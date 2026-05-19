Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto

Αναδιάρθρωσε νωρίτερα φέτος την προσέγγισή του στα κρυπτονομίσματα το ταμείο κληροδοτημάτων του Χάρβαρντ, μειώνοντας την έκθεσή του στο Bitcoin ETF και προσθέτοντας μετοχές στο Ethereum ETF.

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, το κορυφαίο πανεπιστήμιο βελτίωσε περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση, καθώς οι τελευταίες αποκαλύψεις του δείχνουν ότι το Χάρβαρντ έχει μειώσει περαιτέρω τη θέση του στο Bitcoin – και έχει απαλλαγεί εντελώς από το μερίδιό του στο Ethereum, σύμφωνα με το Fortune.

Η τελευταία κίνηση των διαχειριστών του κληροδοτήματος σημαίνει ότι αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο που η αξία των κρυπτονομισμάτων του Χάρβαρντ έχει μειωθεί. Το υψηλό σημείο ήρθε στο τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν το πανεπιστημιακό κληροδότημα ανέφερε 442 εκατομμύρια δολάρια σε ETF Bitcoin.

Αυτό έκανε το Bitcoin το πιο πολύτιμο δημόσια διαπραγματευόμενο μετοχικό κεφάλαιο που κατείχε το Χάρβαρντ, αλλά το πανεπιστήμιο έκτοτε έχει μειώσει τις συμμετοχές του σε Bitcoin και η τιμή του Bitcoin έχει μειωθεί. Στις τελευταίες ρυθμιστικές του κινήσεις, το κληροδοτήματα του Χάρβαρντ ανέφερε 117 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές του IBIT Bitcoin ETF της BlackRock, αφού πούλησε 2,3 εκατομμύρια μετοχές από το προηγούμενο τρίμηνο.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται σε ξεχωριστή κατηγορία όσον αφορά τις πανεπιστημιακές επενδύσεις που κατέχουν μετοχές κρυπτονομισμάτων. Το πανεπιστήμιο είναι ένας σημαντικός θεσμικός κάτοχος Bitcoin, αν και οι συμμετοχές του επισκιάζονται από τις τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Συνολικά, το Χάρβαρντ είναι μεταξύ των 25 μεγαλύτερων κατόχων IBIT, σύμφωνα με στοιχεία της Quiver Quantitative.

Το Χάρβαρντ μειώνει την έκθεση σε crypto

Παρά την πτώση της αγοράς Bitcoin σε ορισμένα μέρη του 2026, οι εισροές ETF παρέμειναν κάπως ανθεκτικές, δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg, Έρικ Μπαλτσούνας, σε συνέντευξή του στο Fortune.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να δίνουν σε αυτό μερικά χρόνια», δήλωσε ο Μπαλτσούνας. «Για το Χάρβαρντ, κατέχουν μια σειρά από άλλες μετοχές και οι μετοχές τα πήγαν πολύ καλά, οπότε ίσως να είναι πιο εύκολο να απορροφήσουν τις απώλειες στο [Bitcoin] και να διατηρήσουν τη θέση τους για λίγο καιρό ελπίζοντας ότι θα επανέλθει, κάτι που έκανε λίγο τον τελευταίο μήνα».

Το ίδρυμα ήταν επίσης ο μεγαλύτερος νέος αγοραστής του ETF Ethereum της BlackRock στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg, Τζέιμς Σέιφαρτ. Το Ethereum είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και, σε αντίθεση με το πρώτο και μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στο Bitcoin, το λογισμικό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία χρηματοοικονομικών εφαρμογών. Η τιμή του Ethereum έχει μειωθεί κατά 29% σε ετήσια βάση μέχρι στιγμής, σε σύγκριση με μόλις 12% απώλειες για το Bitcoin. Το Bitcoin έχει ξεπεράσει σημαντικά το Ethereum τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συνολικά, το Χάρβαρντ κατέχει μετοχές σε 16 διαφορετικές δημόσιες μετοχές, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του είναι 232 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της TSMC, ακολουθούμενες από περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό. Ωστόσο, οι δημόσιες μετοχές του Harvard αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου του ύψους 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Χάρβαρντ άρχισε να αγοράζει μετοχές IBIT το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αλλά η στρατηγική του για τα κρυπτονομίσματα μπορεί σύντομα να μείνει χωρίς τον αρχικό αρχιτέκτονα. Ο Ν. Π. Ναρβεκάρ, επικεφαλής του κεφαλαίου του Χάρβαρντ, έχει αναφέρει τα τέλη του 2027 ως ημερομηνία συνταξιοδότησης σε συνομιλίες με το διοικητικό συμβούλιο, ανέφερε η Wall Street Journal.