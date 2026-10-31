Kaspersky: AI, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα δολώματα phishing προς εργαζομένους

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Μηνύματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, την υγεία και τις εσωτερικές διαδικασίες επιχειρήσεων κατέγραψαν υψηλά ποσοστά κλικ σε προσομοιώσεις phishing που ανέλυσε η Kaspersky. Τα στοιχεία προέρχονται από περισσότερα από 150.000 προσομοιωμένα email, τα οποία στάλθηκαν σε εργαζομένους σε 120 χώρες από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ανάλυση βασίστηκε σε ανώνυμα δεδομένα που παραχωρήθηκαν εθελοντικά μέσω του εργαλείου προσομοίωσης της πλατφόρμας Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP). Στις δοκιμές, οι διαχειριστές αποστέλλουν μηνύματα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων, προκειμένου να αξιολογήσουν την αντίδρασή τους σε απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος». Τα αποτελέσματα αφορούν εκπαιδευτικές προσομοιώσεις και όχι καταγεγραμμένες παραβιάσεις εταιρικών συστημάτων.

Τα θέματα που συγκέντρωσαν περισσότερα κλικ

Στην κατηγορία τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, μήνυμα με θέμα «Παρουσιάζουμε τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης» κατέγραψε ποσοστό κλικ 45% μεταξύ των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη δοκιμή. Το εύρημα δείχνει ότι το ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφορμή για την προσέλκυση της προσοχής των εργαζομένων.

Στα μηνύματα που σχετίζονταν με θέματα υγείας και ασφάλισης, το μέσο ποσοστό κλικ διαμορφώθηκε στο 28%. Σε συγκεκριμένο πρότυπο με θέμα έκθεση υγειονομικού ελέγχου, το ποσοστό έφτασε το 92%. Πρόκειται για αποτέλεσμα επιμέρους δοκιμής και όχι για το σύνολο των μηνυμάτων αυτής της κατηγορίας.

Ποσοστό κλικ 26% καταγράφηκε στα μηνύματα που επικαλούνταν πολιτικές πληροφορικής και ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Σε μία προσομοίωση που περιλάμβανε αίτημα έγκρισης, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 48%.

Στην κατηγορία δώρων, προσφορών και εισιτηρίων, το ποσοστό ήταν 24%. Υψηλότερη ανταπόκριση καταγράφηκε σε συγκεκριμένο μήνυμα που αξιοποιούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA: η προσομοίωση με τίτλο «Φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας και κέρδισε δώρα!» συγκέντρωσε ποσοστό κλικ 66%.

Τα μηνύματα που μιμούνταν επικοινωνίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλες εσωτερικές εταιρικές ενημερώσεις κατέγραψαν ποσοστό κλικ 22%. Μεταξύ των θεμάτων που χρησιμοποίησαν οι προσομοιώσεις ήταν εσωτερικές έρευνες για τη λειτουργία της επιχείρησης και ενημερώσεις για υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα.

Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω μηνυμάτων είναι η σύνδεσή τους με θέματα που είτε προκαλούν ανησυχία και περιέργεια είτε εμφανίζονται ως μέρος της καθημερινής εργασίας. Η επίκληση μιας εταιρικής διαδικασίας, ενός ζητήματος υγείας ή μιας προσφοράς μπορεί να οδηγήσει τον παραλήπτη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο χωρίς να αναγνωρίσει το μήνυμα ως παραπλανητικό, σύμφωνα με την ερμηνεία της Kaspersky.