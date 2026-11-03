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Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC

Από τη ζώνη των 2.600 μονάδων

Inside Stories 03.11.2026, 07:00
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Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC
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Από τη ζώνη των 2.600 μονάδων θα παρακολουθήσει το Euronext Athens τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Αλλά για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα, το ενδιαφέρον βρίσκεται λιγότερο στην ίδια την κάλπη και περισσότερο στις πολιτικές και γεωπολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μετά από αυτήν.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να προηγούνται σε επτά πολιτείες που αναμένεται να κρίνουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους στη Βουλή.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Μην ξεχνάτε ότι η ιστορική τάση των ενδιάμεσων εκλογών να αποδυναμώνουν το κόμμα του εκάστοτε προέδρου προσθέτει ενδιαφέρον στη διαδικασία, αλλά για τις αγορές το πραγματικό στοίχημα είναι τι θα σηματοδοτήσει το αποτέλεσμα για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικά στο μέτωπο του Ιράν, όπου οι απειλές για νέα επίθεση παραμένουν στο τραπέζι.

Το πετρέλαιο έδωσε τον τόνο

Η απότομη πτώση του πετρελαίου χτες πάντως έδωσε μια πρώτη ένδειξη για το πώς αποτιμά η αγορά το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της έντασης.

Δεν είναι λίγη η πίεση που νιώθει ο Λευκός Οίκος με την τιμή της βενζίνης να ξεπερνά τα 6 δολάρια στην αντλία ορισμένων Πολιτειών.

ΗΠΑ

Έτσι, το σενάριο ο Αμερικανός πρόεδρος να αποφύγει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση είναι αυτό που θα ήθελαν να δουν οι επενδυτές, χωρίς βεβαίως να έχει κριθεί τίποτα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιστροφή του Γενικού Δείκτη προς τις 2.600 μονάδες δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

Είχε προηγηθεί μια ισχυρή εβδομάδα, με κέρδη 3,5% για τον Γενικό Δείκτη και 6,75% για τον τραπεζικό, δημιουργώντας εύλογα περιθώρια για κατοχύρωση κερδών.

Την «πλήρωσαν» τα Διυλιστήρια…

Πολλοί χτες στην αγορά απέδωσαν τις πιέσεις που δέχτηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Θυμίζω ότι η HELLENiQ ENERGY υποχώρησε σε χαμηλό μήνα, ενώ η Motor Oil βρέθηκε κάτω από τη ζώνη των 64 ευρώ.

Ωστόσο να σας μεταφέρω τι σχολίασαν στη στήλη αρκετοί παράγοντες της αγοράς.

Η πρώτη εστία πίεσης είναι η προοπτική διάθεσης 42 εκατ. βαρελιών από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, εκ των οποίων περίπου τα μισά αφορούν ντίζελ.

Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι η πρόσθετη προσφορά μπορεί να αποκλιμακώσει τις τιμές των καυσίμων και να περιορίσει τα υψηλά περιθώρια διύλισης που έχουν στηρίξει τον κλάδο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιθώρια θα υποχωρήσουν αυτομάτως ή στον ίδιο βαθμό, αλλά αλλάζει τις προσδοκίες για δύο μετοχές που έχουν ευνοηθεί από τις συνθήκες της φετινής χρονιάς.

Οι ξένοι και η ώρα του ταμείου

Η δεύτερη εστία έχει να κάνει με το… ημερολόγιο.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι ξένοι επενδυτές αρχίζουν να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις θέσεις τους ενόψει του κλεισίματος της χρονιάς, με την προστασία των κερδών να αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Και οι τίτλοι που έχουν ήδη καταγράψει ισχυρές, ακόμη και τριψήφιες, αποδόσεις από την αρχή του έτους, η διάθεση διατήρησης της θέσης… επαναξιολογείται. Για να το πω κομψά.

Αυτό φυσικά δεν προδικάζει γενικευμένες ρευστοποιήσεις, εξηγεί όμως γιατί ακόμη και μια προσωρινή αλλαγή στις προσδοκίες για το πετρέλαιο ή τη γεωπολιτική μπορεί να πυροδοτήσει έντονες κινήσεις σε μετοχές που έχουν ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση από την αρχή του έτους.

Ένα μικρό παράδοξο…

Πέρα από τις εξελίξεις στα διυλιστήρια και την επικείμενη αλλαγή ηγεσίας στο Euronext, με τον Στεφάν Μπουζνά να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2027 και τον επικεφαλής της NN Group, Ντέιβιντ Κνίμπε, να προορίζεται για διάδοχός του, το ραντάρ της στήλης κατέγραψε χθες και μια άλλη συζήτηση στην αγορά.

Με αφορμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων τον Σεπτέμβριο.

Θυμίζω εδώ ότι φέτος η ΕΚΤ έχει κάνει δύο αυξήσεις επιτοκίου, κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη.

Μία στις 11 Ιουνίου και μία στις 10 Σεπτεμβρίου. Στην τελευταία συνεδρίασή της, στις 29 Οκτωβρίου 2026, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι ελληνικές τράπεζες όμως μείωσαν, έστω και οριακά, τα επιτόκια των νέων δανείων και αύξησαν εκείνα των νέων καταθέσεων. Αρκετοί προσπάθησαν να θυμηθούν

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη όταν βλέπει κανείς τις επιμέρους κατηγορίες δανείων.

Τα νέα στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου ακρίβυναν στο 3,72% από 3,39%, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο ανέβηκε στο 10,38%, με την καταναλωτική πίστη χωρίς καθορισμένη διάρκεια να παραμένει στο 14,61%.

Στις επιχειρήσεις, αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων συγκεκριμένης διάρκειας παρέμεινε στο 4,35%, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχώρησε στο 4,53%.

Η ισορροπία που «έδειξε» η Βρεττού

Την εμπειρία της ελληνικής τραπεζικής κρίσης επικαλέστηκε η Ελένη Βρεττού στο Athens Investment Forum, θυμίζοντας ότι οι θυγατρικές ξένων τραπεζών ήταν από τις πρώτες που περιόρισαν την παρουσία τους στην Ελλάδα όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν.

Η αναφορά της CEO της CrediaBank δεν στρέφεται κατά των ξένων επενδυτών, αλλά φωτίζει το επιχείρημά της υπέρ της διατήρησης ισχυρών τραπεζών με ελληνική ταυτότητα.

CrediaBank

Το ζητούμενο, όπως το περιέγραψε, είναι ένα τραπεζικό σύστημα που δεν θα εξαρτάται από ένα μόνο μοντέλο παρουσίας στην αγορά.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της συνύπαρξης ανεξάρτητων ελληνικών τραπεζών, με δυνατότητα να στηρίζουν άμεσα την εγχώρια οικονομία, και τραπεζών με ξένους στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι προσφέρουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και προϊόντα.

Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο μοντέλα, σύμφωνα με τη Βρεττού, μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να λειτουργήσει προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Νέα επένδυση από Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ευρώπη, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και τη θέση της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Στην Ουγγαρία, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα το νέο πρόγραμμα των 100 εκατ. ευρώ προστίθεται σε σχεδόν 380 εκατ. ευρώ επενδύσεων των τελευταίων τριών δεκαετιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εργοστάσιο Dunaharaszti, που λειτουργεί από το 1996 και εξάγει σε 17 χώρες.

Coca‑Cola

Η εταιρεία συνεργάζεται με 830 Ούγγρους προμηθευτές, εξυπηρετεί 50.000 συνεργάτες λιανικής και διαθέτει 100 είδη ποτών.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας μετά την πολιτική φαίνεται να κάνει άνοιγμα στις ξένες επενδύσεις, και υπόσχεται πιο προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον…

Στο Mid Cap Conference 22 εταιρείες

Μετά τους «μικρούς», το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στις 10 Νοεμβρίου, καθώς η Euronext Athens διοργανώνει το Mid Cap Conference με τη συμμετοχή 22 εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Alter Ego Media, η Alumil, η AVAX, η Ideal Holdings, η KRI KRI, η Lavipharm, η Profile Systems & Software, η Qualco Group και η Trade Estates, μαζί με εταιρείες ακινήτων, τεχνολογίας, βιομηχανίας και τουρισμού.

Στο ίδιο Conference θα βρεθούν επίσης οι Capital Maritime Finance, Safe Bulkers, BriQ Properties, EKTER, Interlife, Noval Property, Onyx Τουριστική, Orilina Properties, Performance Technologies, Premia Properties, Real Consulting, Πλαστικά Θράκης και Trastor.

Πιο κοντά η Ελλάδα με τη Silicon Valley

Από τα λόγια στην πράξη θέλει να περάσει η Big Pi Ventures του Μάρκου Βερέμη τη σύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με το τεχνολογικό δυναμικό της Silicon Valley.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο LinkedIn, συνδιοργάνωσε την Τετάρτη στο Σαν Φρανσίσκο, τη Μέκκα της Τεχνολογίας, συνάντηση με τον ΣΕΒ, την Accenture και τη ResolveAI.

Για την Big Pi, η ελληνική καταγωγή των ιδρυτών είναι μόνο μία πλευρά της σχέσης με την παγκόσμια τεχνολογία. Εξίσου μετρά πού επενδύουν οι εταιρείες, πού χτίζουν ομάδες και με ποιους συνεργάζονται για να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Big Pi βλέπει στο δίκτυο δυνατότητες για πελάτες, επενδύσεις και κεφάλαια που θα κινούνται αμφίδρομα.

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Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης

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