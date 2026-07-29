Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης

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Ολοκληρώνει σήμερα η Fed την δεύτερη συνεδρίαση της υπό το νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς και αν και αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το αποτέλεσμα είναι ασυνήθιστα αβέβαιο, όπως δείχνουν οι αγορές.

Σύμφωνα με το Fed Watch οι πιθανότητες η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια διαμορφώνονται στο 68,5% έναντι 31,5% να προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης. Η κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3,50%-3,75% από τον Δεκέμβριο. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων έχει τροφοδοτηθεί από την νέα άνοδο της τιμής της ενέργειας αλλά και από τις γερακίσιες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed.

Επιπλέον είναι πιο δύσκολο να γίνει πρόβλεψη καθώς ο Γουόρς έχει επιλέξει τη σιωπή, μιλώντας λιγότερα για την οικονομία, για την πορεία της νομισματικής πολιτικήςκαι για τη δική του σκέψη.

Ωστόσο το όριο για μια αύξηση των επιτοκίων είναι υψηλότερο απ΄ ότι αποτυπώνουν οι αγορές κυρίως γιατί μια μεμονωμένη αύξηση θα εκληφθεί ως η έναρξη ενός ανοδικού κύκλου για τα αμερικανικά επιτόκια.

H ιστορία έχει δείξει ότι όταν η Fed αυξάνει ή μειώνει τα επιτόκια μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σταθερότητας, συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση για τουλάχιστον μερικές συνεδριάσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να μην είναι ακόμη έτοιμοι να στείλουν αυτό το μήνυμα.

«Συνήθως δεν προβαίνουν σε μια μεμονωμένη κίνηση, οπότε αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα… ότι η επιτροπή (πολιτικής) πρέπει να αποφασίσει αν θα δεσμευτεί για μια σειρά αυξήσεων των επιτοκίων» υποστήριξε ο Τζέιμς Μπουλάρντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαιντ Λούις από το 2008 έως το 2023, πριν αναλάβει τη θέση του πρύτανη της Σχολής Επιχειρήσεων «Μιτς Ντάνιελς» στο Πανεπιστήμιο Περντού. «Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι να το κάνουν σε αυτή τη συνεδρίαση.»

Περιστέρια εναντίον γερακιών

Στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Ιουνίου, την πρώτη του Γουόρς ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, και οι 18 συνάδελφοί του συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος χρήματος. Ωστόσο τα πρακτικά της συνεδρίασης έδειξαν ότι υπήρχαν αξιωματούχοι που υποστήριξαν ότι υπήρχαν λόγοι για την κλιμάκωση του κόστους δανεισμού αν και στο τέλος ψήφισαν να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η θέση των «γερακιών» έχασε λίγο από τη δυναμική της. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,5% τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Ο ΔΤΚ επιβραδύνθηκε για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια καθώς η απότομη πτώση των τιμών της ενέργειας παρείχε τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση από την φετινή αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ανέφερε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος από τον Μάιο και αυξήθηκε με ρυθμό 2,6% σε ετήσια βάση. Ο επιφανής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης εξέφρασε νωρίτερα αυτό το μήνα την πεποίθησή του ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Η αγορά εργασίας, εν τω μεταξύ, παρέμεινε σε σταθερή βάση. Η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε απότομα τον Ιούνιο, αλλά η αύξηση κατά 57.000 θέσεων εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα ήταν υψηλότερη από το λεγόμενο «σημείο ισορροπίας», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, όπου δημιουργούνται αρκετές θέσεις εργασίας για να συμβαδίζουν με την αύξηση του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς στο 4,2%. Η αύξηση των ωρομισθίων ήταν 3,5% σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας δεν συνέβαλε στον πληθωρισμό.

Ο Γουόρς αν και δεν έχει εκφράσει τη δική του άποψη σχετικά με την πορεία των επιτοκίων έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτρέψει ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη χωρίς ισχυρότερες πιέσεις στις τιμές.

Διχασμένη Fed

Οι προβλέψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στη συνεδρίαση του Ιουνίου έδειξαν ότι εννέα αξιωματούχοι προβλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, ενώ έξι αναμένουν τουλάχιστον δύο. Άλλοι εννέα δεν προέβλεπαν καμία μεταβολή ή μάλιστα μείωση.

Σύμφωνα με το dot plot μόνο 18 από τους 19 αξιωματούχους υπέβαλαν τις προβλέψεις τους για τα επιτόκια στο τέλος του 2026. Εκτιμάται ότι ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει εκφράσει κριτική για τη λεγόμενη «προοπτική καθοδήγηση», αρνήθηκε να υποβάλει πρόβλεψη για τα επιτόκια.

Οι βαθύτεροι λόγοι που η μισή Fed προβλέπει αύξηση των επιτοκίων δεν έχουν εκλείψει. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το στόχο του 2% , για 63 μήνες όπως επανέλαβε ο Γουόρς μιλώντας στους νομοθέτες, ενώ πάτησε γκάζι το πρώτο εξάμηνο.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και πάλι προς τα πάνω αυτό το μήνα, καθώς η εκεχειρία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής κατέρρευσε, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι οποίες, όπως φοβούνται ορισμένοι οικονομολόγοι και μέλη της Fed, ήδη επεκτείνονται πέρα από τις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, ιδίως καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν δραματικά τη ζήτηση σε ορισμένους τομείς της οικονομίας.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι,σύμφωνα με το Reuters, αναμένουν τουλάχιστον μία και έως και τρεις διαφωνίες από μέλη της επιτροπής που τάσσονται υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την έναρξη μιας σειράς αυξήσεων του κόστους δανεισμού τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν ο πληθωρισμός παρουσιάσει σαφή βελτίωση πριν από τότε.