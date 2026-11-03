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Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Τουρισμός 03.11.2026, 07:00
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Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ της DNA Hospitality Group ΙΚΕ στη Σέριφο εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, επικαλούμενο τις 20 πισίνες που προβλέπει το σχέδιο, την ανεπάρκεια υδάτινων πόρων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Η απόφαση, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 2 Νοεμβρίου 2026, δημιουργεί νέο δεδομένο στην πορεία αδειοδότησης του πεντάστερου ξενοδοχείου στη θέση «Μουριά», στην περιοχή Καλό Αμπέλι.

Η αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν συνιστά αυτομάτως οριστική απόρριψη της επένδυσης. Αποτελεί, όμως ένδειξη του προβληματισμού από τις τοπικές κοινωνίες για τα σχέδια ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών υποδομών σε μικρά νησιά με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον και περιορισμένους υδάτινους πόρους.

Ο δήμαρχος Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, υποστήριξε ότι η πρόβλεψη περισσότερων της μίας πισινών αντίκειται στο Προεδρικό Διάταγμα 930/2002, το οποίο, σύμφωνα με την ερμηνεία του Δήμου, επιτρέπει μία πισίνα υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε την επένδυση δυσανάλογα μεγάλη για την κλίμακα του νησιού, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περιβαλλοντικής και αισθητικής επιβάρυνσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειψυδρία. Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι οι ανάγκες υδροδότησης της μονάδας δεν μπορούν να καλυφθούν απρόσκοπτα από τις υφιστάμενες υποδομές, ακόμη και εάν καταστεί δυνατή η σύνδεσή της με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Αντίθετη άποψη εξέφρασαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θωμάς Γούναρης και Σάββας Ράμπιας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επένδυση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη της Σερίφου.

Το επενδυτικό σχέδιο

Η DNA Hospitality Group σχεδιάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 36 δωματίων και 94 κλινών, σε ιδιόκτητη έκταση 18.723,6 τετραγωνικών μέτρων, περίπου 3,2 χιλιόμετρα από το Λιβάδι.

Η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε 1.497 τ.μ., με τα δωμάτια κατανεμημένα σε τέσσερα συγκροτήματα. Προβλέπονται κεντρικό κτίριο υποδοχής, κοινόχρηστη πισίνα 227 τ.μ., 19 ιδιωτικές πισίνες συνολικής επιφάνειας 370 τ.μ., υπαίθριος κινηματογράφος, θέατρο και χώρος άθλησης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, γεώτρηση, φωτοβολταϊκά και βιοκλιματικές παρεμβάσεις.

Η αντιδήμαρχος Βικτωρία Μάναλη αναγνώρισε ως θετικό στοιχείο την πρόβλεψη βιολογικού καθαρισμού, έθεσε όμως πρόσθετο προβληματισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το έργο έχει λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας τον Νοέμβριο του 2025 και αρχαιολογική έγκριση τον Μάρτιο του 2026. Η κατασκευή του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 18 έως 24 μήνες, με προγραμματισμένη εποχική λειτουργία από Μάιο έως Σεπτέμβριο και περίπου 20 εργαζομένους.

Ποια είναι η εταιρεία

Η DNA Hospitality Group ΙΚΕ ιδρύθηκε από τον Dino Alexakis και την Alexia Sheinman και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών ακινήτων.

Ο Dino Alexakis έχει διατελέσει Country Director της Selina στην Ελλάδα και έχει εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Alexia Sheinman δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχειακών χώρων, με επαγγελματική παρουσία στη Νέα Υόρκη.

Η επένδυση στη Σέριφο αποτελεί το πρώτο ιδιόκτητο ξενοδοχειακό εγχείρημα της εταιρείας. Το χρηματοδοτικό σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, σε συνδυασμό με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.

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