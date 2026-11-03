Elliott: Καμπανάκι για κραχ στις αγορές – Παραλληλισμοί με τη δεκαετία του 1920

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Σε μια από τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις για την πορεία των διεθνών αγορών, η Elliott Investment Management του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Πολ Σίνγκερ προειδοποιεί ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν τη δεκαετία του 1920, όταν η χρηματιστηριακή ευφορία και η υπερβολική ανάληψη κινδύνου προηγήθηκαν της Μεγάλης Ύφεσης. Το αμερικανικό hedge fund, με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 80 δισ. δολαρίων, εκτιμά ότι η συσσώρευση χρέους, οι υψηλές αποτιμήσεις και ο ενθουσιασμός γύρω από τις νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα.

«Σχεδόν κάθε προειδοποιητικό καμπανάκι για μια σημαντική πτωτική αγορά ηχεί αυτή τη στιγμή», αναφέρει η επιστολή προς τους επενδυτές για τον Οκτώβριο, την οποία εξέτασε η Wall Street Journal. Η Elliott επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά εκτείνονται από τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ και τον επίμονο πληθωρισμό έως την αγορά ιδιωτικής πίστης και την επενδυτική φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή συνοδεύεται από μια περίοδο υποτονικών επιδόσεων για το ίδιο το fund. Οι αποδόσεις του παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στο τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το κέρδος του πρώτου εννεαμήνου του 2026 διαμορφώθηκε σε λιγότερο από 2%. Η επίδοση υπολείπεται τόσο του σύνθετου δείκτη hedge funds της PivotalPath όσο και της συνολικής απόδοσης σχεδόν 13% του S&P 500. Ακόμη και τα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν κέρδη περίπου 3% στο ίδιο διάστημα.

Ο Σίνγκερ και ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τζόναθαν Πόλοκ ακολουθούν διαχρονικά μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση κεφαλαίου και στη σταθερότητα, αντί για την επιδίωξη εντυπωσιακών βραχυπρόθεσμων αποδόσεων. Η Elliott δραστηριοποιείται σε ακτιβιστικές επενδύσεις, εξαγορές, προβληματικό χρέος και εμπορεύματα. Σήμερα, όπως αναφέρει στην επιστολή, επιδιώκει να προστατεύσει τα κεφάλαιά της και να διατηρήσει διαθέσιμη ρευστότητα, ώστε να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες εάν οι αγορές υποχωρήσουν απότομα.

Η Elliott προειδοποιεί για πρακτικές τζογαδόρων

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι σημερινές στρεβλώσεις ενισχύονται και από πρακτικές που θυμίζουν περισσότερο τζόγο παρά επένδυση. Αναφέρεται ειδικά στις zero-day options (βραχυπρόθεσμες επιλογές μηδενικής ημέρας λήξης), στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας και στις μετοχές-meme. Ο Τζέσι Κον, διαχειριστικός εταίρος της Elliott, σχολίασε πρόσφατα ότι οι νικητές συνεχίζουν να ενισχύονται, οι χαμένοι τιμωρούνται έντονα και οι αντιδράσεις των μετοχών στα εταιρικά αποτελέσματα γίνονται ολοένα πιο απρόβλεπτες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η Elliott εντοπίζει κινδύνους στις αλληλοσυνδεόμενες επενδύσεις μεταξύ εταιρειών ανάπτυξης μοντέλων AI και προμηθευτών υποδομών, καθώς και στις τεράστιες δαπάνες για data centers που χρηματοδοτούνται με δανεισμό. Προειδοποιεί επίσης ότι η αμφισβήτηση των τιμών των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης ή η απογοήτευση για τον ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ιδιαίτερα έντονη χρηματιστηριακή διόρθωση.

Παρά τις επιφυλάξεις, η Elliott δεν εγκαταλείπει την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών. Βλέπει περιθώρια για ακτιβιστικές παρεμβάσεις σε εταιρείες υγείας και ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ προετοιμάζεται να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από επενδυτές που θα αναγκαστούν να πουλήσουν σε περίπτωση αναταραχής στις αγορές πιστώσεων. Διατηρεί, μεταξύ άλλων, θέσεις στην PepsiCo και στην εταιρεία λογισμικού σχεδιασμού μικροτσίπ Synopsys.

Το βασικό της σενάριο είναι ότι η σημερινή ανοδική πορεία μπορεί να αντιστραφεί απότομα εάν διαταραχθούν ένας ή δύο από τους παράγοντες που τη στηρίζουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, η επενδυτική ευφορία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μαζική φυγή από τον κίνδυνο. Η Elliott προτιμά να περιμένει προστατευμένη και με διαθέσιμα κεφάλαια, ποντάροντας ότι η επόμενη μεγάλη αναταραχή θα δημιουργήσει ευκαιρίες για όσους δεν θα έχουν παρασυρθεί από την τρέχουσα ευφορία.