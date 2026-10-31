Schneider Electric: Νέες προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος για AI data centers

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Νέα σειρά προκατασκευασμένων συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος για κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Schneider Electric. Τα Prefabricated Power Modules και Power Skids διατίθενται σε διαμορφώσεις 2 MW, 2,25 MW και 2,5 MW ανά μονάδα και απευθύνονται σε διαχειριστές υποδομών μεγάλης κλίμακας, παρόχους cloud με έμφαση στην AI και εγκαταστάσεις φιλοξενίας εξοπλισμού τρίτων, γνωστές ως colocation.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση τυποποιημένων σχεδίων και εξαρτημάτων επιτρέπει την κατασκευή των συστημάτων σε διάστημα ακόμη και έξι μηνών. Η ίδια συγκρίνει το διάστημα αυτό με χρόνους παράδοσης 12 έως 14 μηνών, τους οποίους αναφέρει για εξατομικευμένες προκατασκευασμένες λύσεις ισχύος. Ο χρονικός αυτός ορίζοντας αφορά τις υποδομές ηλεκτρικής ισχύος και όχι την ολοκλήρωση ενός κέντρου δεδομένων.

Οι νέες μονάδες βασίζονται στα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος Galaxy VXL UPS της Schneider Electric. Τα Prefabricated Power Modules περιλαμβάνουν, σε ενιαίο περίβλημα, εξοπλισμό ηλεκτρικών ζεύξεων, συστήματα ψύξης, μπαταρίες ιόντων λιθίου και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ισχύος. Η συναρμολόγηση και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο πριν από την εγκατάσταση.

Τα Power Skids διαθέτουν την ίδια βασική ηλεκτρική υποδομή, αλλά σε ανοικτή διαμόρφωση πάνω σε βάση, για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους τεχνικών υποδομών των data centers. Η έκδοση των 2,5 MW αποτελεί, κατά τη Schneider Electric, τη μεγαλύτερη προκατασκευασμένη λύση ισχύος σε ένα container που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η εταιρεία.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει την εγκατάσταση πολλαπλών μονάδων, ώστε η συνολική ισχύς να αυξάνεται σταδιακά σε επίπεδα δεκάδων megawatt. Οι μονάδες μπορούν επίσης να συνδυαστούν με προκατασκευασμένες υποδομές φιλοξενίας εξοπλισμού πληροφορικής.

Η σειρά βασίζεται σε σχέδια αναφοράς που έχει αναπτύξει η Schneider Electric σε συνεργασία με τη NVIDIA. Σε αυτά περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικές για την πλατφόρμα GB300 NVL72, με διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχους υγρής ψύξης. Οι μονάδες προορίζονται για την υποστήριξη συστημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, συστοιχιών εκπαίδευσης μοντέλων AI και εφαρμογών με αυξημένες απαιτήσεις σε επεξεργαστές γραφικών.

Όπως ανέφερε ο Tarunjeet Sarao, ανώτερος αντιπρόεδρος του τομέα Data Center Systems της Schneider Electric, η τυποποίηση των συστημάτων αποσκοπεί στη συντόμευση του χρόνου ανάπτυξης υποδομών ισχύος. Η προσέγγιση περιλαμβάνει προκαθορισμένες προδιαγραφές και κωδικούς προϊόντων, με στόχο τον περιορισμό των επιμέρους εργασιών σχεδιασμού και την απλούστευση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και οι δοκιμές της νέας σειράς πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Schneider Electric στο Sant Boi de Llobregat, στην περιοχή της Βαρκελώνης. Οι εγκαταστάσεις έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν 5.000 τ.μ. εξειδικευμένου χώρου παραγωγής για προκατασκευασμένες υποδομές κέντρων δεδομένων.