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Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να εξετάζουν τεράστιους όγκους δεδομένων, να εντοπίζουν ασυνήθιστες συναλλαγές και να επιταχύνουν διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολυμελείς ομάδες λογιστών. Ωστόσο, η Grant Thornton προειδοποιεί ότι η υπερβολική προσήλωση στην ταχύτητα και στη μείωση του κόστους μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την αξιοπιστία του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Η Γουέντι Ράσελ, επικεφαλής του ελεγκτικού τομέα της Grant Thornton στη Βρετανία, μιλώντας στους Financial Times, προειδοποίησε ότι η επιδίωξη του ταχύτερου και φθηνότερου αυτοματοποιημένου ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε έναν «αγώνα δρόμου προς τα κάτω». Όπως εξήγησε, ένας οικονομικός έλεγχος δεν αποτελεί απλώς μηχανική επεξεργασία αριθμών. Περιλαμβάνει εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιμέρους κρίσεις, στις οποίες η εμπειρία, η αμφισβήτηση και η επαγγελματική διαίσθηση έχουν καθοριστική σημασία.

Η κούρσα των ελεγκτικών εταιρειών

Οι προειδοποιήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τέσσερις μεγαλύτεροι ελεγκτικοί όμιλοι —KPMG, EY, Deloitte και PwC— επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Η οικονομική τους ισχύς τούς επιτρέπει να αναπτύσσουν σύνθετα συστήματα και να αποκτούν τεχνολογικές δυνατότητες που μικρότερες εταιρείες δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν. Έτσι, η τεχνολογική μετάβαση ενδέχεται να διευρύνει την απόσταση ανάμεσα στους Big Four και στις εταιρείες μεσαίου μεγέθους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρώτη ελεγκτική διαδικασία της KPMG στη Βρετανία για εισηγμένη εταιρεία, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 100 αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες AI. Τα συστήματα εξέτασαν παράλληλα με τους ανθρώπινους ελεγκτές τις οικονομικές καταστάσεις ομίλου του δείκτη FTSE 250. Σύμφωνα με την KPMG, οι ψηφιακοί πράκτορες έθεσαν σε ορισμένα σημεία καλύτερα ερωτήματα από τους λογιστές της. Ωστόσο, χρειάστηκε ανθρώπινη παρέμβαση όταν ένας πράκτορας δεν κατάφερε να αντιστοιχίσει σωστά ένα σύνολο κανονιστικών απαιτήσεων με τα έγγραφα της εταιρείας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τα όρια της τεχνολογίας. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να εντοπίσει μοτίβα που θα διέφευγαν από έναν άνθρωπο, αλλά ένα λάθος στην αρχική του αξιολόγηση μπορεί να επηρεάσει πολλές μεταγενέστερες αποφάσεις.

Ο κίνδυνος της υπερβολικής εμπιστοσύνης

Ο Ντέιβιντ Γκαρτσάιντ, επικεφαλής ψηφιακής τεχνολογίας της Grant Thornton, παρομοιάζει τον κίνδυνο με την «εφησυχαστική εμπιστοσύνη στον αυτοματισμό» που έχει παρατηρηθεί σε συστήματα μερικώς αυτόνομης οδήγησης. Όταν μια μηχανή αναλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία, ο άνθρωπος που καλείται να ελέγξει το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι σε θέση να εντοπίσει ένα θεμελιώδες λάθος που έγινε εξαρχής. Για τον Γκαρτσάιντ, δεν αρκεί ο ελεγκτής να αναλαμβάνει μόνο το τελευταίο στάδιο μιας εργασίας που έχει εκτελεστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από έναν ψηφιακό πράκτορα.

Ανησυχίες εκφράζουν και οι επενδυτές. Έρευνα του Centre for Public Interest Audit έδειξε ότι το 15% των ερωτηθέντων είχε περιορισμένη ή καθόλου εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους. Μεταξύ των βασικών προβληματισμών περιλαμβάνονται η εξασθένηση της επαγγελματικής επιφυλακτικότητας και οι λεγόμενες «παραισθήσεις» της AI, δηλαδή η παραγωγή πειστικών αλλά λανθασμένων πληροφοριών.

Παράλληλα, η βρετανική εποπτική αρχή Financial Reporting Council (FRC) προειδοποίησε ότι η χρήση AI μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη απειλή για την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των ελεγκτών, εάν εκείνοι αξιοποιούν τα συμπεράσματα των ψηφιακών πρακτόρων για να παρέχουν συμβουλές στους ίδιους πελάτες που ελέγχουν.

Η ανθρώπινη κρίση ως δικλίδα ασφαλείας της Grant Thornton

Η Grant Thornton δεν απορρίπτει την τεχνολογία. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 83% του προσωπικού της χρησιμοποιεί εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα, δοκιμάζει μεθόδους όπως το «cognitive forcing»: οι ελεγκτές καλούνται να διαμορφώσουν πρώτα τη δική τους κρίση και στη συνέχεια να δουν την αξιολόγηση της AI. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η πιθανότητα να υιοθετούν άκριτα τα συμπεράσματα της μηχανής.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει τις ανησυχίες της στη FRC, η οποία δημιούργησε φέτος ένα ειδικό περιβάλλον δοκιμών, γνωστό ως «sandbox», ώστε οι ελεγκτικές επιχειρήσεις να μπορούν να πειραματίζονται με την τεχνολογία υπό εποπτεία.

Το βασικό δίλημμα είναι πώς θα την ενσωματώσει την ΑΙ χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα του ελέγχου. Η αυτοματοποίηση μπορεί να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα. Εάν, όμως, περιορίσει την ανεξάρτητη ανθρώπινη κρίση, κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το ελεγκτικό επάγγελμα.