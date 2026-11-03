Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε ανοδικά, βελτιώνεται το κλίμα

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Αλλαγή σκηνικού αυτήν την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το πετρέλαιο να δίνει και πάλι τον τόνο και από έντονα ανοδικά να γυρίζει πτωτικά, δίνοντας σημαντική ώθηση στις αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,35% στις 2.611,56 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 153,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 21,5 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,41% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.686,72 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,84% στις 3.067,16 μονάδες.

Ανάκτηση των 2.600 μονάδων

Από τις 15:30 πλέον ο γενικό δείκτης κινείται με θετικό πρόσημο, απορροφώνοντας τις πιέσεις που υπήρχαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Μάλιστα, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank, συνεχίζουν να δίνουν ώθηση στην αγορά, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη σε επαφή με το όριο των 2.600 μονάδων.

Παρόλα αυτά, η εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε επιφυλακτικότητα, με τους επενδυτές εμφανίζονται πιο συντηρητικοί, περιορίζοντας τις θέσεις τους εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας, με την πορεία των διεθνών αγορών να επηρεάζει και τη στάση των εγχώριων χαρτοφυλακίων.

Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκονται, στο μεταξύ, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου παραμένει αμφίρροπη, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να διατηρούν προβάδισμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Alpha Bank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κερδίζουν πάνω από 2%, ενώ άνω του +1% κινούνται οι Credia Bank, Eurobank, Πειραιώς και Τιτάν. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, Aegean, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Cenergy, Εθνική, Λάμδα και Allwyn.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy χάνει 2,82%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Motor Oil, Optima Bank, ΔΑΑ και Βιοχάλκο. Ήπια πτωτικά κινούτναι οι Aktor, ΕΛΧΑ, Coca Cola, Metlen και Κύπρου.