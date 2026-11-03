Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο σε επιχείρηση προμήθειας ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ αποδέχθηκε η Ολομέλεια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 924/2026 ομόφωνη Απόφαση της και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο για καθορισμό τιμών μεταπώλησης και για παρεμπόδιση της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ποσού € 521.864 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής/παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες) και ξεκίνησε με μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing – https://www.epant.gr/whistleblowing ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές (εισαγωγείς/διανομείς) το Νοέμβριο του 2024 ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα σε συναφή υπόθεση του κλάδου με την υπ’ αριθ. 901/2026 Απόφαση της, η οποία προέκυψε στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Εφαρμογή πρακτικής κάθετου καθορισμού των τιμών μεταπώλησης

Η εμπλεκόμενη εταιρεία, για την οποία έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Τα στοιχεία της υπόθεσης καταδεικνύουν την εφαρμογή πρακτικής κάθετου καθορισμού των τιμών μεταπώλησης (RPM) από την εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ, η οποία επέβαλε ενιαίο τιμοκατάλογο λιανικής μέσω συστηματικής επιτήρησης (monitoring) σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), καθώς και στην πλατφόρμα Skroutz. Η συμμόρφωση των διανομέων εξασφαλιζόταν τόσο μέσω οριζόντιου μηχανισμού καταγγελιών μεταξύ των ίδιων των λιανοπωλητών, όσο και με τη ρητή απειλή επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της Εταιρείας. Η σύμπραξη αυτή υλοποιούνταν με τη μορφή άτυπης συμφωνίας, η παραβίαση της οποίας επέσυρε αντίποινα, περιλαμβανομένης της άμεσης διακοπής των παραδόσεων για τα προϊόντα της εταιρείας ΚΤΕΝΑΣ και της καταγγελίας της εμπορικής συνεργασίας.

Επιπροσθέτως, η ΚΤΕΝΑΣ εφάρμοζε κάθετο περιορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, επιβάλλοντας στους μεταπωλητές την υποχρέωση μη αναγραφής τιμών στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Η πρακτική αυτή παρεμπόδιζε ουσιωδώς τις διαδικτυακές και παθητικές πωλήσεις προς καταναλωτές, ώστε να διευκολύνεται η επιβολή τιμών λιανικής στα φυσικά καταστήματα.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Προτάσεως Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ και την επιβολή προστίμου αξίας 521.864 ευρώ.