπίζουν «συστηματικά» τα σημεία συμφόρησης και τα εμπόδια, ώστε να ανταγωνιστούν καλύτερα το Πεκίνο σε μια κούρσα AI την οποία και οι δύο χώρες θεωρούν κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια και την ευημερία.

Να μη γίνει η AI ολιγοπώλιο

Ο ίδιος παρουσίασε την Τρίτη το όραμά του για «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους και επανέλαβε την υποστήριξή του στα «ανοιχτά» μοντέλα, τα οποία οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν και να εκτελούν στο δικό τους hardware και τα οποία είναι δημοφιλή μεταξύ των κινέζων προγραμματιστών.

Ακόμη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η AI να γίνει ολιγοπώλιο στα χέρια ισχυρών ομίλων, «φωτογραφίζοντας» την Anthropic και την OpenAI, οι οποίες κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά των chatbots με «κλειστά» μοντέλα AI. Ο Ζάκερμπεργκ -ο οποίος, σημειωτέον, προσέγγιζε τον Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικής εκστρατείας του- αναφέρθηκε επίσης στο πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία νέων μοντέλων. Οπως είπε, είτε η αξιολόγηση από ομοτίμους είτε ο έλεγχος  θα μπορούσαν να είναι θετικά για τον κλάδο, εάν «γίνουν σωστά με σκεπτόμενους ανθρώπους». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ηγέτιδες εταιρείες AI δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολική επιρροή: «Υπάρχει πάντα το ζήτημα της ρυθμιστικής αιχμαλωσίας όταν έχεις ένα σύνολο επιχειρήσεων με δικά τους συμφέροντα να πραγματοποιούν την αξιολόγηση. Θα θέλουν τα εργαστήρια τεχνολογίας αιχμής να πετύχει ένα μοντέλο ανοιχτού κώδικα; Νομίζω ότι υπήρξαν κάπως αντικρουόμενα μηνύματα ως προς αυτό», είπε.

Της προσπάθειας συμφωνίας για ένα σύστημα ελέγχου νέων μοντέλων έχει προηγηθεί ο περιορισμός από τον Λευκό Οίκο της πιο προηγμένης τεχνολογίας της Anthropic, λόγω φόβων ότι η ικανότητά της να εντοπίζει κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε στους FT ότι ο περιορισμός των πιο ισχυρών εργαλείων δεν ήταν η σωστή απάντηση στις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια, καθώς αυτά θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τις εταιρείες να βρουν τρόπους εντοπισμού και διόρθωσης των ευάλωτων σημείων.

Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα πρόγραμμα της OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και παραβίασε μια start-up. «Έχουμε δει ορισμένες παραβιάσεις από μεγάλα μοντέλα [όπου] ουσιαστικά η εταιρεία που υπέστη την παραβίαση δεν είχε πρόσβαση στα κλειστά μοντέλα αιχμής επειδή ήταν περιορισμένα, οπότε καταφεύγουν σε μοντέλα ανοιχτού κώδικα για να διορθώσουν τα ζητήματα», δήλωσε.

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