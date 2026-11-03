Disney: Σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις, στοχεύοντας σε μείωση του κόστους κατά 20%

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Προς χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας οδεύει η Walt Disney Co., καθώς ο κολοσσός της ψυχαγωγίας ζητά από ορισμένα στελέχη να επιτύχουν ετήσια εξοικονόμηση κόστους της τάξης του 20%, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εξοικονόμηση αυτή θα μπορούσε να προέλθει τόσο από την κατάργηση θέσεων εργασίας όσο και από τη μείωση άλλων δαπανών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.

Ορισμένοι τομείς δραστηριότητας της Disney —συμπεριλαμβανομένων των θεματικών πάρκων, των τηλεοπτικών καναλιών και του κινηματογραφικού στούντιο— θα επηρεαστούν δυσανάλογα περισσότερο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζος Ντ’ Αμάρο στοχεύει να επανεπενδύσει μέρος των πόρων που θα εξοικονομηθούν σε κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο, τεχνολογία, καθώς και στις δραστηριότητες των θεματικών πάρκων και των κρουαζιερόπλοιων, δήλωσαν οι πηγές.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το τρέχον οικονομικό έτος.

Τεράστιες περικοπές δαπανών από την Disney τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια, η Disney έχει προχωρήσει σε περικοπές δαπανών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι μειώσεις αυτές επηρέασαν κάθε τμήμα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ABC, Pixar, ESPN, του κινηματογραφικού στούντιο και της μονάδας «εμπειριών». Στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, η εταιρεία απασχολούσε 231.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την 1η Οκτωβρίου, η Disney σχεδίαζε αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού της τμήματος, καθώς και περικοπές στο νομικό τμήμα και στη μονάδα διεθνών υποθέσεων της εταιρείας.

Και άλλες εταιρείες του κλάδου της ψυχαγωγίας —όπως η Netflix, η Sony Pictures Entertainment, καθώς και τα τμήματα Paramount και Warner Bros. της Skydance Corp.— έχουν επίσης προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς τα έσοδα από την παραδοσιακή τηλεόραση μειώνονται και ο ρυθμός αύξησης των συνδρομητών στις υπηρεσίες streaming επιβραδύνεται. Παράλληλα, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη στροφή των θεατών προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διαδικτυακά βίντεο και τις υπηρεσίες streaming που υποστηρίζονται από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon.com Inc. και η Apple Inc.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, η πρόεδρος της Disney, Ντέινα Γουόλντεν, δήλωσε: «Υπάρχει ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση της δομής και του μεγέθους του οργανισμού. Η τεχνολογία έχει στρέψει το βλέμμα της στον κλάδο μας· εμείς οφείλουμε να επιβιώσουμε, να ευημερήσουμε και να αναπτυχθούμε — και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε».