Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση

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Στις 1 Νοεμβρίου 1765 τέθηκε σε εφαρμογή στις βρετανικές αποικίες της Βόρειας Αμερικής ο Stamp Act, ένας νόμος που επέβαλλε φόρο σε μεγάλο μέρος των έντυπων υλικών και των εγγράφων που χρησιμοποιούσαν καθημερινά οι κάτοικοι. Είχε ψηφιστεί από το βρετανικό Κοινοβούλιο στις 22 Μαρτίου 1765 και εντασσόταν στην προσπάθεια του Λονδίνου να καλύψει μέρος του κόστους της στρατιωτικής παρουσίας του στην Αμερική μετά τον Επταετή Πόλεμο (1756–1763). Η σύγκρουση, ωστόσο, δεν αφορούσε μόνο το ύψος του φόρου. Έθετε το θεμελιώδες ερώτημα ποιος είχε το δικαίωμα να φορολογεί τους αποίκους και με ποια πολιτική νομιμοποίηση.

Ο νόμος ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής μεταξύ των αποίκων. Η πλειονότητα θεωρούσε ότι το να φορολογούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους —μια συγκατάθεση που μόνο τα νομοθετικά σώματα των αποικιών μπορούσαν να δώσουν— αποτελούσε παραβίαση των δικαιωμάτων τους ως Άγγλων υπηκόων. Το σύνθημά τους ήταν: «Καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση». Οι αποικιακές συνελεύσεις απέστειλαν υπομνήματα και διαμαρτυρίες, ενώ το «Συνέδριο για τον Νόμο περί Χαρτοσήμου», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, αποτέλεσε την πρώτη σημαντική, κοινή αντίδραση των αποικιών απέναντι σε κάποιο βρετανικό μέτρο, καθώς απηύθυνε αίτημα προς το Κοινοβούλιο και τον Βασιλιά.

Τα οικονομικά στοιχεία και η επιβάρυνση

Ο νόμος προέβλεπε ότι εφημερίδες, φυλλάδια, ημερολόγια, τραπουλόχαρτα, ζάρια, δικαστικά έγγραφα, συμβόλαια, διαθήκες, άδειες και άλλα επίσημα ή εμπορικά έντυπα έπρεπε να φέρουν ειδικό φορολογικό σήμα. Ο φόρος διέφερε ανάλογα με το είδος του εγγράφου: ένα μικρό έντυπο ή μια εφημερίδα επιβαρυνόταν με μικρό ποσό, ενώ ορισμένα νομικά έγγραφα, άδειες και πράξεις μεταβίβασης περιουσίας μπορούσαν να επιβαρυνθούν με πολύ υψηλότερα τέλη. Έτσι, το μέτρο επηρέαζε όχι μόνο τους εμπόρους και τους νομικούς, αλλά και τον Τύπο, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που χρειάζονταν επίσημα έγγραφα για τις συναλλαγές τους.

Ο στόχος ήταν να συγκεντρώνονται περίπου 60.000 λίρες ετησίως, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 17% του κόστους συντήρησης των 10.000 Βρετανών στρατιωτών που βρίσκονταν στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με εκπαιδευτικό ιστορικό υλικό. Για τη βρετανική κυβέρνηση, η λογική ήταν ότι οι αποικίες έπρεπε να συνεισφέρουν περισσότερο στην άμυνα μιας περιοχής που είχε μόλις βγει από έναν δαπανηρό πόλεμο. Για τους αποίκους, όμως, ο άμεσος φόρος επιβάρυνε την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα και απαιτούσε πληρωμή σε βρετανικό νόμισμα, το οποίο ήταν σχετικά δυσεύρετο στις αποικίες.

Η επιβάρυνση είχε και ευρύτερες οικονομικές συνέπειες. Το κόστος των εντύπων μπορούσε να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, ενώ η φορολόγηση των συμβολαίων και των δικαστικών εγγράφων αύξανε το κόστος ορισμένων συναλλαγών. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι ήταν οι τυπογράφοι και οι εκδότες, καθώς ο φόρος αφορούσε άμεσα το προϊόν τους. Η αντίδραση εξελίχθηκε γρήγορα σε μποϊκοτάζ βρετανικών προϊόντων, το οποίο περιόρισε τις εισαγωγές από τη μητρόπολη και έπληξε εμπορικά συμφέροντα στη Βρετανία. Βρετανοί έμποροι άρχισαν έτσι να πιέζουν για την κατάργηση του νόμου, όχι μόνο για πολιτικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους.

Από τον φόρο στην πολιτική σύγκρουση

Η πιο γνωστή αντίδραση συνοψίστηκε στο σύνθημα «No taxation without representation» — «Καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση». Οι άποικοι δεν αρνούνταν κατ’ ανάγκην κάθε φορολογία. Υποστήριζαν ότι οι φόροι έπρεπε να εγκρίνονται από τις συνελεύσεις τους, στις οποίες είχαν εκλεγμένους αντιπροσώπους, και όχι να επιβάλλονται απευθείας από ένα Κοινοβούλιο στο οποίο δεν εξέλεγαν εκπροσώπους. Η βρετανική κυβέρνηση αντιπαρέβαλλε τη θεωρία της «εικονικής εκπροσώπησης», σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο εκπροσωπούσε όλους τους Βρετανούς υπηκόους, ακόμη κι αν δεν ψήφιζαν άμεσα για τους βουλευτές του.

Οι διαμαρτυρίες πήραν πολλές μορφές: δημόσιες συγκεντρώσεις, αναγκαστικές παραιτήσεις διανομέων των φορολογικών σημάτων, ταραχές, πολιτικές αποφάσεις αποικιακών συνελεύσεων και οργανωμένο μποϊκοτάζ. Τον Οκτώβριο του 1765, αντιπρόσωποι από εννέα αποικίες συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο Stamp Act Congress και διατύπωσαν κοινές αντιρρήσεις, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ αποικιών που μέχρι τότε συχνά ενεργούσαν χωριστά.

Το Κοινοβούλιο κατήργησε τον Stamp Act στις 18 Μαρτίου 1766, υπό την πίεση των αποικιακών κινητοποιήσεων και των βρετανικών εμπορικών συμφερόντων. Την ίδια ημέρα, όμως, ψήφισε τον Declaratory Act, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρούσε την εξουσία να νομοθετεί για τις αποικίες «σε όλες τις περιπτώσεις». Επομένως, η κατάργηση δεν έλυσε τη διαφωνία για την κυριαρχία και την εκπροσώπηση.

Η ιστορική κληρονομιά

Ο Stamp Act αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φορολογικό μέτρο. Ένωσε διαφορετικές αποικίες γύρω από ένα κοινό αίτημα, έδειξε ότι η οικονομική πίεση μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική του Λονδίνου και συνέδεσε τη φορολογία με ζητήματα δικαιωμάτων και πολιτικής εξουσίας. Δεν προκάλεσε από μόνος του την Αμερικανική Επανάσταση, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των επιχειρημάτων και των δικτύων αντίστασης που προηγήθηκαν της ανεξαρτησίας του 1776.

Η σημασία του βρίσκεται ακριβώς στη σύνδεση οικονομίας και πολιτικής, δηλαδή ένας φόρος που σχεδιάστηκε για να χρηματοδοτήσει την αυτοκρατορική άμυνα μετατράπηκε σε κρίση νομιμοποίησης της ίδιας της αυτοκρατορικής εξουσίας.