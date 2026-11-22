Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο κύμα κλιμακούμενης βίας από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη προκάλεσε την αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ, που διεξάγει διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ. Οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ κατήγγειλε τις ενέργειες των εποίκων ως «σχέδιο εξάλειψης» των Παλαιστινίων από την περιοχή.

Επιθέσεις σε τρία χωριά στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν δώδεκα παλαιστινιακά οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον των χωριών Καφρ Μάλικ, Ντέιρ Αμπού Μασάλ και Ντέιρ αλ-Σουντάν τριών χωριών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι επιθέσεις έγιναν νωρίς το πρωί της Κυριακής. Επίσης, σε ένα άλλο περιστατικό, Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε παλαιστινιακή κατοικία και πυρπόλησαν ένα όχημα στο χωριό αλ-Τουουάνι, στην περιοχή Μασάφερ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας. Ένα αγροτικό κτίσμα πυρπολήθηκε δυτικά της Σαλφίτ.

Οι επιθέσεις αυτές, που είναι οι πιο σοβαρές μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας το 2023 και κλιμακώνονται διαρκώς, τελούνται σχεδόν έναν μήνα μετά τις εκλογές στο Ισράηλ. Οι εκλογές δεν είχαν ξεκάθαρο αποτέλεσμα και στέρησαν από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο (Κνεσέτ). Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ έχει δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ. Ο οποίος πάντως δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει.

Τα περισταστική βίας αυξάνονται στη Δυτική Όχθη με δράστες Ισραηλινούς εποίκους. Εμπρησμοί, ξυλοδαρμοί Παλαιστινίων αμάχων, καταστροφές περιουσίας και άλλες πράξεις εκφοβισμού έχουν με στόχο την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη γη τους.

Άιζενκοτ: «Εβραϊκή τρομοκρατία» στη Δυτική Όχθη

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, Γκάντι Άιζενκοτ, καταδίκασε τους εμπρησμούς από Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «εβραϊκή τρομοκρατία».

«Εξτρεμιστικές ομάδες που βάζουν φωτιά σε οχήματα και σπίτια υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα, θέτουν ζωές σε κίνδυνο και προκαλούν σοβαρή ζημιά στην εθνική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του Ισραήλ», δήλωσε.

Και κατήγγειλε τις πολιτικές του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιών υπερεθνικιστών της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέγοντας ότι «έχουν οδηγήσει την περιοχή στο χείλος της αναρχίας, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει την κρίση».

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απάντησε, σε ανάρτησή του στο X, ότι η καταδίκη από τον Άιζενκοτ ισοδυναμεί με υποχώρηση απέναντι στα αραβικά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας ενδεχόμενης νέας κυβέρνησης. Όπως και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς τάσσεται υπέρ της επέκτασης των οικισμών (που είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο) και επιθυμεί το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ο Γιουσέφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της «Κοινής Λίστας» —του μεγαλύτερου αραβικού κόμματος στο κοινοβούλιο— δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «άμεσο αποτέλεσμα της εμβάθυνσης της κατοχής και μιας κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας η βία κατά των Παλαιστινίων έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο», επισημαίνοντας ότι υπήρξε ενθάρρυνση από τους Μπεν-Γκβίρ και Σμότριτς.

B’Tselem: «Σχέδιο εξάλεψης»

Επίσης, η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem κατήγγειλε την ισραηλινή κυβέρνηση ως συνένοχη στα εγκλήματα που διαπράττουν έποικοι εις βάρος Παλαιστινίων.

«Όλα όσα βλέπουμε στη Δυτική Όχθη βαραίνουν την ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Σάι Πάρνες, διευθυντής επικοινωνίας της οργάνωσης. Και επισήμανε τη δολοφονία μιας ηλικιωμένης Παλαιστίνιας από εποίκους, την περασμένη εβδομάδα, κοντά στην Ιεριχώ.

«Αυτοί οι έποικοι σε όλη τη Δυτική Όχθη δεν δρουν από μόνοι τους. Προμηθεύονται όπλα, εξοπλισμό προστασίας, ακόμα και στολές, από τις λεγόμενες περιφερειακές μονάδες του ισραηλινού στρατού. Συχνά συνοδεύονται από ισραηλινές ομάδες, ενώ έχουμε πληροφορηθεί ότι, όταν παρίστανται στρατιωτικοί στο σημείο, δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τους επιτιθέμενους», σημείωσε ο Πάρνες.

«Οι πολιτοφυλακές των εποίκων απολαμβάνουν πλήρη ατιμωρησία, την οποία τους παρέχει το ισραηλινό σύστημα. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και, εξ όσων γνωρίζω, δεν διεξάγεται καμία έρευνα για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα μοτίβο που παρατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός “σχεδίου εξάλειψης” που υλοποιεί το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, με στόχο τη διάλυση της παλαιστινιακής κοινωνίας», επισημαίνει η ισραηλινή οργάνωση.

Αστυνομία: «Διεξάγεται έρευνα»

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις επιθέσεις, ενώ ο στρατός καταδίκασε τη βία. Δήλωσε ότι στρατιώτες και αστυνομικοί στάλθηκαν στις περιοχές Ντέιρ ασ-Σουντάν, Ντέιρ Αμπού Μασάαλ, Καφρ Μάλικ και Ατ-Τουουάνι, «κατόπιν αναφορών και οπτικού υλικού που δείχνουν οχήματα να πυρπολούνται και συνθήματα να γράφονται με σπρέι στην περιοχή».