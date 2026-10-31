GE HealthCare: Εφαρμογή AI για την πρόβλεψη λειτουργικών πιέσεων στα νοσοκομεία

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Την εφαρμογή CareIntellect for Operations, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη περιορισμών στη δυναμικότητα των νοσοκομείων, ανακοίνωσε η GE HealthCare. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εφαρμογή μπορεί να εντοπίζει πιθανά σημεία συμφόρησης έως και 72 ώρες νωρίτερα και να προτείνει ενέργειες για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και της ροής των ασθενών.

Πρώτα θα την εφαρμόσουν τα αμερικανικά συστήματα υγείας The Queen’s Health Systems και Duke Health, τα οποία θα λειτουργήσουν ως κέντρα κλινικής και λειτουργικής αξιολόγησης. Η ανατροφοδότησή τους θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές προσαρμογές της εφαρμογής.

Το CareIntellect for Operations παρέχεται ως λογισμικό με συνδρομή μέσω cloud, με το μοντέλο Software-as-a-Service (SaaS). Αναλύει δεδομένα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα κλινών, τη στελέχωση, τους χρόνους αναμονής και τις καθυστερήσεις στη μετακίνηση των ασθενών μεταξύ τμημάτων και σταδίων περίθαλψης.

Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της GE HealthCare. Το Pressure Forecast συνδυάζει ιστορικά στοιχεία λειτουργίας με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και συστήματα διαχείρισης πόρων, προκειμένου να προβλέπει πιθανούς περιορισμούς για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Το δεύτερο μοντέλο, Estimated Day of Discharge, αναλύει δεδομένα ασθενών για να εκτιμήσει την πιθανή ημέρα εξιτηρίου, ανανεώνοντας τις εκτιμήσεις ανά ώρα. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων, η εφαρμογή προτείνει ενέργειες και υποστηρίζει την ιεράρχηση των λειτουργικών προτεραιοτήτων των νοσοκομείων.

Οι πρώτες εφαρμογές και η διάθεση

Στο Duke Health, η εισαγωγή της εφαρμογής ακολουθεί τριετή συνεργασία με τη GE HealthCare, σύμφωνα με την Κέιτι Φλάναγκαν, αρμόδια για τη ροή ασθενών και τον συντονισμό της φροντίδας. Από την πλευρά του The Queen’s Medical Center, ο επικεφαλής λειτουργιών Άλεξ Ρο συνέδεσε τη χρήση του συστήματος με τον σχεδιασμό για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η νέα εφαρμογή αξιοποιεί τεχνογνωσία από το Command Center της GE HealthCare, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιείται σε σχεδόν 500 νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγείας διεθνώς. Τα στοιχεία εξοικονόμησης κόστους και αύξησης δυναμικότητας που περιλαμβάνει η ανακοίνωση αφορούν χρήστες του Command Center και όχι αποτελέσματα από τη χρήση του νέου CareIntellect for Operations.

Το CareIntellect for Operations λειτουργεί στην υποδομή Amazon Web Services και διατίθεται απευθείας από τη GE HealthCare, καθώς και μέσω του AWS Marketplace.