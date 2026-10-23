Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

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Με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Circet Europe επί του ομίλου Paralos.

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 922/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 5749/16.09.2026 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Circet Europe SAS επί της εταιρείας Πάραλος Ενεργειακή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και των θυγατρικών της (Όμιλος Paralos).

» Η συγκέντρωση αφορά την κατασκευή υποδομών (EPC) ενεργειακών έργων, εγκατάσταση συστημάτων (π.χ. SCADA) κτλ. (όμιλος Paralos). H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σχετική γεωγραφική αγορά της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης ορίζεται η Ελληνική Επικράτεια.

» Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προκύπτουν οριζοντίως ή καθέτως επηρεαζόμενες αγορές έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις».