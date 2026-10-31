Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο

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Κρίσιμη είναι η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στο Κίεβο, μετά τα πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα τέθηκαν σε εφαρμογή αυστηρά προγράμματα διακοπών ρεύματος.

Σύμφωνα με συνδυαστικές ουκρανικές και ρωσικές πηγές, σε ορισμένες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, η ηλεκτροδότηση θα αποκαθίσταται για μόλις μιάμιση ώρα το 24ωρο.

Παράλληλα, περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλιτσκό, δήλωσε ότι στην πόλη έχουν αρχίσει να καταγράφονται προβλήματα όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση, αλλά και στην υδροδότηση.

Ο ρωσικός στρατός έπληξε τον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHP-6 στο Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε, με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενεργειακών υποδομών του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, καθώς και κατά πλοίων.

Εκτός από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHP-6, κατά την επίθεση επλήγησαν εγκαταστάσεις παραγωγής στη βιομηχανική ζώνη «Proton», καθώς και αποθηκευτικοί χώροι στο Χάρκοβο, οι οποίοι, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για τη συναρμολόγηση και αποθήκευση drones.

Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε εφόδια για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μία ημέρα νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει επίσης ότι επλήγησαν δύο υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας στις περιφέρειες του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στην Ουκρανία

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο Ντνίπρο ξεκίνησαν ήδη από το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, περίπου 350.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πρωί της 30ής Οκτωβρίου, η εταιρεία ενέργειας DTEK ανακοίνωσε την εφαρμογή έκτακτων διακοπών ηλεκτροδότησης. Όπως διευκρίνισε η εταιρεία, τα μέτρα συνδέονταν με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, από τα οποία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό.

Λίγες ώρες αργότερα, η DTEK ανακοίνωσε ότι διακοπές ηλεκτροδότησης θα εφαρμοστούν και στο Κίεβο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε ότι η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις πόλεις παραμένει δύσκολη, ενώ «η έκταση των ζημιών είναι σημαντική».

Στις 31 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ότι η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως ανέφερε, το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός στο Κίεβο, καθώς και τέσσερις υποσταθμοί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Το πρωί της 31ης Οκτωβρίου, στο στόχαστρο βρέθηκαν θερμοηλεκτρικός σταθμός στην περιφέρεια Σούμι και εγκατάσταση διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Κιέβου παραμένουν αυτή τη στιγμή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράλληλα, χωρίς ηλεκτροδότηση βρίσκονται άλλα 200.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα «Strana.ua», οι κάτοικοι του Κιέβου περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς ρεύμα, καθώς, λόγω των αυστηρών προγραμμάτων διακοπών, η ηλεκτροδότηση διακόπτεται για 15 έως 17 ώρες το 24ωρο.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα «Insider» παραθέτει διαφορετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 31 Οκτωβρίου, σε ορισμένες περιοχές του Κιέβου το ρεύμα θα παρέχεται για μόλις μιάμιση ώρα. Κατά μέσο όρο, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά για μόλις 6,5 ώρες την ημέρα.

Σχολιάζοντας τους περιορισμούς, η DTEK ανέφερε ότι αυτοί συνδέονται με πλήγμα σε έναν από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της πρωτεύουσας. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι ζημιές από τη συγκεκριμένη επίθεση προστέθηκαν σε εκείνες που είχαν προκαλέσει προηγούμενοι βομβαρδισμοί, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου είχε επίσης ανακοινώσει ότι στην πρωτεύουσα έχουν αρχίσει να καταγράφονται προβλήματα όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση, αλλά και στην υδροδότηση.

Όσον αφορά την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με στοιχεία της DTEK, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου δύο εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η μία από αυτές είχε χρειαστεί σχεδόν δύο ημέρες για να αποκατασταθεί από τα συνεργεία της εταιρείας, μετά την προηγούμενη επίθεση. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος του Ντνίπρο και της πόλης Καμένσκε παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται επίσης σε ορισμένους οικισμούς των περιοχών Ντνιπρόφσκι και Νοβομοσκόφσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.