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Ένας πιλότος της Σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μαχητικό αεροσκάφος JAS 39 Gripen υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ, έλαβε άδεια να καταρρίψει έναν ρωσικό πύραυλο κρουζ πάνω από την Πολωνία στις 20 Νοεμβρίου, χωρίς επιτυχία, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες τον εμπόδισαν να αναγνωρίσει και να «λοκάρει» τον στόχο, όπως δήλωσε ανώτερος Πολωνός στρατιωτικός διοικητής.

Παρότι η Ουκρανία δεν έχει άδεια να πραγματοποιεί επιθέσεις από ΝΑΤΟϊκό έδαφος, όπως προφανώς δεν έχει η Ρωσία, ουκρανικά drones έχουν χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ (κυρίως της Βαλτικής) για να διεξάγουν επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος (κυρίως στην Αγία Πετρούπολη). Αντίστοιχα αντικείμενα από την Ρωσία, κυρίως drones αλλά σπανιότερα και πύραυλοι, έχουν απειλήσει ΝΑΤΟϊκό έδαφος, κυρίως της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, αλλά και της Πολωνίας ή χωρών της Βαλτικής.

Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί έχουν αναφέρει πως τα drones μπορεί να παρεκκλίνουν προς τρίτες μη εμπλεκόμενες χώρες εξαιτίας συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας τρία από τα 11 συνολικά «εναέρια αντικείμενα» εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο υποστράτηγος Ιρενέουζ Νόβακ, επιχειρησιακός διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στην πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita ότι ο πιλότος προσπάθησε να αναχαιτίσει ένα αντικείμενο που πιστεύεται ότι ήταν ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101, σύμφωνα με το Hromadske. Οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τον πιλότο να αναγνωρίσει και να λοκάρει το αντικείμενο οπτικά ή μέσω των συστημάτων του αεροσκάφους, συμπλήρωσε ο Νόβακ.

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί όλα τα ύποπτα αντικείμενα κοντά στα σύνορά του