Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη

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Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 στρέφει το βλέμμα της η Adidas για την πορεία της στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αλλά και την αγορά με τις χειρότερες επιδόσεις της, με στόχο να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω της τις αναβαλλόμενες παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο αυτή και την αύξηση των χονδρικών πωλήσεων.

Οι σημαντικές εκπτώσεις που προσφέρουν πολλοί λιανοπωλητές, λόγω των υψηλών επιπέδων αποθεμάτων και των προωθητικών εκστρατειών, έχουν οδηγήσει σε επιβράδυνση στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις να σημειώνουν πτώση το τρίτο τρίμηνο. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο των εσόδων του ομίλου.

«Η καθυστέρηση στην αναγνώριση των εσόδων και η αύξηση των χονδρικών πωλήσεων αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη στην Ευρώπη το τέταρτο τρίμηνο», ανέφερε η Adidas σε δήλωσή της.

Τι «είδε» η JP Morgan για την Adidas

Η προοπτική βελτίωσης των επιχειρηματικών συνθηκών στην Ευρώπη αναμένεται να καθησυχάσει την αγορά, ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan στο Fashion Network.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα καθαρά έσοδα στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4% στα 2,24 δισ. ευρώ (2,50 δισ. δολάρια) κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αντίθετα, οι πωλήσεις της Adidas αυξήθηκαν κατά 12% στη Βόρεια Αμερική και κατά 13% στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, όπου η μάρκα ξεπέρασε σε επιδόσεις την αμερικανική ανταγωνίστριά της Nike.

Οι πωλήσεις της Nike στην Κίνα έχουν μειωθεί για εννέα συνεχόμενα τρίμηνα, και η μάρκα έχει στραφεί σε αγορές όπως η Ινδία αναζητώντας νέες πηγές κέρδους. Στο πλαίσιο της αντιπαλότητάς της με τη Nike, η Adidas έχει επενδύσει σε νέα μοντέλα, κυρίως με την κυκλοφορία του ελαφρύτερου παπουτσιού τρεξίματος που έχει κατασκευάσει ποτέ, του Adizero Adios Pro Evo 3, το οποίο βοήθησε τον Κενυάτη δρομέα Sabastian Sawe να σπάσει το φράγμα των δύο ωρών στον μαραθώνιο τον Απρίλιο.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ο όμιλος επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως, καθώς και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για ολόκληρο το έτος, αναφέροντας τις ισχυρές πωλήσεις των σειρών προϊόντων για τρέξιμο και ποδόσφαιρο, κάνοντας λόγο για «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον».

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο τριμηνιαίο νούμερο στην ιστορία της εταιρείας.

Τα είδη ένδυσης (apparel) σημείωσαν ισχυρή άνοδο της τάξης του 22%, ενώ τα υποδήματα κατέγραψαν πιο ήπια αύξηση 2% (3,827 δισ.).

Το λειτουργικό κέρδοςεκτοξεύτηκε στα 1,01 δισ., αυξημένο κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περινή περίοδο, αποτελώντας το υψηλότερο επίπεδο τριμηνιαίου κέρδους στην ιστορία της.

Οι δαπάνες για μάρκετινγκ και προώθηση στα σημεία πώλησης αυξήθηκαν κατά 4% στα 833 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τις πρόσθετες επενδύσεις στη μάρκα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούλιο, καθώς και την ομαλοποίηση των δαπανών μάρκετινγκ από τον Αύγουστο και μετά.