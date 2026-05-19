Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Crypto 19.05.2026, 23:55
Σχολιάστε
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αναδιάρθρωσε νωρίτερα φέτος την προσέγγισή του στα κρυπτονομίσματα το ταμείο κληροδοτημάτων του Χάρβαρντ, μειώνοντας την έκθεσή του στο Bitcoin ETF και προσθέτοντας μετοχές στο Ethereum ETF.

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, το κορυφαίο πανεπιστήμιο βελτίωσε περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση, καθώς οι τελευταίες αποκαλύψεις του δείχνουν ότι το Χάρβαρντ έχει μειώσει περαιτέρω τη θέση του στο Bitcoin – και έχει απαλλαγεί εντελώς από το μερίδιό του στο Ethereum, σύμφωνα με το Fortune.

Η τελευταία κίνηση των διαχειριστών του κληροδοτήματος σημαίνει ότι αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο που η αξία των κρυπτονομισμάτων του Χάρβαρντ έχει μειωθεί. Το υψηλό σημείο ήρθε στο τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν το πανεπιστημιακό κληροδότημα ανέφερε 442 εκατομμύρια δολάρια σε ETF Bitcoin.

Αυτό έκανε το Bitcoin το πιο πολύτιμο δημόσια διαπραγματευόμενο μετοχικό κεφάλαιο που κατείχε το Χάρβαρντ, αλλά το πανεπιστήμιο έκτοτε έχει μειώσει τις συμμετοχές του σε Bitcoin και η τιμή του Bitcoin έχει μειωθεί. Στις τελευταίες ρυθμιστικές του κινήσεις, το κληροδοτήματα του Χάρβαρντ ανέφερε 117 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές του IBIT Bitcoin ETF της BlackRock, αφού πούλησε 2,3 εκατομμύρια μετοχές από το προηγούμενο τρίμηνο.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται σε ξεχωριστή κατηγορία όσον αφορά τις πανεπιστημιακές επενδύσεις που κατέχουν μετοχές κρυπτονομισμάτων. Το πανεπιστήμιο είναι ένας σημαντικός θεσμικός κάτοχος Bitcoin, αν και οι συμμετοχές του επισκιάζονται από τις τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Συνολικά, το Χάρβαρντ είναι μεταξύ των 25 μεγαλύτερων κατόχων IBIT, σύμφωνα με στοιχεία της Quiver Quantitative.

Το Χάρβαρντ μειώνει την έκθεση σε crypto

Παρά την πτώση της αγοράς Bitcoin σε ορισμένα μέρη του 2026, οι εισροές ETF παρέμειναν κάπως ανθεκτικές, δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg, Έρικ Μπαλτσούνας, σε συνέντευξή του στο Fortune.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να δίνουν σε αυτό μερικά χρόνια», δήλωσε ο Μπαλτσούνας. «Για το Χάρβαρντ, κατέχουν μια σειρά από άλλες μετοχές και οι μετοχές τα πήγαν πολύ καλά, οπότε ίσως να είναι πιο εύκολο να απορροφήσουν τις απώλειες στο [Bitcoin] και να διατηρήσουν τη θέση τους για λίγο καιρό ελπίζοντας ότι θα επανέλθει, κάτι που έκανε λίγο τον τελευταίο μήνα».

Το ίδρυμα ήταν επίσης ο μεγαλύτερος νέος αγοραστής του ETF Ethereum της BlackRock στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg, Τζέιμς Σέιφαρτ. Το Ethereum είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και, σε αντίθεση με το πρώτο και μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στο Bitcoin, το λογισμικό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία χρηματοοικονομικών εφαρμογών. Η τιμή του Ethereum έχει μειωθεί κατά 29% σε ετήσια βάση μέχρι στιγμής, σε σύγκριση με μόλις 12% απώλειες για το Bitcoin. Το Bitcoin έχει ξεπεράσει σημαντικά το Ethereum τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συνολικά, το Χάρβαρντ κατέχει μετοχές σε 16 διαφορετικές δημόσιες μετοχές, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του είναι 232 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της TSMC, ακολουθούμενες από περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό. Ωστόσο, οι δημόσιες μετοχές του Harvard αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου του ύψους 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Χάρβαρντ άρχισε να αγοράζει μετοχές IBIT το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αλλά η στρατηγική του για τα κρυπτονομίσματα μπορεί σύντομα να μείνει χωρίς τον αρχικό αρχιτέκτονα. Ο Ν. Π. Ναρβεκάρ, επικεφαλής του κεφαλαίου του Χάρβαρντ, έχει αναφέρει τα τέλη του 2027 ως ημερομηνία συνταξιοδότησης σε συνομιλίες με το διοικητικό συμβούλιο, ανέφερε η Wall Street Journal.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.
Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Crypto
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Ψηφιακό ευρώ: Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στην ηγεμονία του δολαρίου
Crypto

Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στο δολάριο

Πώς οι ΗΠΑ κέρδισαν την πρωτοκαθεδρία στα ψηφιακά νομίσματα- Ο αγώνας δρόμου της Ευρώπης για το μέλλον του χρήματος

Τζούλη Καλημέρη
Coinbase: Απολύει 1 στους 7 εργαζόμενους λόγω τεχνητής νοημοσύνης
Crypto

Πλήγμα λόγω ΑΙ στα crypto - Η Coinbase απολύει 1 στους 7

Η Coinbase έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε κύκλους απολύσεων κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Κρυπτονομίσματα: Στο στοχαστρο τα crypto – Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο τα crypto - Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»

Σαρωτικές διασταυρώσει έρχονται στα crypto - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Bitcoin: Υψηλό τριμήνου στα 80.000 δολάρια
Crypto

Υψηλό τριμήνου στα 80.000 δολάρια για το Bitcoin

Το bitcoin έφτασε μέχρι τα 80.393 δολάρια στη Σιγκαπούρη, το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου

Bitcoin: Σε υψηλό δώδεκα εβδομάδων
Crypto

Σε υψηλό 12 εβδομάδων το Bitcoin - Οι κίνδυνοι

Η άνοδος του Bitcoin οφείλεται στον αισιοδοξία για την ενδεχόμενη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Τραμπ: Γιατί έπεσαν οι μετοχές του στον κόσμο των crypto
Crypto

Γιατί έπεσαν οι μετοχές του Τραμπ στον κόσμο των crypto

Οι μειωμένες τιμές υποδηλώνουν ότι οι traders έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει την αγάπη τους για το memecoin του Τραμπ

Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies