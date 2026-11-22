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Ένας πιλότος της Σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μαχητικό αεροσκάφος JAS 39 Gripen υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ, έλαβε άδεια να καταρρίψει έναν ρωσικό πύραυλο κρουζ πάνω από την Πολωνία στις 20 Νοεμβρίου, χωρίς επιτυχία, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες τον εμπόδισαν να αναγνωρίσει και να «λοκάρει» τον στόχο, όπως δήλωσε ανώτερος Πολωνός στρατιωτικός διοικητής.
Παρότι η Ουκρανία δεν έχει άδεια να πραγματοποιεί επιθέσεις από ΝΑΤΟϊκό έδαφος, όπως προφανώς δεν έχει η Ρωσία, ουκρανικά drones έχουν χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ (κυρίως της Βαλτικής) για να διεξάγουν επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος (κυρίως στην Αγία Πετρούπολη). Αντίστοιχα αντικείμενα από την Ρωσία, κυρίως drones αλλά σπανιότερα και πύραυλοι, έχουν απειλήσει ΝΑΤΟϊκό έδαφος, κυρίως της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, αλλά και της Πολωνίας ή χωρών της Βαλτικής.
Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί έχουν αναφέρει πως τα drones μπορεί να παρεκκλίνουν προς τρίτες μη εμπλεκόμενες χώρες εξαιτίας συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.
Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας τρία από τα 11 συνολικά «εναέρια αντικείμενα» εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.
Ο υποστράτηγος Ιρενέουζ Νόβακ, επιχειρησιακός διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στην πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita ότι ο πιλότος προσπάθησε να αναχαιτίσει ένα αντικείμενο που πιστεύεται ότι ήταν ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101, σύμφωνα με το Hromadske. Οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τον πιλότο να αναγνωρίσει και να λοκάρει το αντικείμενο οπτικά ή μέσω των συστημάτων του αεροσκάφους, συμπλήρωσε ο Νόβακ.
Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί όλα τα ύποπτα αντικείμενα κοντά στα σύνορά του
Τα σουηδικά Gripen λειτουργούσαν υπό τις διαταγές του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, το οποίο επιτρέπει την εμπλοκή για κατάρριψη στόχων, εφόσον πληρούνταν οι απαιτήσεις ασφαλούς αναγνώρισης.
Τα σουηδικά αεροσκάφη βρίσκονται σε αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ για την προστασία του πολωνικού εναερίου χώρου. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έχουν αναχαιτίσει στο παρελθόν ρωσικές εναέριες απειλές πάνω από συμμαχικό έδαφος από το 2025.
Οι πολωνικές δυνάμεις εντόπισαν 11 ενδεχομένως απειλητικά εναέρια αντικείμενα (που κινούνταν παράλληλα με τα πολωνικά σύνορα) κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης της 20ής Νοεμβρίου, τρία από τα οποία εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.
Αναπτύχθηκαν δύο σουηδικά μαχητικά Gripen και δύο πολωνικά μαχητικά F-16, με την υποστήριξη ενός αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης Saab 340, ενός ολλανδικού αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού και συστημάτων αεροπορικής άμυνας εδάφους. Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ – Καμίζ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα drone νεότερης γενιάς καταρρίφθηκαν σε πολωνικό έδαφος.
Το ΝΑΤΟ εγγυήθηκε για την ασφάλεια της Πολωνίας
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε τις εισβολές ως «πιθανή σκόπιμη ρωσική πρόκληση», αναφέροντας ότι ο χρόνος πραγματοποίησής τους ήταν απίθανο να είναι τυχαίος, δεδομένων των στρατιωτικών ασκήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία στις 21 Νοεμβρίου, εγγυήθηκε για την ασφάλεια της Πολωνίας. «Μπορώ να εγγυηθώ ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε ίντσα του πολωνικού εδάφους», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το Πολωνικό Πρακτορείο Τύπου.
Η Πολωνία σκοπεύει επίσης να ζητήσει επιπλέον δυνάμεις και δυνατότητες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Eastern Sentry» του ΝΑΤΟ, η οποία αποσκοπεί στην κοινή ΝΑΤΟϊκή άμυνα κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της Συμμαχίας.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, καταδίκασε τις παραβιάσεις του Πολωνικού εναερίου χώρου, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απειλούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
«Ενώ η Μόσχα προσπαθεί να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη «νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης», οι ρωσικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπονομεύουν άμεσα την υφιστάμενη τάξη ασφάλειας στην Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά ζητώντας την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας για την προστασία των χωρών του ΝΑΤΟ.
Το ΝΑΤΟ έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου για να συζητήσει τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με το Reuters.