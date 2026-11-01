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Ενισχύσεις: Με εντατικούς ρυθμούς οι αιτήσεις – Στο τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές

Εως τις 31 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 476.852 εξουσιοδοτήσεις, εκ των οποίων ήδη 233.763 είναι οριστικές και 174.422 προσωρινές

AGRO 01.11.2026, 09:00
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Ενισχύσεις: Με εντατικούς ρυθμούς οι αιτήσεις – Στο τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές
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Με αυξανόμενο ρυθμό εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς σχεδόν 477.000 αιτήσεις βρίσκονται ήδη μέσα στο σύστημα ΟΣΔΕ με την μορφή οριστικών και προσωρινών δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και την ΑΑΔΕ, έως χθες, 31 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 476.852 εξουσιοδοτήσεις, εκ των οποίων ήδη 233.763 είναι οριστικές και 174.422 προσωρινές.

Όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΑΑΤ «τις τελευταίες ημέρες επιταχύνεται ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων», αναφέροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα το γεγονός ότι μέσα σε μια ημέρα (την 29η Οκτωβρίου) υποβλήθηκαν περίπου 16.500 νέες οριστικές αιτήσεις.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση των οριστικών υποβολών στο επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους εντός της νέας προθεσμίας που έχει δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τους δικαιούχους.

Παράλληλα, προβλέπονται διευκολύνσεις ως προς την τεκμηρίωση των αγροτικών ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα, για ιδιοκτησίες κάτω των δέκα στρεμμάτων παρέχεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης ΚΑΕΚ ή ΑΤΑΚ, με στόχο τον περιορισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τη συμπλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΑΤ καλεί τους παραγωγούς να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και στην καταχώριση των στοιχείων τους, αξιοποιώντας το χρονικό περιθώριο της παράτασης που έχει δοθεί έως τις 10 Νοεμβρίου.

Οι δυσκολίες του νέου συστήματος

Η εφετινή διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται σε ένα νέο περιβάλλον, με αυξημένες απαιτήσεις ως προς τους συστημικούς ελέγχους, την τεκμηρίωση και τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων και με στόχο, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, «οι ενισχύσεις να καταβληθούν με δικαιοσύνη και διαφάνεια, σε εκείνους που πραγματικά παράγουν».

Η μετάβαση στο νέο σύστημα συνοδεύτηκε από τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν και κατά την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των παραγωγών. Για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ, υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και την προσωπική συμμετοχή των κ.κ. Μαργαρίτη Σχοινά και Γιώργου Πιτσιλή, είχαν καθημερινή συνεργασία.

Για την αντιμετώπισή τους υπήρξε, επίσης, συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), με αντικείμενο την καταγραφή των ζητημάτων, την παροχή διευκρινίσεων και την προώθηση προσαρμογών που θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων, ώστε οι αυξημένες απαιτήσεις ελέγχου να μην προκαλέσουν καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Κεντρικό ζητούμενο παραμένει η τήρηση του προγραμματισμού για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, με βασικό ορόσημο την πληρωμή των προκαταβολών έως το τέλος Νοεμβρίου, χρονοδιάγραμμα το οποίο τόσο το ΥΠΑΑΤ, όσο και η ΑΑΔΕ, διαβεβαιώνουν ότι θα τηρηθεί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, βρίσκεται σε εξέλιξη η πληρωμή περίπου 40.000 δικαιούχων, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες έως τον Σεπτέμβριο.

Έως τις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η υποβολή των αιτήσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των παραγωγών, ενώ έως τις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή των προκαταβολών των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Για τον Δεκέμβριο προγραμματίζονται οι απαραίτητες εκκαθαρίσεις και οι συμψηφισμοί, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμών.

Η τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς αφορά την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο

«Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό για την ολοκλήρωση των αιτήσεων και την αντιμετώπιση των τεχνικών εκκρεμοτήτων, καθώς η παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου δίνει πρόσθετο περιθώριο στους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους», είπαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι ίδιες πηγές.

Η μέχρι σήμερα πορεία των υποβολής αιτήσεων δείχνει αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο η οριστικοποίησή τους και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων παραμένουν βασικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη εξέλιξη των πληρωμών.

Το ζητούμενο για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αφενός η διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος μέσω των απαραίτητων διασταυρώσεων και αφετέρου η τήρηση των προθεσμιών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν εγκαίρως στους πραγματικούς δικαιούχους.

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