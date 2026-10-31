Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ

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Χωρίς φρένο κινούνται οι αυξήσεις στα χρηματιστήρια ενέργειας και τα τιμολόγια ρεύματος παίρνουν φωτιά…

Ο Οκτώβριος φεύγει αφήνοντας νέες υψηλότερες χρηματιστηριακές τιμές οι οποίες πυροδοτούν ανατιμήσεις στο ρεύμα και ιδίως σε όσους παραμένουν στα πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, η ΔΕΗ, ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην αγορά επιδιώκοντας να δώσει φθηνότερη εναλλακτική επιλογή στους καταναλωτές.

Αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος με 26% υψηλότερη τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας

Ο Οκτώβριος στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε με αυξήσεις 26% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) διαμορφώθηκε για τον μήνα στα 197,07 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον προηγούμενο μήνα.

Η υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή φέρνει ακριβότερο ρεύμα. Με τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος να παίρνουν φωτιά για τον Νοέμβριο. Οι πάροχοι αναμένεται από αύριο 1 και μεθαύριο 2 Νοεμβρίου να αναρτούν τα νέα προϊόντα τους. Οι πληροφορίες θέλουν να επιχειρούν νέο ψαλίδισμα… στις αυξήσεις αλλά όπως και να πει τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος αναμένεται να διαμορφωθούν σε καυτά… επίπεδα.

Η ΔΕΗ και τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε νέα παρέμβαση στην αγορά. Σκοπός είναι να ανοίξει μία νέα επιλογή για φθηνότερο ρεύμα και με σταθερές χρεώσεις.

Σήμερα 31 Οκτωβρίου λήγει η προσφορά που έκανε στο «myHome Online», το δωδεκάμηνης διάρκειας σταθερό ή μπλε τιμολόγιο ρεύματος με ανταγωνιστική χρέωση στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγια χρέωση στα 3,5 ευρώ τον μήνα.

Πηγές του ΟΤ αναφέρουν ότι η ΔΕΗ θα ανακοινώσει νέο σταθερό ή μπλε τιμολόγιο ρεύματος. Η χρέωση θα κινείται σε επίπεδα που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα επίπεδα που θα διαμορφωθούν στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση θα επιδιώξει να ανοίξει ξανά τον ανταγωνισμό στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια και να οδηγηθούν οι καταναλωτές σε αμετάβλητες χρεώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συναγερμός στην κυβέρνηση

Οι αυξήσεις στο ρεύμα έχουν σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση. Το φυσικό αέριο στην ολλανδική πλατφόρμα TTF κινείται άνω των 102 – 103 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Οι τιμές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κινούνται ανοδικά για έξι συνεχόμενους μήνες. Η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί πάνω από 76% σε σχέση με τον Απρίλιο, οπότε και η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ήταν στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει σημάνει συναγερμός. Ήδη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προχώρησε στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. σε παρέμβαση ζητώντας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των καταναλωτών ενώ προειδοποίησε και με κλιμάκωση της δυσαρέσκειας των Ευρωπαίων πολιτών και μεγαλύτερη στροφή σε δυνάμεις του λαϊκισμού. Κάλεσε δε, σε κοινή σύνοδο τους υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά η χονδρεμπορική τιμή που έχει διαμορφωθεί κοντά στα 200 ευρώ ανά Μεγαβατώρα αποτελεί ο οριακό σημείο για κρατική παρέμβαση στα τιμολόγια ρεύματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και αν οι τιμές συνεχίσουν ανοδικά κι εντός του Νοεμβρίου τότε δεν αποκλείονται παρεμβάσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Δεκεμβρίου.