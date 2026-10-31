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Salesforce: Πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες μέσω Claude και Slack

Το AIforce της Salesforce συνδέει επιχειρησιακές εφαρμογές με διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, διατηρώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης

Tεχνητή νοημοσύνη 31.10.2026, 21:00
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Salesforce: Πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες μέσω Claude και Slack
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Τη σύνδεση δεδομένων και λειτουργιών της πλατφόρμας της με περιβάλλοντα εργασίας όπως το Claude και το Slack επιδιώκει η Salesforce με το AIforce, το οποίο παρουσίασε στο συνέδριο Dreamforce στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο επίπεδο διεπαφής επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εργασίες χωρίς να μεταβαίνουν στο παραδοσιακό περιβάλλον της Salesforce, διατηρώντας τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης και τους επιχειρησιακούς κανόνες.

Το AIforce υποστηρίζει τη δημιουργία δυναμικών διεπαφών με οδηγίες σε φυσική γλώσσα, αντί της αποκλειστικής χρήσης προκαθορισμένων πινάκων και πεδίων. Η αρχική του διάθεση περιλαμβάνει τρεις εφαρμογές: το Claudeforce, το Slackforce και το Agentforce Coworker, που καλύπτουν αντίστοιχα τη χρήση λειτουργιών της Salesforce μέσα από το Claude, το Slack και το περιβάλλον Lightning της ίδιας της εταιρείας.

Το Claudeforce αποτελεί μέρος της διεύρυνσης της συνεργασίας Salesforce και Anthropic. Περιλαμβάνει 37 προεγκατεστημένες λειτουργίες για εργασίες πωλήσεων, από τον εντοπισμό υποψήφιων πελατών έως τη διαχείριση των πωλησιακών ευκαιριών. Παράλληλα, το Salesforce Development plug-in για το Claude Code προσφέρει περισσότερες από 40 πρόσθετες λειτουργίες και εργαλεία για ανάπτυξη λογισμικού.

Σύμφωνα με την Salesforce, το Claudeforce έχει δοκιμαστεί πιλοτικά από τις Deloitte, GitLab και Legora και διατίθεται πλέον σε όλους τους πελάτες σε δοκιμαστική έκδοση beta.

Δεδομένα και εργασίες μέσα από το Slack

Το Slackforce ενσωματώνει δεδομένα της Salesforce στις συνομιλίες και στις ροές εργασίας του Slack. Μέσω των Slackforce Surfaces, οι χρήστες μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από τη Salesforce, το Slack και άλλα εργαλεία σε κοινές διαδραστικές διεπαφές, να εφαρμόζουν φίλτρα, να προσθέτουν σχόλια και να εκτελούν ενέργειες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση των λειτουργιών του Slackbot, ώστε να αξιοποιεί τόσο το περιεχόμενο των συνομιλιών όσο και δεδομένα της Salesforce. Επιπλέον, η λειτουργία Slack CRM επιτρέπει τη δημιουργία εγγραφών πελατών και την ενημέρωση αρχείων με εντολές σε φυσική γλώσσα, χωρίς μετάβαση σε ξεχωριστή εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

Ψηφιακός βοηθός στο περιβάλλον της Salesforce

Το Agentforce Coworker λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον Lightning της Salesforce. Αξιοποιεί πληροφορίες από εγγραφές πελατών, δραστηριότητες και ιστορικό, προκειμένου να παρουσιάζει στοιχεία και να εκτελεί εργασίες, ακολουθώντας τα δικαιώματα πρόσβασης και τους κανόνες κάθε οργανισμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί εξειδικευμένους agents που έχει ήδη αναπτύξει μια επιχείρηση.

Το Coworker είναι διαθέσιμο στους πελάτες της Salesforce. Κατά την εταιρεία, η ενεργοποίησή του δεν απαιτεί μεταφορά δεδομένων ή δημιουργία νέου μοντέλου δικαιωμάτων πρόσβασης. Η Salesforce αναφέρει ότι 100.000 χρήστες το ενεργοποίησαν κατά τις πρώτες 35 ημέρες από την κυκλοφορία του, χωρίς να παραθέτει στοιχεία για τη συχνότητα χρήσης ή την επίδρασή του στην παραγωγικότητα.

Το AIforce συμπληρώνει την αρχιτεκτονική της Salesforce, στην οποία περιλαμβάνονται το Data 360 για την ενοποίηση δεδομένων, το Customer 360 για τις επιχειρησιακές διαδικασίες και το Agentforce για τη λειτουργία εξειδικευμένων AI agents. Ο ρόλος του είναι να παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες από διαφορετικές διεπαφές εργασίας.

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