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Bitcoin: Κύμα sell off – Κάτω από τα 80.000 δολάρια

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 1,4% κάτω  από τα 79.300 δολάρια

Crypto 26.10.2026, 09:30
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Bitcoin: Κύμα sell off – Κάτω από τα 80.000 δολάρια
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στα περίπου 79.332 δολάρια υποχώρησε το Bitcoin κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέφτοντας κάτω από τα 80.000 δολ. για πρώτη φορά από τα μέσα Σεπτεμβρίου, δείχνει το Bloomberg.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε έως και 1,4% κάτω  από τα 79.300 δολάρια, προτού περιορίσει κάποιες απώλειες για να βρεθεί περίπου στα 80.000 δολάρια στις απογευματινές συναλλαγές στην Ασία. Μικρότερα tokens, όπως το Ether, το XRP και το Solana, επίσης υποχώρησαν. Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την άντληση 772,4 εκατομμυρίων δολαρίων από τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο spot Bitcoin funds την Πέμπτη και την Παρασκευή, μια απότομη αντιστροφή από τις καθαρές εισροές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Αυτή η πτώση σημειώνεται εν μέσω περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά και ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου και αναμένεται να επηρεάσει την πορεία της τιμής του Bitcoin.

Η τιμή παραμένει 2,3% χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, γεγονός που υποδηλώνει βραχυπρόθεσμη αδυναμία, αν και η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει αμετάβλητη. Συνιστάται στους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη το κόστος συναλλαγών και τις φορολογικές επιπτώσεις —ιδιαίτερα στη Γερμανία— προτού προχωρήσουν σε κινήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας.

Η πρόσφατη πτώση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια παρέχει το πλαίσιο για την εικόνα της αγοράς κρυπτονομισμάτων: από τα 50 κυριότερα κρυπτονομίσματα, τα 38 σημείωσαν πτώση, ενώ μόλις 11 κατέγραψαν άνοδο.

Η τιμή του Bitcoin (BTC) κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα την Κυριακή, καθώς ο Πίτερ Σιφ —γνωστός υποστηρικτής του χρυσού— προειδοποίησε ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «τελικά καταρρέει», με τον «επόμενο σταθμό» να τοποθετείται πιθανότατα στα 75.000 δολάρια.

Biicoin

Τελικά καταρρέει το Bitcoin;

Μετά την υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια, ο Σιφ δήλωσε: «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι άντεξε για τόσο πολύ καιρό».

Εξήγησε ότι, εάν το επίπεδο των 75.000 δολαρίων δεν αντέξει, «θα είναι ένα πολύ μεγάλο σαββατοκύριακο για τους υποστηρικτές του Bitcoin, και ειδικά για τους επενδυτές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), οι οποίοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις μέχρι τη Δευτέρα».

Τα ETF που επενδύουν απευθείας σε Bitcoin (spot Bitcoin ETFs) διαπραγματεύονται μόνο όταν είναι ανοιχτές οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, ενώ το ίδιο το Bitcoin διαπραγματεύεται όλο το εικοσιτετράωρο.

Η υποχώρηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ακολούθησε δύο συνεχόμενες ημέρες πωλήσεων στα εν λόγω κεφάλαια. Σύμφωνα με στοιχεία της Farside Investors, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 773,5 εκατομμυρίων δολαρίων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η τιμή του Bitcoin διαμορφώθηκε γύρω στα 80.166 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,3% σε διάστημα 24 ωρών, αφού προηγουμένως υποχώρησε στιγμιαία στα επίπεδα των 79.000 δολαρίων. Στο Stocktwits, το κλίμα των ιδιωτών επενδυτών για το BTC παρέμεινε στην περιοχή του «bearish» (αρνητικό/πτωτικό), ενώ η ένταση της συζήτησης γύρω από αυτό μετατοπίστηκε από το «χαμηλό» στο «κανονικό» επίπεδο κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Επιπλέον, ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας για τα Κρυπτονομίσματα —ο οποίος αποτυπώνει το κλίμα της αγοράς— βρισκόταν στο 40, δηλαδή στην περιοχή του «Φόβου».

Bitcoin

Προειδοποίηση για τη Fed

Ο Μάικ ΜακΓκλόουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στο Bloomberg Intelligence, εξέφρασε επίσης επιφυλακτικότητα. Ανέφερε ότι η φράση «μην πηγαίνεις κόντρα στη Fed» ενδέχεται να αποτελέσει το βασικό δίδαγμα που θα προκύψει εκ των υστέρων για το τέταρτο τρίμηνο  —ειδικά όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μεταβλητά, με υψηλό συντελεστή beta και συσχετισμένα μεταξύ τους» —όπως το Bitcoin (και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα), καθώς και ο χρυσός και ο χαλκός (μέταλλα).

Ο Μάικ ΜακΓκλόουν  σημείωσε ότι το iShares Bitcoin Trust «παρουσιάζει μεταβλητότητα περίπου τριπλάσια» από εκείνη του iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), το οποίο επενδύει σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης λήξης. Πρόσθεσε ότι η αναλογία μεταξύ των δύο «φαίνεται να παρουσιάζει κάμψη» από μια βάση που διαμορφώθηκε στα τέλη του 2024.

Κατά τον ίδιο, μια πρόσφατη εκκαθάριση θέσεων —που αφορούσε «long θέσεις με μόχλευση σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και short θέσεις στο Bitcoin»— ενδέχεται να αποτελεί «τη βάση για μια κίνηση-ορόσημο, η οποία ουσιαστικά συνιστά επιστροφή στη μέση τιμή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικ ΜακΓκλόουν έχει προβλέψει και στο παρελθόν την υποχώρηση του Bitcoin προς τα 10.000 δολάρια. Τον Ιούλιο, δήλωσε ότι το κρυπτονόμισμα βρισκόταν σε μια «δριμεία, σοβαρή πτωτική αγορά» (bear market), η οποία «μόλις είχε ξεκινήσει».

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