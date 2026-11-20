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Ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει για την Κυριακή δείπνο με τους μεγαλύτερους κατόχους του προσωπικού του memecoin, προσφέροντας σε επενδυτές τη δυνατότητα να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στην κυβέρνηση, ενώ το κρυπτονόμισμα $TRUMP βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της πορείας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι 185 μεγαλύτεροι κάτοχοι του token θα προσκληθούν στο Trump National Golf Club στην Ουάσιγκτον, σε εκδήλωση που η διοργανώτρια πλευρά διαφημίζει ως «το πιο αποκλειστικό δείπνο στον κόσμο».

Οι 29 κορυφαίοι κάτοχοι θα έχουν επιπλέον πρόσβαση σε ειδική δεξίωση με τον πρόεδρο και έναν από τους προσκεκλημένους διάσημους, μεταξύ των οποίων ο πυγμάχος Φλόιντ Μεριγουέδερ και ο πρώην πρωταθλητής του NBA Τρσταν Τόμσον. Πρόκειται για την τρίτη εκδήλωση αυτού του τύπου από την κυκλοφορία του token τον Ιανουάριο του 2025.

Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Στελέχη του κόμματος έχουν δεσμευθεί να διερευνήσουν όσα χαρακτηρίζουν φαινόμενα διαφθοράς και προσωπικού πλουτισμού στην κυβέρνηση.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, ζήτησε από τους γιους του προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, να διατηρήσουν έγγραφα σχετικά με τη World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που διαχειρίζονται.

Παράλληλα, ο Τζέιμι Ράνκιν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής στο επόμενο Κογκρέσο, δήλωσε στους Financial Times ότι από τον Ιανουάριο θα εξεταστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων που, κατά την άποψή του, έχουν χαρακτηρίσει τη λειτουργία του Λευκού Οίκου.

Οι δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αναμένεται να αποτελέσουν βασικό αντικείμενο του ελέγχου. Ο Τραμπ έχει απορρίψει τις απειλές των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τους «εκβιαστές».

Κατάρρευση της αξίας του token

Το $TRUMP έχει υποχωρήσει περίπου 99% από το ιστορικό υψηλό των 75 δολαρίων, λίγο μετά την κυκλοφορία του, τον Ιανουάριο του 2025. Την ώρα του δημοσιεύματος διαπραγματευόταν κοντά στα 0,95 δολάρια, έχοντας φθάσει έως τα 0,86 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα. Το token δεν παρέχει στους κατόχους του οικονομικά δικαιώματα, ενώ η υποχώρηση της τιμής του δείχνει την εξασθένηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η πίεση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νόμισμα. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το $TRUMP έχει χάσει 37%, το token της World Liberty Financial περίπου 10%, ενώ οι μετοχές της American Bitcoin, εταιρείας εξόρυξης bitcoin που συνίδρυσε ο Έρικ Τραμπ, έχουν υποχωρήσει κατά 35%.

Παρά την πτώση της αγοράς, οι οικονομικές δραστηριότητες του προέδρου στον κλάδο απέφεραν, σύμφωνα με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, περισσότερα από 1 δισ. δολάρια το 2025.

Ερωτήματα για ξένη πρόσβαση στον Τραμπ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμμετοχή ξένων επενδυτών. Η οργάνωση Public Citizen ανέφερε ότι 15 από τους 29 κορυφαίους κατόχους είχαν αγοράσει το token μέσω ανταλλακτηρίων που δεν εξυπηρετούν πελάτες στις ΗΠΑ. Η συνδιοικήτρια της οργάνωσης Lisa Gilbert χαρακτήρισε προβληματική τη δυνατότητα ξένων επενδυτών να αποκτούν πρόσβαση στον πρόεδρο μέσω μιας τέτοιας διοργάνωσης.

Οι γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ και Ελίζαμπεθ Γουόρεν έχουν επίσης προαναγγείλει έρευνα για τα επιχειρηματικά σχήματα που συνδέονται με τον Τραμπ και την οικογένειά του. Ο Μπλούμενθαλ έχει ζητήσει πληροφορίες από τον Μπιλ Ζάνκερ, στενό συνεργάτη του προέδρου που βοηθά στη διοργάνωση των δείπνων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Η εκδήλωση της Κυριακής αναμένεται έτσι να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης για τα όρια ανάμεσα στην προεδρική εξουσία, τις ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την πρόσβαση σε δημόσιους αξιωματούχους.