Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα απέναντι στην κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο Digital Economy Forum 2026 «Building Intelligenece», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχιερήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε γιατί η βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη δεν είναι άλλη από την επένδυση στην τεχνολογική πρόοδο. «Αυτονοήτως, για εμένα προσωπικά, το Digital Economy Forum έχει και μια πρόσθετη ξεχωριστή σημασία. Είναι ένας χώρος όπου, εδώ και χρόνια, συναντώ ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα και καταφέραμε μαζί πράγματα που κάποτε, το είπατε και εσείς Πρόεδρε, έμοιαζαν απολύτως αδύνατα.

Και μπορεί να επιστρέφω σήμερα με διαφορετική ιδιότητα, αλλά φέρω την ίδια βαθιά πεποίθηση: η τεχνολογία είναι η δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, αναπτύσσεται η οικονομία και εξελίσσεται η κοινωνία».

«Ο τίτλος που επιλέξατε φέτος για το Συνέδριό σας, «Building Intelligence», λειτουργεί για μένα ως έμπνευση. Έχει τύχει να πω στο παρελθόν, ότι από τα δύο γράμματα του «A.I.» εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το δεύτερο, το «I»: Η νοημοσύνη. Το «artificial», κατά κάποιο τρόπο, περιγράφει το εργαλείο. Η νοημοσύνη περιγράφει τον σκοπό. Διάβασα πρόσφατα ότι η φετινή λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με το Λεξικό του Cambridge, είναι η λέξη “human” – “ανθρώπινος”. Κάτι που μας υπενθυμίζει την ανανεωμένη ανάγκη να προσδιορίσουμε τι σημαίνει η ανθρώπινη διάστασή μας, σε μια εποχή όπου τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής καθίστανται ολοένα πιο δυσδιάκριτα. Και γι’ αυτό πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χτίζεται από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, για ανθρώπους που είναι έτοιμοι να την χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία».

Η τεχνολογική εξέλιξη στην Ελλάδα

«Ας ξεκινήσουμε, σε κάθε περίπτωση, από μια ιστορική παραδοχή. Το ελληνικό κράτος μέχρι πρόσφατα, κατά βάση, έμοιαζε με πολλά μικρά φέουδα που λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και χωρίς να επικοινωνεί το ένα με το άλλο. Όταν το 2019 αναλάβαμε – εγώ θα πω συλλάβαμε, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί πριν το Υπουργείο ήταν πολύ διαφορετικό, όπως γνωρίζετε – το πρόβλημα ήταν ότι κανείς δεν είχε αντιμετωπίσει το κράτος ως ένα ενιαίο σύστημα.

Και υπό αυτή την έννοια, το gov.gr ήταν μια νέα αντίληψη για τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Και μια βασική αντίληψη ότι το gov.gr θα δρούσε ως βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Μετά από την πανδημία και την επιτυχία του συστήματος εμβολιασμού, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από Έλληνες μηχανικούς – βλέπω και πρόσωπα σε αυτή την αίθουσα τα οποία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό τον σχεδιασμό – άλλαξε κάτι στη συλλογική μας αυτοπεποίθηση. Και εγώ θα πω ότι περισσότερο από οτιδήποτε τεχνολογικό και ψηφιακό, μάλλον αυτή είναι και η πιο σημαντική παρακαταθήκη αυτής της εποχής.

Σήμερα, από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, στους αριθμούς του Προϋπολογισμού βλέπω τα ευτυχή αποτελέσματα εκείνων των επιλογών. Η ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η ψηφιακή αποτύπωση των συναλλαγών, όλα αυτά σωρευτικά συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, και κάθε ευρώ φοροδιαφυγής που εισπράττεται, είναι ένα ευρώ που επιστρέφει στην κοινωνία: σε μειώσεις φόρων, σε στήριξη εισοδημάτων, σε δημόσιες επενδύσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να έχουμε μια ευρύτατη δέσμη μόνιμων και έκτακτων παρεμβάσεων. Το ύψος είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027. Περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ενίσχυση των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, διευκόλυνση των οφειλετών, ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Η τεχνολογία, με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο εργαλείο αποτελεσματικότητας. Είναι εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό διότι στην Ελλάδα χάσαμε περίπου 25 μονάδες του ΑΕΠ κατά τη χαμένη δεκαετία της κρίσης. Και επειδή οι απώλειες αφορούσαν τότε τους πάντες, έτσι και σήμερα τα κέρδη από την ανάκαμψη πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια στο σύνολο της κοινωνίας.

Το 2027 προβλέπεται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά να αναπτυχθούμε ταχύτερα από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι αναμφισβήτητα μια συλλογική επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας:

– 2,3% είναι ο ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη.

– Κρατήστε επίσης ένα κομμάτι το οποίο αφορά και τον κλάδο. Οι επενδύσεις το 2019 όταν αναλάβαμε ήταν στο 11% του ΑΕΠ, τώρα θα φτάσουν στο 18,6%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%, άρα καλύπτουμε διαρκώς την απαιτούμενη απόσταση.

– Ενώ το χρέος, το οποίο είχε φτάσει σε κάποια φάση μετά τον Covid, κοντά στο 210%, περίπου στο 208%, υποχωρεί από το 146,1% του ΑΕΠ το 2025 στο 128,8% το 2027. Αυτή δεν είναι απλώς η ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη, είναι η ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο. Και ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, παύουμε πλέον και επίσημα να έχουμε ότι υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και μικρότερο χρέος, σημαίνει, στην πραγματικότητα, μικρότερα βάρη στην επόμενη γενιά. Αν δεν είναι αυτό το θεμελιώδες ζήτημα της διαγενεακής δικαιοσύνης, τότε τι είναι;

Γνωρίζω, φυσικά, ότι για κάθε επιχειρηματία η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να σχεδιάσει, να επενδύσει και να αναπτυχθεί. Γι’ αυτό και αφενός εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία μείωσε όλα αυτά τα χρόνια 92 διαφορετικούς φόρους και εισφορές, αλλά κατά βάση πιστεύουμε βαθιά σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με ξεκάθαρους κανόνες, και χωρίς αιφνιδιασμούς. Έχουμε ανακοινώσει μια σειρά από άλλα πράγματα, από τη μείωση της προκαταβολής φόρου μέχρι τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αρχικά για την Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και στην πορεία και για την Αττική.

Ξέρετε, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην τελική πορεία προς τις εκλογές και υπάρχει και μια ευρύτερη συζήτηση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική πολιτική, αναγκάζομαι και ως Υπουργός Οικονομικών να επαναλαμβάνω συχνά ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν πέφτει από τον ουρανό. Τον δημιουργεί η ανάπτυξη, το δημιουργείτε εσείς. Όταν λοιπόν η οικονομία μάς επιτρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, είναι εύλογο να έχουμε πρωτίστως στο μυαλό μας τις επιχειρήσεις που επενδύουν, καινοτομούν και αυξάνουν μισθούς.

Αλλά για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, δεν αρκεί μόνο να αναπτυσσόμαστε περισσότερο ποσοτικά. Πρέπει και να μπορούμε να παράγουμε διαφορετικά. Και η αλήθεια εδώ είναι ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας. Και εδώ η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαμε ποτέ για να την πετύχουμε. Αν ιδίως οι μικρότερες οικονομίες, όπως η δική μας, την αξιοποιήσουν σωστά, θα μπορέσουν να ξεπεράσουν ακόμη και θεωρητικά πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές».

Οι προκλήσεις και η τεχνητή νοημοσύνη

«Γι’ αυτό και αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Eurogroup, με δεδομένη και την πρότερη θητεία μου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θεώρησα αυτονόητο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να μπει στο τραπέζι των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης ως κεντρικό ζήτημα όχι μόνο τεχνολογικής πολιτικής αλλά και ευρύτερης οικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής.

Τον περασμένο Ιούλιο συζητήσαμε στο Eurogroup τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγικότητα, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην κυβερνοασφάλεια.

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Γνωρίζουμε ότι η ευκαιρία που περιγράφω συνοδεύεται και από αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας, για το μέλλον, για την απώλεια ελέγχου. Αυτό δεν θα το υποτιμήσω. Το ξέρετε καλά ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στο παρελθόν είχε μεγάλα κέρδη αλλά και απώλειες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά, πράγματι, έναν πρωτοφανή τεχνολογικό μετασχηματισμό με βαθιές οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει ουσιαστικά πέντε βασικές προκλήσεις:

Η πρώτη είναι η διακυβέρνηση. Η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει την ικανότητα προσαρμογής των θεσμών, δημιουργώντας νέους συστημικούς κινδύνους τους οποίους οφείλουμε να διαχειριστούμε σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί κανένα κράτος στον κόσμο δεν είναι επαρκώς μεγάλο για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαχείριση μόνο του.

Δεύτερον, την παραγωγικότητα. Διότι το μεγάλο διακύβευμα εδώ ποιο είναι; Η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να διαχυθεί σε ολόκληρη την οικονομία και όχι να περιοριστεί σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Να φτάσει πραγματικά σε κάθε γωνιά κάθε χώρας.

Τρίτον, την κοινωνική ανισότητα. Η συγκέντρωση των οικονομικών ωφελειών μπορεί να υπονομεύσει την απασχόληση, τη φορολογική βάση και την κοινωνική συνοχή. Και είναι ευθύνη των κρατικών λειτουργών και των κρατικών πολιτικών, αυτό όχι απλώς να το διαχειριστούν αλλά να το αποτρέψουν.

Τέταρτον, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γιατί, οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, το βλέπουμε σε αγορές ομολόγων αυτή τη στιγμή, ενδέχεται να αυξήσουν το παγκόσμιο κόστος κεφαλαίου και να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους διεθνώς. Γιατί αυτή τη στιγμή τα κράτη ανταγωνίζονται τους ιδιώτες για πρόσβαση στους ίδιους πόρους που θα χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τεχνολογική δύναμη, είναι και μακροοικονομική δύναμη.

Πέμπτον, την κυβερνοασφάλεια. Διότι απαιτούνται συνεχής εποπτεία, θεσμική προσαρμογή και διεθνής συνεργασία.

Εντέλει, αυτή τη στιγμή, έχουμε ενώπιόν μας τρεις παράλληλες προκλήσεις: μία που αφορά την τεχνολογική υπεροχή, μία που έχει να κάνει με τη μετατροπή της καινοτομίας σε συλλογική ευημερία και μία ακόμη που αφορά την προσαρμογή των ίδιων των θεσμών μας στις νέες αυτές πραγματικότητες».

Τα οφέλη

«Τεράστιες, λοιπόν, οι προκλήσεις, τεράστιες και οι ευθύνες μας. Αλλά, το κρίσιμο διακύβευμα για τα κράτη δεν θα είναι ποιος θα κυριαρχήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως πολύ συχνά συζητάμε, είναι πώς η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ωφεληθεί από αυτήν.

Και, η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι κοινωνίες που χάνουν δεν είναι εκείνες που αγκαλιάζουν την αλλαγή, είναι όσες την αρνούνται από φόβο, μέχρι να τους επιβληθεί από άλλους, με όρους που εκείνες δεν επέλεξαν. Η απάντηση στον φόβο δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να είναι η αδράνεια. Η απάντηση είναι η προετοιμασία. Και έχουμε δείξει στο πρόσφατο παρελθόν, ως ελληνικό κράτος, ότι μπορούμε, όχι μόνο να ανταπεξέλθουμε στις κρίσεις, αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε ως βατήρα για πραγματικά βαθιές αλλαγές και τομές.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

τι σημαίνει εν τέλει στην πράξη ο τίτλος του συνεδρίου σας, «Building Intelligence»; Θα σας πρότεινα να το σκεφτούμε σε τέσσερα επίπεδα.

Πρώτον, υποδομές. Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται υπολογιστική ισχύ, ενέργεια και συνδεσιμότητα. Τα data centers τα οποία χτίζονται σήμερα στη χώρα μας – και μπορώ να αναφερθώ και στην πρόσφατη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην Data4 Greece με συμμετοχή 23% – είναι η φυσική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ψηφιακή οικονομία της επόμενης δεκαετίας.

Όλο αυτό δεν έγινε από μόνο του. Ανάμεσα σε άλλα, έχουμε θεσμοθετήσει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λεγόμενη “cloud-first policy” η οποία ήταν καινοτόμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και καθιστούσε το ίδιο το Δημόσιο στοιχειώδη πελάτη του cloud, ακριβώς για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές που χρειαζόμασταν για τις υποδομές. Και έτσι, σήμερα, μαζί με το AI Factory «Φάρος» και τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος», διαμορφώνουμε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα. Και όλα αυτά είναι από πολλές απόψεις μια αλλαγή παραδείγματος για την χώρα.

Δεύτερον, ένα πραγματικά έξυπνο κράτος. Από το 2019 ξεκινήσαμε να χτίζουμε τα θεμέλια: δεξαμενές δεδομένων, συστήματα ταυτοποίησης, διαλειτουργικότητα. Το επόμενο βήμα είναι να ενσωματώσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε πτυχή του κράτους. Ένα κράτος που δεν απαντά απλώς σε αιτήματα, αλλά προλαμβάνει ανάγκες. Μια φορολογική διοίκηση που εντοπίζει τον κίνδυνο πριν γίνει πρόβλημα. Ένας δημοσιονομικός σχεδιασμός που βασίζεται σε στοιχεία πραγματικού χρόνου και όχι σε δεδομένα κατόπιν εορτής. Αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται. Για να γίνει όμως αυτό σε μεγάλη κλίμακα, χρειαζόμαστε ενιαία αρχιτεκτονική, κοινά πρότυπα και κυρίως μια συντονισμένη τεχνολογική διακυβέρνηση που να διατρέχει πραγματικά όλα τα υπουργεία.

Τρίτον, κεφάλαια. Εδώ εκ των πραγμάτων με τον ρόλο του Υπουργού Οικονομικών, μπορώ να πω ότι, από την πλευρά μας ως κυβέρνηση, πέρα από τα έργα 29,3 δισ. ευρώ που υλοποιούνται με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, και είναι ήδη συμβασιοποιημένα, αυξάνουμε τις δημόσιες επενδύσεις στα 11 δισ. ευρώ, είναι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Δημιουργούμε και δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν τα κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα έχει χαρακτήρα και σχεδιασμό Ταμείου Ανάκαμψης, για την περίοδο 2028-34, που είναι υπό διαπραγμάτευση και θα είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ακόμη περίπου 8 δισ. ευρώ που θα έρθουν να προστεθούν από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού ή το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με ορίζοντα έως το 2032.

Αλλά και στις ελληνικές τράπεζες υπάρχει σήμερα ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη. Κι αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν το λέω ως μομφή. Είναι το μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Το ίδιο ισχύει, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, για την Ευρώπη: οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν περισσότερο από τους Αμερικανούς, αλλά σημαντικό μέρος αυτών των αποταμιεύσεων καταλήγει να χρηματοδοτεί την καινοτομία εκτός Ευρώπης. Γι’ αυτό η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αλλά και η τραπεζική ενοποίηση που προωθούμε στο Eurogroup είναι βασική προϋπόθεση, συνολικά, για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η στρατηγική μας για το ψηφιακό ευρώ. Με την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούλιο κάναμε ένα πολύ αποφασιστικό βήμα. Και αυτό που θέλω να πω ανοικτά είναι ότι το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα μέχρι το 2029.

Πάντως, πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει νέους χρηματοδοτικούς πόρους, αντί να περιορίζεται στη διαπραγμάτευση για την κατανομή των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων.

Τους προηγούμενους μήνες παρουσιάσαμε μια ελληνική πρόταση που απέκτησε ευρωπαϊκή εμβέλεια, για τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G και των 2 GHz. Μέρος των εσόδων προτείναμε να αποτελέσει νέο ίδιο πόρο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ένα άλλο μέρος των χρημάτων να πάει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να μπορούν αυτά τα χρήματα να μοχλευτούν, καταλήγοντας έτσι σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό που θα χρηματοδοτήσει στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις για την Ευρώπη. Η αρχική εκτιμώμενη χρηματοδοτική κλίμακα του ποσού που θα εκχωρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει τα 12–15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται δυνητικά πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές ανανεώσεις των αδειών του 5G.

Υπάρχει κι εδώ όμως μια προϊστορία, άξια να μνημονευτεί, ειδικά σε αυτό το δωμάτιο, διότι δείχνει ότι η πολιτική των κυβερνήσεών μας μπορεί να γίνει παράγοντας ευρωπαϊκής αλλαγής.

Γιατί όπως θυμάστε, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μαζί με την ΕΕΤ, το 2020, πραγματοποιήσαμε τη δημοπρασία του 5G, ίσως την πιο καινοτόμο δημοπρασία στην Ευρώπη. Αντλήσαμε συνολικά 372 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 93 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί το επενδυτικό Ταμείο “Φαιστός”. Η λογική μας δεν ήταν άλλη από το ότι η αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, δεν έπρεπε να αποτελεί αποκλειστικά πηγή δημοσίων εσόδων -κρατώ την ίδια πεποίθηση ως Υπουργός Οικονομικών- αλλά και ως εργαλείο τεχνολογικής ανάπτυξης και επενδύσεων.

Η λογική που εφαρμόσαμε στη δημοπρασία του 5G στην Ελλάδα θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.

Τι προτείνουμε, λοιπόν, σήμερα για το 6G; Να αξιοποιήσουμε αυτή την ελληνική εμπειρία και να την επεκτείνουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμένες δημοπρασίες για το φάσμα του 6G, την ίδια χρονική περίοδο, με τους ίδιους, κοινούς κανόνες.

Να μετατρέψουμε, δηλαδή, μια επιτυχημένη εθνική πρακτική σε μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό; Διότι ο σκοπός είναι να αναπτύξουμε Ευρωπαίους τεχνολογικούς πρωταθλητές, και αυτή ακριβώς η μέθοδος μάς δίνει τα εργαλεία για να το πετύχουμε σε ένα συγκεκριμένο κλάδο.

Το περασμένο Σάββατο είχαμε το πρώτο σημαντικό βήμα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρουσίασε το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034, στο οποίο περιλαμβάνεται πλέον και η ελληνική αυτή πρόταση. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ελλάδα, δηλαδή, μπαίνει έτσι στο τραπέζι των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών.

Ωστόσο, πέρα από τα υλικά κεφάλαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημαντικότερο όλων, το οποίο δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Καμία υποδομή, κανένας αλγόριθμος δεν χτίζει νοημοσύνη χωρίς ανθρώπους. Σε αυτούς βρίσκεται ο πραγματικός πλούτος. Επιτρέψτε μου να πω ότι ως Υπουργός Παιδείας είδα από κοντά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να μάθουμε στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι να τα μάθουμε να σκέφτονται μαζί της – κριτικά, δημιουργικά, υπεύθυνα. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους κάθε ηλικίας. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων δεν είναι κοινωνική πολιτική στο περιθώριο της οικονομικής πολιτικής. Είναι η πεμπτουσία της οικονομικής πολιτικής.

Και υπάρχει κάτι ακόμη. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες νέοι άνθρωποι που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, επιστρέφουν πίσω. Πολλοί είναι μηχανικοί – κάποιοι είστε εδώ, σε αυτή την αίθουσα – προγραμματιστές, ερευνητές. Φέρνουν μαζί τους γνώση, δίκτυα, φιλοδοξία. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να βρουν εδώ ένα οικοσύστημα που να ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία τους ώστε να επιστρέψουν ακόμη περισσότεροι. Και σε αυτό, οι επιχειρήσεις οι δικές σας, του ΣΕΠΕ, δεν είστε θεατές. Είστε πρωταγωνιστές.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να κλείσω με μια σκέψη για την ευθύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα, το ξέρετε όλες και όλοι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμβεί. Είναι ποιος θα τη διαμορφώσει, με ποιους κανόνες και ποιος θα ωφεληθεί.

Η ανάπτυξη θα είναι πραγματικά βιώσιμη μόνο όταν συμπεριλάβει ανθρώπους, περιοχές και επιχειρήσεις που σήμερα, με απλά λόγια, είναι εκτός. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Περιφέρεια πρέπει να έχει πρόσβαση στα ίδια εργαλεία με μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα. Ένας πολίτης σε ένα μικρό νησί θα πρέπει να εξυπηρετείται από το κράτος όπως ένας πολίτης στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι, τελικά, το βαθύτερο νόημα του «building intelligence»: όχι μόνο να γίνουμε πιο έξυπνοι, αλλά να γίνουμε και πιο δίκαιοι και πιο συμπεριληπτικοί. Διότι μόνο έτσι θα ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο τους εαυτούς μας και την οικονομία μας.

Πριν από λίγα χρόνια, αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα θα είχε ένα από τα πιο προηγμένα ψηφιακά κράτη της Ευρώπης, ότι θα μείωνε το χρέος της ταχύτερα από σχεδόν κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ότι θα καθόταν με πρωταγωνιστικό ρόλο -και όχι πλέον ως πρόβλημα- στο τραπέζι όπου διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα, θα τον αντιμετωπίζαμε με ειρωνεία. Κι όμως, αυτό συνέβη.

Το μάθημα εδώ είναι εξόχως απλό: όταν αυτή η χώρα έχει οργανωμένο σχέδιο, τεχνογνωσία, πολιτική βούληση, αυτοπεποίθηση, και δεν υποκύπτει σε ιδεοληψίες, όταν αγκαλιάζει την αλλαγή, αντί να τη φοβάται, τότε μπορεί να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε σπρωγμένοι από την ανάγκη.

Είναι ένα βήμα που θα κάνουμε όλοι μαζί, με σχέδιο, για το κοινό μας μέλλον. Και σας διαβεβαιώ μπορούμε».