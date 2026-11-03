Σούπερ μάρκετ: Η επιστολή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και τα μέτρα προστασίας

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Τον κώδωνα του κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης των σούπερ μάρκετ κρούει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, με επιστολή προς την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, καλώντας παράλληλα τα μέλη της να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στον απόηχο των διαδοχικών «χτυπημάτων» σε ευρωπαϊκά καταστήματα αλλά και ελληνικά.

Η Εθνική Αρχή επισημαίνει πως στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 300 εκτεθειμένα συστήματα, κυρίως ελεγκτές εμπορικής ψύξης των Danfoss, Copeland/Dixell και Carel ενώ επισημαίνει ότι η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στα συστήματα ελέγχου ψύξης που είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο, με παλιό λογισμικό και ανεπαρκή προστασία.

Οι κινήσεις που ζητούνται άμεσα από τα σούπερ μάρκετ

Η Εθνική Αρχή προχωρά ένα βήμα παραπέρα και καλή άμεσα τα μέλη της Ένωσης να εφαρμόσουν τα παρακάτω μέτρα προστασίας. Ειδικότερα, ζητά:

να αποσυνδέσουν τα συστήματα ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και να επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN) με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση

να αλλάξουν τους προεπιλεγμένους κωδικούς και να εγκαταστήσουν τις ενημερώσεις ασφαλείας

να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή

να ζητήσουν από τους συνεργάτες που εγκαθιστούν και συντηρούν τα συστήματα ψύξης τους να εφαρμόσουν άμεσα τα παραπάνω

Μασούτης: Χωρίς επίθεση τα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης μιλώντας στον ΟΤ επισημαίνει ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης από τους «χάκερ των ψυγείων» στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, επισημαίνοντας πως σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε εγρήγορση και παρακολουθούν τα λειτουργικά συστήματα. Ο ίδιος υπενθυμίζει τα αντανακλαστικά του κλάδου στην πανδημία, όταν τα σούπερ μάρκετ ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες των lockdown, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των νοικοκυριών.

Από τη Γαλλία σε πέντε χώρες

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, όλα ξεκίνησαν από επίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου 2026. Ακολούθησε νέο κύμα τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου, σε περισσότερα από 100 καταστήματα στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στην Ιρλανδία και στην Εσθονία.

Ο κατασκευαστής Danfoss, του οποίου τα συστήματα ελέγχου ψύξης είχαν στοχοποιηθεί και στη Γαλλία, επιβεβαίωσε ότι και τα νέα περιστατικά αφορούσαν προϊόντα του. Η Danfoss είχε ήδη ζητήσει από τα μέσα Οκτωβρίου από πελάτες της να αποσυνδέσουν τα συστήματά τους από το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον κατασκευαστή, οι περισσότερες συσκευές που επλήγησαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, που είναι εκτός υποστήριξης και δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας. Η γαλλική ομάδα απόκρισης CERT-FR, μετά το περιστατικό στη Γαλλία εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για συστήματα των κατασκευαστών Danfoss και Copeland/Dixell, τα οποία όπως προκύπτει από έρευνα της Αρχής, λειτουργούν και σε καταστήματα στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι ψυγεία και καταψύκτες σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα, με ορισμένες εταιρείες να αποδίδουν το γεγονός σε κυβερνοεπίθεση. Το περιστατικό αυτό ακολουθεί ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, το οποίο ανέβασε τη θερμοκρασία των ψυκτικών μονάδων έως και στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας πυρκαγιές και αλλοίωση τροφίμων.

Κυβερνοεπίθεση σε αλυσίδα κρεοπωλείων στην Κηφισιά

Αρκετά κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα. Την πρώτη καταγγεγραμμένη περίπτωση χακαρίσματος σε αλυσίδα κρεοπωλείων στην Κηφισία έκανε ο ιδιοκτήτης της, αποκαλύπτοντας ότι τα επαγγελματικά ψυγεία στην επιχείρησή του εντοπίστηκαν να έχουν ρυθμιστεί στους 150 βαθμούς Κελσίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν επέτρεπαν στους τεχνικούς να παρέμβουν στο λογισμικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν επέτρεπαν στους τεχνικούς να παρέμβουν στο λογισμικό.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο επιχειρηματίας στο τηλεοπτικό κανάλι του ΣΚΑΪ, άγνωστοι χάκερ απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των ψυκτικών θαλάμων, επιχειρώντας την ολοκληρωτική καταστροφή των εμπορευμάτων μέσω της πρωτοφανούς αυτής θερμοκρασιακής μεταβολής που έφτασε τους 150 βαθμούς. Ανάλογα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA εντοπίστηκαν σε εταιρείες κατεψυγμένων και Logistics σε Άρτα και Κρήτη.