Νορβηγία: Επενδύει 107 εκατ. δολάρια στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία

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Το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου νορβηγικών κορωνών (107,60 εκατομμύρια δολάρια) ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει η κυβέρνηση της Νορβηγίας για επενδύσεις στην Ουκρανία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα της σκανδιναβικής χώρας.

Η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση επιπλέον νορβηγικών ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

«Οι ουκρανικές αμυντικές εταιρείες βρίσκονται στην πρωτοπορία σε διάφορους τομείς. Οι νορβηγικές επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη του ουκρανικού αμυντικού τομέα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν σε σχετικούς νορβηγικούς φορείς να εμπλακούν στενότερα στις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο», δήλωσε η Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Cecilie Myrseth.

Πρόγραμμα Στήριξης «Nansen» για την Ουκρανία

Η κυβέρνηση πρότεινε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 1 δισεκατομμυρίου NOK για μια τριετία, στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα κονδύλια στρατιωτικής στήριξης που έχουν ήδη διατεθεί μέσω του Προγράμματος Στήριξης «Nansen» για την Ουκρανία. Τη διαχείριση του προγράμματος θα αναλάβει η κρατική επενδυτική εταιρεία Investinor, με στόχο τη στήριξη διαφόρων επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στη Νορβηγία και επενδύουν στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

«Μια ισχυρή άμυνα απαιτεί μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Και αυτό απαιτεί κεφάλαια και επενδύσεις. Η χρηματοδότηση που παρέχεται από τη νορβηγική κυβέρνηση μπορεί να κινητοποιήσει νορβηγικά ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις στην ουκρανική βιομηχανία και τεχνολογία. Αυτή η σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων θα εφοδιάσει την Ουκρανία με περισσότερα από τα μέσα που χρειάζεται για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και χαίρομαι που η Νορβηγία μπορεί να συμβάλει σε αυτό», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Jens Stoltenberg.

«Είναι κρίσιμο να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Ακόμη και μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, αυτές οι προσπάθειες θα ενισχύσουν την αποτροπή. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της νορβηγικής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ουκρανία· είναι επίσης προς το συμφέρον της νορβηγικής ασφάλειας. Εάν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω στρατιωτικής βίας, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία και εναντίον άλλων χωρών. Γι’ αυτό, μια επένδυση στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση στην ευρωπαϊκή και τη νορβηγική ασφάλεια», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Tore O. Sandvik.

Η στήριξη της Νορβηγίας προς την Ουκρανία βασίζεται στις ανάγκες της Ουκρανίας και στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπίζεται τον εαυτό της έχει άμεσες επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και τη νορβηγική ασφάλεια.

«Η Ουκρανία εξαρτάται από ισχυρή, μακροπρόθεσμη διεθνή στήριξη, προκειμένου να πετύχει στις προσπάθειές της να αντέξει τη ρωσική επιθετικότητα, να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις και να ανοικοδομηθεί. Η κυβέρνηση και τα κόμματα στο Storting (το νορβηγικό κοινοβούλιο) θα διασφαλίσουν ότι η Νορβηγία θα συνεχίσει να συμβάλλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στη στήριξη της Ουκρανίας μέσω του Προγράμματος Στήριξης Nansen», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Eide.