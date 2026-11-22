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Η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν ανέφεραν ότι δέχθηκαν επιθέσεις το Σαββατοκύριακο από δυνάμεις που συνδέονται με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παραμένει ανοιχτή σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNBC.

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία Συνασπισμός για τη Στήριξη της Νομιμότητας στην Υεμένη, που ηγείται των επιχειρήσεων κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα drone που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι προς την περιοχή του Ριάντ.

Αργά το Σάββατο, ο συνασπισμός είχε ανακοινώσει ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη προς τη δυτική Σαουδική Αραβία. Στην περιοχή βρίσκονται ορισμένες από τις ευαίσθητες υποδομές διύλισης και εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων της χώρας.

Δύο τραυματίες στο Μπαχρέιν

Το γειτονικό Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε ιρανικά πυρά. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι επλήγη μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Αργότερα ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας πολίτης του Μπαχρέιν και ένας Πακιστανός που κατοικεί στη χώρα.

Στο Μπαχρέιν εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Αργά το Σάββατο, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα. Άλλο ιρανικό δημοσίευμα υποστήριξε ότι η αντιαεροπορική άμυνα των Φρουρών αναχαίτισε και κατέστρεψε αμερικανικό drone MQ-9.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του CNBC να σχολιάσει τα δύο δημοσιεύματα.

Εκτός τραπεζιού το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν υπογράψει τον Ιούνιο το λεγόμενο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Η συνεννόηση κατέρρευσε στη συνέχεια.

«Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι και δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του», δήλωσε ο Αραγτσί στην εφημερίδα Iran.

«Ωστόσο, και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αποδέχονται τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι ΗΠΑ στο πλαίσιο του μνημονίου και συμφωνούν ότι η εφαρμογή τους μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια τελική συμφωνία», πρόσθεσε.

Πλήγματα σε δύο δεξαμενόπλοια κοντά στο Ομάν

Ο πόλεμος, που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια κοντά στο Ομάν επλήγησαν το Σάββατο από βλήματα αγνώστου τύπου. Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν στη διέλευση πλοίων από τα Στενά παραμένουν βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για τρίτη διαδοχική εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις ισχυρές ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και την άνοδο των αποθεμάτων στις ΗΠΑ.

Το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 3,4% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε απώλειες 5,2%.