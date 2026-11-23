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Μια νέα πηγή ανησυχίας προστίθεται στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης: η έλλειψη ρευστότητας που μπορεί να προκύψει όταν οι επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ προηγούνται σημαντικά των εσόδων. Ο Ίλον Μασκ προειδοποίησε ότι το 2027 οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με μια «αδιανόητη» χρηματοδοτική πίεση, εάν καθυστερήσει η ολοκλήρωση και η λειτουργία των κέντρων δεδομένων στα οποία έχουν ήδη δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια, αναφέρει το Business Insider.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της SpaceX και της Tesla υποστήριξε ότι ακόμη και καθυστερήσεις μερικών μηνών, στο διάστημα ανάμεσα στην πληρωμή για την εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων και στην έναρξη αξιόπιστης λειτουργίας τους, θα μπορούσαν να απαιτήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ερώτημα που έθεσε είναι από πού θα προέλθουν αυτά τα κεφάλαια.

Ο Μασκ τονίζει το ακριβό διάστημα μέχρι τα πρώτα έσοδα

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην αγορά των πανάκριβων επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων AI. Ακόμη και όταν τα τσιπ παραδοθούν, πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, να εξασφαλιστεί επαρκής ηλεκτρική ισχύς, να λειτουργήσουν τα συστήματα ψύξης και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. Μόνο τότε μπορούν οι πάροχοι να διαθέσουν την υπολογιστική ισχύ στους πελάτες τους και να αρχίσουν να εισπράττουν έσοδα.

Έτσι δημιουργείται ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό: οι δαπάνες πραγματοποιούνται άμεσα, ενώ τα έσοδα μετατίθενται χρονικά. Για εταιρείες που έχουν αναλάβει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων, ακόμη και μια σχετικά σύντομη καθυστέρηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Όπως επισήμανε ο Μασκ, η ενεργοποίηση, η ψύξη και η αξιόπιστη λειτουργία τόσο μεγάλης υπολογιστικής δυναμικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι πλέον η ίδια η κατασκευή των εγκαταστάσεων. Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν μεγάλες εκτάσεις, τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νέες υποδομές δικτύου. Σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, κάτοικοι αντιδρούν στην επέκτασή τους, εκφράζοντας ανησυχίες για την επιβάρυνση των δικτύων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι διαδικασίες αδειοδότησης γίνονται πιο περίπλοκες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, η πολιτική αλλαγή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και η ενίσχυση των Δημοκρατικών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο έχουν εντείνει την αβεβαιότητα για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο Τέξας, για παράδειγμα, η εκλεγμένη κυβερνήτης Τζίνα Ινοχόσα έχει υποστηρίξει προσωρινή αναστολή νέων αδειών για κέντρα δεδομένων.

Το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί επίσης πεδίο αντιπαράθεσης. Στο Οχάιο, οι ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν ειδικό τιμολογιακό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι μεγάλες εγκαταστάσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα ελάχιστο ποσό για την ηλεκτρική ισχύ που έχουν δεσμεύσει, ακόμη και αν περιορίσουν την κατανάλωσή τους.

Η αγορά επανεξετάζει το στοίχημα της AI

Οι προειδοποιήσεις του Μασκ έρχονται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις τεχνολογικές μετοχές. Ο S&P 500 και ο Dow Jones εισήλθαν σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει τουλάχιστον 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους, ενώ οι πιέσεις αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το ενδεχόμενο υπερβολικής αποτίμησης των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ταϊβάν, μάλιστα, οι χρηματοπιστωτικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στις ανοικτές πωλήσεις.

Εταιρείες όπως η Meta, η Microsoft και η Anthropic αυξάνουν τα έσοδά τους, αλλά ταυτόχρονα δαπανούν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ. Εάν οι υποδομές δεν τεθούν εγκαίρως σε λειτουργία, οι πάροχοι κινδυνεύουν να μείνουν με πανάκριβες εγκαταστάσεις που δεν παράγουν έσοδα, ενώ οι πελάτες τους δεν θα μπορούν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους.

Η προειδοποίηση του Μασκ δεν σημαίνει ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη υποχωρεί. Αναδεικνύει, όμως, ότι η επόμενη φάση της ανάπτυξής της θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την τεχνολογία και τα διαθέσιμα τσιπ, αλλά και από τη χρηματοδότηση, την ενέργεια, τις αδειοδοτήσεις και την ταχύτητα με την οποία οι επενδύσεις θα μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα.