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Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Inside Stories 31.10.2026, 07:00
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Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
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Το πρώτο τεστ του Euronext Athens ως αγοράς ανεπτυγμένης κατηγορίας αποδείχθηκε δύσκολο, με τον Οκτώβριο να βάζει τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών ανοδικών μηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έχασε πάνω από 4%, αλλά το μεγαλύτερο βάρος σήκωσαν οι τράπεζες, με απώλειες 9,6% για τον κλαδικό δείκτη.

Η πίεση έφτασε στο αποκορύφωμά της στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο ΓΔ υποχώρησε στις 2.513 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου, προτού αναζητήσει στηρίγματα κοντά στις 2.600 μονάδες.

Και μπορεί άλλες εποχές η αγορά να έβλεπε το Νοέμβριο με μεγάλες προσδοκίες, λόγω του κλεισίματος των βιβλίων των ξένων (κινήσεις window dressing), αλλά όχι φέτος.

Διότι έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ευτυχώς σε λίγες ημέρες…

Η κίνηση της Barclays που πέρασε στα ψιλά…

Για να σας δώσω μια εικόνα της ανησυχίας που επικρατεί, θα σας μεταφέρω μια πληροφορία που διαδόθηκε και πέρασε στα ψιλά.

Η στήλη δεν είναι σε θέση να την διασταυρώσει, γι’ αυτό καλό είναι να μην την πάρετε ως δεδομένο, παρά το ότι την αναπαρήγαγε και το Bloomberg.

Η Barclays λοιπόν, στο περιθώριο του τεχνολογικού sell off των τελευταίων ημερών ζήτησε προστασία για την έκθεση που δημιουργεί η έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

tokenization

Ουσιαστικά επιδιώκει να εξασφαλίσει προστασία έναντι αθέτησης πληρωμών για χρέος άνω των 10 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τον συγκεκριμένο κλάδο.

Δεν είναι από μόνη της ένδειξη ότι επίκειται αθέτηση πληρωμών, αλλά δείχνει ότι ακόμη και σε έναν κλάδο που προσελκύει τεράστια κεφάλαια, η προστασία από πιθανές ζημιές παραμένει μέρος της εξίσωσης.

Ειδικά όταν οι διεθνείς ομολογιακές αναταράξεις, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η συσσώρευση κινδύνων έχουν περιορίσει την προθυμία των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο.

Η Ευρώπη ξανά εκτεθειμένη στον χειμώνα

Και όσο το βλέμμα είναι στραμμένο στα midterms των ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου αρχίζουν να τρομάζουν, με τα συμβόλαια TTF για παράδοση τον Δεκέμβριο να ξεπερνούν τα 101,63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Η άνοδος του μήνα ξεπέρασε το 35%, ενώ τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 75%, στο χαμηλότερο εποχικό επίπεδο από την έναρξη των σχετικών καταγραφών το 2011.

Η BlackRock προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ένα ψυχρότερο χειμώνα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί κατά 170% από την αρχή του έτους.

Coca-Cola HBC: Το ελληνικό Supercan και το σήμα από τη μητρική

Στα της Λ. Αθηνών τώρα, όπου το ενδιαφέρον την εβδομάδα που πέρασε μονοπώλησαν οι τράπεζες με τα αποτελέσματα τους.

Αλλά και η Coca Cola HBC, η οποία ήταν από τις λίγες της υψηλής κεφαλαιοποίησης που έκλεισε τον Οκτώβριο με σημαντικά κέρδη, με την αγορά να βλέπει ότι η νέα συσκευασία Supercan των 500 ml στην Ελλάδα κερδίζει έδαφος.

Ειδική αναφορά μάλιστα επιφύλαξε και η αμερικανική Coca-Cola στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, δίνοντας ένα πρώτο ενδιαφέρον στίγμα ενόψει της ενημέρωσης της Coca-Cola HBC στις 4 Νοεμβρίου.

Η μητρική κατέγραψε αύξηση 5% στους όγκους πωλήσεων στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με τα οργανικά έσοδα και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 7%.

Στην κερδοφορία συνέβαλε και η υποχώρηση του κόστους πωληθέντων, ενώ η Coca-Cola Zero Sugar συνέχισε τη διεθνή της επέλαση, με τους όγκους να αυξάνονται κατά 16%.

Για την Coca-Cola HBC, η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία μετά την ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, όταν τα οργανικά έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 9,6% και οι όγκοι κατά 7,5%.

Η αναβάθμιση των προβλέψεων της μητρικής για το σύνολο της χρονιάς λειτουργεί ως θετική ένδειξη, χωρίς βεβαίως να υποκαθιστά την εικόνα που θα δώσει η ίδια η εισηγμένη.

ΟΤΕ: Η πίεση από τη ΔΕΗ και η άμυνα στις ευρυζωνικές συνδέσεις

Ήταν η πρώτη φορά που η διοίκηση της Telekom (OTE), παραδέχτηκε ότι η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά τηλεπικοινωνιών έχει αλλάξει τους όρους του ανταγωνισμού.

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, αναγνώρισε ότι η πίεση στην αγορά σταθερής έχει ενταθεί από τις αρχές του έτους.

Όμιλος ΟΤΕ

Αλλά παρά τις επιθετικές εμπορικές κινήσεις των ανταγωνιστών, ο ΟΤΕ διατηρεί σχετικά σταθερή την πελατειακή του βάση στις ευρυζωνικές συνδέσεις λιανικής, με μερίδιο περίπου 50%.

Στην άμυνά του επιστρατεύει την επέκταση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και τις υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA), απέναντι τόσο στη Starlink όσο και στη νέα πίεση από τη ΔΕΗ.

ΔΕΗ: Το στοίχημα των data centers και τα 170 εκατ. ευρώ

Θα μείνω όμως στη ΔΕΗ, καθώς η Jefferies, η οποία άρχισε την κάλυψη της μετοχής, βλέπει στη Δυτική Μακεδονία και στις υποδομές ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα του ομίλου για την επόμενη ημέρα.

Η Jefferies ξεχώρισε το σχέδιο ανάπτυξης data centers ισχύος 300 MW, που συνδέεται με την Amazon Web Services, καθώς η αξιοποίηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των διαθέσιμων εκτάσεων μπορεί να δημιουργήσει μια νέα, επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων.

Το μέγεθος του στόχου είναι ενδεικτικό έως το 2030, καθώς η εκμίσθωση μη πληροφοριακών υποδομών θα μπορούσε να αποφέρει EBITDA 170 εκατ. ευρώ ετησίως, περίπου το 4% της εκτιμώμενης λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.

Το νέο αφήγημα, ωστόσο, δεν αναιρεί τους κινδύνους που συνοδεύουν την αποτίμηση της μετοχής.

Με σημείο αναφοράς τα 22,60 ευρώ, η Jefferies δίνει τιμή-στόχο 26,50 ευρώ στο βασικό σενάριο και 28 ευρώ στο αισιόδοξο, με περιθώρια ανόδου 17% και 24% αντίστοιχα.

Στο δυσμενές σενάριο, η τιμή υποχωρεί στα 17,50 ευρώ, αφήνοντας περιθώριο πτώσης περίπου 23%.

METLEN: Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, υποχωρούν τα shorts

Χωρίς να χρειαστεί να βγει ξανά στις αγορές, η METLEN εξόφλησε ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη ρευστότητά της.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει του trading update εννεαμήνου στις 5 Νοεμβρίου, καθώς ένα από τα βασικά σημεία παρακολούθησης θα είναι η πορεία του καθαρού δανεισμού.

Στο πρώτο εξάμηνο, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος είχε μειωθεί κατά 728 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρής μόχλευσης είχε υποχωρήσει στις 1,7 φορές από 3,1 φορές στο τέλος του 2025.

Η αποπληρωμή του ομολόγου προσθέτει ένα ακόμη δεδομένο στην εικόνα της διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στα στοιχεία που θα δώσει η διοίκηση για την επιχειρησιακή επίδοση και τον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καθαρών ανοικτών θέσεων πώλησης στη μετοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FCA, το συνολικό ποσοστό καθαρών short θέσεων υποχώρησε στο 5,94% από 6,21% στις 28 Οκτωβρίου, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 387.251 μετοχές.

Η μεταβολή είναι πιο ευδιάκριτη σε σύγκριση με το υψηλό του 10,09% που είχε καταγραφεί στις 16 Ιουλίου.

Euronext Athens: Στη Θεσσαλονίκη το επόμενο ραντεβού με τις επιχειρήσεις

Στο μεταξύ, αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά ο χρόνος για την «ανάβαση» της Euronext Athens στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα διοργανώσει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τις αλλαγές που φέρνει η σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα του ομίλου.

Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 19:00 στο The Met Hotel, απευθύνεται στις επιχειρήσεις της περιοχής και εστιάζει στις νέες δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τη διεύρυνση της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και τη χορηγία της Optima bank και της Endeavor Greece.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο η νέα εποχή του Euronext μπορεί να φέρει πιο κοντά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και να ενισχύσει τη διασύνδεσή τους με τις ευρωπαϊκές αγορές, πέρα από το παραδοσιακό τραπεζικό κανάλι.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της επικεφαλής του ΔΝΤ

Με ένα δημόσιο μήνυμα αναγνώρισης της θητείας της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στάθηκε στη διαχείριση μιας ιδιαίτερα ταραγμένης περιόδου για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε ανάρτησή της στο LinkedIn, ευχαρίστησε τη Λαγκάρντ για την ηγεσία της στην ΕΚΤ, επισημαίνοντας τη συμβολή της στη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προς όφελος της Ευρώπης αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αναφορά έχει και μια προσωπική διάσταση, καθώς η Λαγκάρντ είχε προηγουμένως βρεθεί στο τιμόνι του ΔΝΤ, πριν αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, σε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, από την πανδημία και την ενεργειακή αναταραχή έως την επιστροφή του πληθωρισμού και την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

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Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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