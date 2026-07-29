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Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Τρεις διαφωνίες στην FOMC

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%

World 29.07.2026, 21:00
Upd: 21:12
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Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Τρεις διαφωνίες στην FOMC
Τζούλη Καλημέρη

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Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Fed στη δεύτερη συνεδρίαση υπό το νέο πρόεδρο, Κέβιν Γουόρς. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς τρεις κεντρικοί τραπεζίτες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)  διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75%. H κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει το κόστος δανεισμού σε αυτό το επίπεδο από τον Δεκέμβριο.

Οι διαφωνούντες

Οι περιφερειακοί πρόεδροι, Μπεθ Χάμακ από το Κλίβελαντ, τον Νιλ Κασκάρι από τη Μινεάπολη και τη Λόρι Λόγκαν από το Ντάλας, είχαν εκφραστεί με τον πιο σαφή τρόπο σχετικά με την ανάγκη να αυξηθούν τα επιτόκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Οι ψήφοι τους ερμηνεύονται ως μια πρώιμη πρόκληση για τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, του οποίου η άρνηση να δώσει σαφείς ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής οδήγησε σε ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας πριν από τη συνεδρίαση.

Η άνοδος της τιμής της ενέργειας, οι γερακίσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed και η σιωπή του Γουόρς οδήγησαν αρκετούς επενδυτές να ποντάρουν στην αύξηση των επιτοκίων και γι αυτό λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης το FedWatch, του ομίλου CME τιμολογούσε 68,5% πιθανότητες να διατηρηθούν τα επιτόκια σε αυτό το επίπεδο και 31,5% να αυξηθούν κατά 25 μονάδες βάσης.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,5 έως 3,75 τοις εκατό, στο πλαίσιο της υποστήριξης της διττής αποστολής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεχίζει την πολιτική της για τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών στο τραπεζικό σύστημα.» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

Η δήλωση μετά τη συνεδρίαση ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που ακολούθησε την απόφαση της 17ης Ιουνίου και συνάδει με τις ενέργειες της Fed καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά από τρεις μειώσεις των επιτοκίων κατά το δεύτερο μισό του 2025.

Οι αξιωματούχοι επισήμαναν εκ νέου ότι «η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται, εν μέρει, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή». Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι η αύξηση της απασχόλησης «συμβαδίζει με το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας έχει μεταβληθεί ελάχιστα», ακόμη και ενώ το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ έχει συρρικνωθεί.

Η αντίδραση των αγορών

Η απόδοση των διετών ομολόγων υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης, αφού προηγουμένως είχε σημειώσει άνοδο σχεδόν 3 μονάδων βάσης, ενώ ο δείκτης S&P 500 μεταβλήθηκε από -0,6% σε -0,2%.

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